Seis gatitos buscan hogar en Zamora

Seis pequeños gatitos buscan hogar en Zamora. Han sido abandonados y necesitan que alguien se haga cargo de ellos. La Asociación Zarpa Zamora ha informado a través de las redes sociales que la camada ha sido dejada en una caja en mitad de la noche en la Clínica Veterinaria Servet.

Los seis gatitos tienen de unos dos meses de edad, hay 2 hembras que son de color claro y el resto son machos. Además, aseguran que cuatro de ellos comen solos y que los dos gatos de color negro necesitan aún apoyo con biberón.

Desde la Clínica Servet se hacen cargo de la castración de forma gratuita. Si estás interesado en adoptar puedes ponerte en contacto con la Clínica a través del teléfono 980 531 109.

Abandonos en verano

Tener una mascota es una responsabilidad y, además, el abandono está penado por ley. Ahora que se acerca el verano aumenta el número de animales a los que sus dueños "dejan tirados" en cualquier lugar. Este tipo de actuaciones ocurren sobre todo cerca de los períodos de vacaciones, porque los animales de compañía pueden ser un problema a la hora de desplazarse o viajar, ya que hay gente que no tiene con quién dejarlos o que no puede permitirse (o no quiere) pagar una residencia para los días que esté fuera.

Sin embargo, esto es algo que hay que pensar cuando uno se decide a adoptar o comprar una mascota. No se trata de un peluche sin sentimientos y sin capacidad de sufrimiento, sino que es un ser vivo que siente y padece como tal.