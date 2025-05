«Monte la Reina es la mayor inversión finalista, no de paso, que nunca ha hecho un Gobierno en Zamora»

¿Está el PSOE en Zamora mejor que cuando hace casi ocho años, en octubre de 2017, accedió a la secretaría general del partido en la provincia?

Creo que sí, asumí el partido con una fuerte división y después de estos años hemos conseguido una unidad de la que me siento muy orgulloso y de la que los responsables son los militantes de mi partido. Estamos consiguiendo el objetivo principal que me planteé, que el PSOE sea un partido útil.

Entonces no gobernaban a nivel nacional, aunque sí estaban en un gobierno de coalición en Zamora, ¿son las elecciones autonómicas la espina clavada que ahora tiene el PSOE?

Cuando hablo de un partido útil me refiero a útil para la militancia y para los ciudadanos. En esa utilidad, la política es la mejor herramienta para transformar la vida de las personas, especialmente de los que menos tienen. Mi objetivo es que el PSOE sea esa herramienta política para poderlo conseguir. Lo hemos hecho a nivel nacional, y se ha visto en las inversiones desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno. También hemos tenido mucho poder municipal, y aspiramos a poder ampliarlo en las próximas elecciones. Es verdad que nos queda, digamos, la espinita del tema autonómico. Después de casi cuarenta años con el Partido Popular, la situación de la provincia necesita un cambio radical y en ello vamos a centrar los esfuerzos de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Hablando de política autonómica, ¿cómo ha visto el cambio de líder? ¿No ha sido algo traumática y accidentada la llegada de Carlos Martínez a la política regional?

Creo que ha sido ejemplar. Luis Tudanca ha hecho una transición ejemplar. Tanto él como Carlos han hecho un cambio sin ningún tipo de problema. Se hizo el congreso en Palencia y salió con un amplio respaldo. Ahora Tudanca ha pasado a una nueva responsabilidad en el Senado y Carlos ha supuesto un impulso y un revulsivo para la militancia. El lunes hicimos un acto con alcaldes y concejales y acudieron más de 120 cargos públicos a respaldar el nuevo proyecto que estamos construyendo en Castilla y León. Con lo cual, creo que ha sido una buena noticia para la militancia y, espero que también, para todos los ciudadanos de esta tierra.

¿Defiende, como ha comentado Carlos Martínez, que en Castilla y León gobierne la lista más votada? Lo digo porque como parlamentario nacional sabe que esa premisa daría otro Gobierno en España.

Creo que lo que expresaba Carlos es que en un momento dado nosotros tuvimos la oportunidad de gobernar esta tierra, como el otro día expresaba Igea, y que lamentablemente no pudo ser. Creo que ahora mismo en el planteamiento del PSOE no está reformar ninguna ley y eso no se va a plantear. Lo que es una verdadera pena es que en aquel momento, al ganar las elecciones, no pudiéramos llegar al Gobierno de la Junta.

¿Qué opina del incidente del micro abierto que destapó las críticas, entre otros, de la zamorana Ana Sánchez a Carlos Martínez?

Creo que fue un error que les pillaran con el micro abierto. Encima fue en el debate del estado de la Comunidad y, lejos de hablarse de la situación de la Comunidad Autónoma y del desgobierno después de tantos años del Partido Popular, se habló más de ese incidente. Pero sin más, eso ya está superado.

Por cierto, ¡qué futuro político le espera a Ana Sánchez cuando en nueve meses acabe el mandato autonómico? ¿Descarta que vaya a repetir como procuradora regional o se le busca otro acomodo?

Ella de momento es parlamentaria y procuradora y, como en cualquier otro proceso de listas, cuando llegue el momento los militantes son los que deciden. Ella, como cualquier otro militante, tiene las posibilidades de poder representar al Partido Socialista en cualquier lugar.

Y de cara a las elecciones municipales de dentro de dos años, aunque queden lejos, ¿repetirá David Gago como candidato en Zamora?

Sí, por supuesto. A lo mejor me estoy adelantando con mi comentario, porque se abrirá un proceso de Primarias y ahí es donde elegimos todos los militantes, pero creo, y seguramente no me equivoque, que los militantes de la agrupación de Zamora, entre los cuales me incluyo, tenemos bien claro cuál es nuestra apuesta para que lidere este proyecto. David está haciendo un gran trabajo al frente de todas las concejalías que lleva, dando un impulso al tema económico, a la seguridad ciudadana y, sobre todo, a toda la actividad comercial, turística y de las fiestas de la ciudad. Creo que se ve el cambio. De cara a las elecciones municipales será uno de los pilares para tener un buen resultado en la ciudad de Zamora, que se unirá al trabajo que está realizando la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, durante estos pocos meses en los que ha dado una vuelta al Ayuntamiento y ha hecho una gestión brillante al desbloquear proyectos importantes como el parque de bomberos, la potabilización del agua o el tema del teatro. Otro de los pilares será nuestra candidata Patricia Martín en Benavente, una ciudad paralizada que debe volver a tener un gobierno socialista. Esos son los tres pilares o proyectos que, junto con el resto de alcaldes de esta provincia, plantearemos de cara a las listas para que, cualquier zamorano que quiera, pueda votar al Partido Socialista en las próximas elecciones municipales.

Entre el cuartel, el equipamiento y el acondicionamiento suman entre 180 y 200 millones de euros

Patricia Martín es también su nueva vicesecretaria general del PSOE de Zamora, ¿lo ha hecho pensando en que puede recuperar la Alcaldía benaventana?

No tengo ninguna duda, pero no solo porque le tenga especial cariño, sino porque cada vez que vas y hablas con los benaventanos te expresan el gran conocimiento que tiene también de lo que es la ciudad y el Ayuntamiento. Prueba de ello es que fue la encargada en materia económica durante el mandato de Luciano Huerga y creo que ahora está haciendo una oposición responsable. Espero que tenga ese respaldo ciudadano para volver a recuperar una alcaldía que lo necesita mucho.

¿En Toro habrá relevo en la alcaldía dentro de nueve meses, como se pactó?

Ese es el acuerdo, pero, independientemente de la cara visible que esté en la Alcaldía, lo importante es el proyecto político que representa el Partido Socialista y los proyectos que decía que se han desbloqueado y se acaban de poner en marcha. También las aportaciones que han puesto encima de la mesa para que se queden aquí los militares del futuro campamento de Monte la Reina, que es la joya de la corona, el proyecto estrella del Partido Socialista para esta legislatura.

Antidio Fagúndez, en la sede del PSOE. / José Luis Fernández

¿Han resuelto ya los expedientes del PSOE a Ángeles Medina y los militantes que fueron en la lista de Nos Movemos por Toro?

Sí, nuestro pacto era que se reincorporaran a la disciplina del Partido Socialista. En junio, cuando renovaremos los censos, seguramente ya aparecerán como militantes sin ningún tipo de problemas.

Sobre el cuartel de Monte la Reina, ¿se están cumpliendo los plazos? ¿Habrá partidas especiales dentro de esa transferencia de dinero que hizo el Consejo de Ministros al Ministerio de Defensa?

Acabo de hablar con la secretaria de Estado y, por un lado, se le ha dado un impulso muy importante a todos los contratos de asistencia técnica para la redacción de los proyectos finales y, por otra parte, me ha dicho que están muy avanzados todos los trabajos que se deben ejecutar este año, con una inversión millonaria bastante importante. Son los trabajos de acondicionamiento y de servicios auxiliares que necesita el campamento y que se pueden hacer al margen del proyecto de ejecución. Del proyecto, se siguen los trámites de todas las licencias necesarias y los organismos que afectan, que son muchos. La planificación sigue su curso, por lo que a final de año esperamos tener todo preparado para licitar la obra. En cuanto a la inversión, no cabe duda que será el primer campamento militar, el más moderno y desarrollado, a la vanguardia en I+D+i del Ejército de Tierra de España. Es una gran noticia que hayan llegado esos 10.000 millones de euros a Defensa porque, sin duda, van a revertir en Monte la Reina.

¿El campo de tiro estará este año y las obras del cuartel, como estaba previsto, empezarán a principios del año que viene?

Sí, los campos de tiro y los campos de maniobras ya estarán disponibles para que los diferentes ejércitos puedan ya hacer allí sus maniobras, y las inversiones aledañas que presentó la ministra de Defensa en la visita del mes de enero, se van a poner en marcha, con un presupuesto muy importante, para ya condicionar la parcela y hacer todas las obras auxiliares necesarias para que luego ya solo quede la construcción de los propios edificios.

Recuerde las cifras del proyecto militar.

Queda por definir un poquito los militares finales, porque va a ser una cifra variable. Por un lado va a llegar la división del cuartel y los oficiales, y por otro lado la tropa, para la que habrá una oferta de empleo público en la que esperamos que los jóvenes de nuestra provincia tengan un interés específico, para poder trabajar y quedarse en su tierra. En principio, lo que ha anunciado siempre la ministra de Defensa es que serán dos batallones los que lleguen a este campamento, con todos los medios auxiliares y vehículos que ello conlleva. En cuanto a las cifras, el proyecto de ejecución definirá exactamente cuáles son pero entre lo que es la obra, más el acondicionamiento y el equipamiento rondarán entre los 180 y los 200 millones de euros.

¿Y en cuanto a militares y familias, cuánta gente puede venir y quedarse en Zamora?

Siempre ha rondado la cifra de los mil militares, aunque la tendrá que definir el Ejército de Tierra. Y las familias, el número será potencialmente mayor, pero es variable. Hoy por hoy, Monte la Reina es la mayor inversión finalista que se ha hecho por parte del Gobierno de España en esta provincia, como proyecto finalista y no de paso, con voluntad de continuidad, de permanencia en el tiempo y de durabilidad. Nunca ha habido un proyecto como este y estamos muy orgullosos y satisfechos de esta inversión y del esfuerzo que está haciendo el Ejército de Tierra.

Sobre otra infraestructura, la Autovía del Duero entre Zamora y la frontera, apenas hay un kilómetro y medio en obras y no se ven avances en el resto de tramos. ¿Está achuchando al ministro desde su cargo como diputado nacional para que agilice el proyecto?

Por supuesto que sí. Aunque parezca que es muy poquito el tramo en obras, tiene mucho de simbólico, porque por fin se empieza a construir lo que es una reivindicación histórica, que el Partido Popular dejó abandonada en esta provincia. Nos ha costado muchos años resolver el entorno burocrático que nos dejaron, pero ahora el primer tramo ya está en obras y eso significa que los otros dos tramos que estaban en el proyecto se podrán licitar muy pronto y, poco a poco, iremos construyendo la autovía de Portugal a Zamora, que es lo que deseamos todos.

El secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez. / José Luis Fernández

De otra infraestructura importante para la provincia como es el AVE sigue habiendo quejas por horarios y frecuencias y la petición de un tren aún más madrugador.

Estamos manteniendo reuniones con los usuarios y con la operadora Renfe para ver la posibilidad de adelantar ese tren un poquito y llegar a Madrid antes. Vamos mejorando paulatinamente y los trenes Avlo han abaratado los billetes. Es verdad que las obras de Chamartín traen algunas dificultades, pero cuando la estación esté terminada, tanto las frecuencias como los horarios se podrán equilibrar y podremos ver si se pueden ajustar. Tenemos actualmente diez frecuencias y estamos cambiando los antiguos trenes Alvia por los Talgo de última generación, el S106. En verano habrá una nueva tanda de cambios, de tal manera que en pocos meses podremos ver toda la flota renovada, con más capacidad, mejores frecuencias, menor trayecto y, con los Avlo, mejores precios.

En su etapa de concejal en el Ayuntamiento se impulsó el proyecto de crear un parque tecnológico en terrenos de ADIF en Zamora, cerca de la estación. ¿Cómo está ahora ese proyecto?

Creo que habría que preguntarle al alcalde de la ciudad. Yo en su momento, cuando tuve la responsabilidad, hice el impulso y creo que este Ayuntamiento también tiene la intención de llegar a un acuerdo con ADIF para un entendimiento y esos terrenos se aprovechen para esto.

¿Cómo dibuja la Zamora de dentro de cuatro años, cuando acabe el mandato que acaba de iniciar al frente del PSOE provincial?

Espero que sea una Zamora de oportunidades. Hace cuatro años nadie pensaba que la Zamora iba a estar comunicada tecnológicamente, con la extensión de la fibra óptica y la tecnología 5G a toda la provincia. Nos decían que era una quimera, pero el Gobierno de España lo ha hecho posible, que este año esté el 100% de la provincia conectada con fibra y con tecnología 5G. Era uno de los retos. Tampoco teníamos tren madrugador y el AVE llegaba de aquella manera. Y hoy tenemos diez frecuencias y de los mejores trenes que circulan en España. El campamento de Monte La Reina tampoco hace cuatro años era una realidad y ahora vemos como cada día se aprueban en el BOE inversiones para esa infraestructura. O el polígono Puerta del Noroeste. O todas esas otras inversiones que se están haciendo. Quedan cosas por mejorar, pero se ha avanzado muchísimo y creo que dentro de cuatro años podemos tener una provincia de oportunidades y de esperanza. Para que los jóvenes puedan quedarse y tener aquí su proyecto vital necesitamos servicios públicos e inversiones. Ese es el objetivo que me planteo al frente del Partido Socialista para estos cuatro años, como la mejor herramienta para mejorar sus vidas.

