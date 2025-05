Una familia de acogida, una oportunidad de futuro

"No somos unos héroes. Somos personas normales, pero queremos ayudar y cualquiera puede hacerlo". Este es el mensaje que lanzan Diana Manzano y Diego Polo, padres de acogida, para animar a que más personas sigan su ejemplo y se consiga que los 45 niños, niñas y adolescentes de la provincia que en estos momentos están tutelados por el Sistema de Protección a la Infancia cuenten pronto con un núcleo familiar de forma temporal que les pueda ofrecer un hogar seguro, afectuoso y estable que dé respuesta a sus necesidades de atención y cuidados.

Apuntarse a esta aventura no es fácil, pero la recompensa es inmensa. "Desde hace tiempo teníamos la cosa de hacerlo, es cierto que nos costó dar el paso, pero teníamos la inquietud de ayudar a alguien de nuestro entorno", señalan. Con esta motivación y gracias también a la experiencia de unos amigos de la pareja que son acogedores, se decidieron a acercarse a la sede de Cruz Roja en Zamora para que les informasen de todo el proceso. "Primero te dan una charla más genérica y después, si ya estás realmente interesado, te explican lo más básico y comienzas una formación de varias semanas", detallan. Apoyo de los técnicos de Cruz Roja y la Junta de Castilla y León con el que se cuenta en todo momento del proceso de acogimiento. "Siempre están detrás y ante cualquier problema, no estás solo", señalan Manzano y Polo.

Una experiencia que está siendo muy enriquecedora para ellos y sus dos hijas biológicas. "No es fácil, pero es muy bonito el poder ayudar a alguien, y encima a un niño... es lo mejor que puedes hacer en tu vida porque le estás ayudando a que viva una vida normal como la que has vivido tú. ¿Qué hay mejor que ofrecer futuro?", cuestiona Manzano.

Generoso acto porque como reza la campaña "donde crecen dos, crecen tres" con el fin de que los menores puedan desarrollarse en un entorno familiar estable, seguro y protector durante un tiempo determinado. "Solo hay que pararse a pensar qué podría tener ese niño donde está y en una familia normal. Entonces, tú tienes la posibilidad de darle una oportunidad. A lo mejor luego no funciona, pero por lo menos que tenga la oportunidad", añade Polo.

Decisión con la que están muy felices, aunque confiesan que el tan escuchado "y cuando se vaya" en el que ahora no quieren pensar era una de las razones que les "frenaba un poco" a la hora de acoger. No obstante, no querían que "el después" fuera lo que les cohibiese. "Ya lo pasaré como pueda, pero voy a hacer algo que quiero hacer porque sé que vamos a ayudar a alguien", declara Manzano. Despedida para la que les han preparado desde un principio porque saben que su función es mucho más importante y en la que en estos momentos tampoco piensan demasiado porque están a lo que tienen que estar, "al día a día, a cuidar al niño y a hacer vida normal", comentan. "Tienes que tener claro tu papel aquí que es estar ahí y ayudarle a que tenga una vida lo más normal posible, algo que no podía tener donde estaba", añaden.

Servicio de acogimiento que cambia vidas y para el que no se requiere tener ningún súper poder. "No es que nosotros seamos súper buenos, somos una familia normal y estamos igual de liados que cualquiera", comentan.

Familia que, sin embargo, ha crecido en todos los sentidos. "Aprendes también a educar de otra manera y a ser más comprensivo porque sabes que la mochila que traen estos niños no es la que puedan tener tus hijos porque lo que han vivido hasta que han llegado a tu casa pues les ha marcado mucho, pero toda esa mochila poco a poco se va vaciando y llenándose de lo que ve en el hogar simplemente dando estabilidad y cariño", relatan. Por ello, animan a que más personas participen en este programa tan necesario.

"Ahora mismo tenemos los centros de protección sobrecargados, en parte por todas estas tutelas que se hacen y en parte por esta falta de familias de acogida, que las que hay son maravillosas y se lo agradecemos un montón, pero se necesitarían más", explica Rocío Hernández, psicóloga del Programa de Acogimiento Familiar en Zamora. Núcleos acogedores cuyos únicos requisitos son la estabilidad y la motivación. n

