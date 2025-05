La Inteligencia Artificial: De enemiga a aliada en las aulas

La historia se repite. Como con todas las revoluciones tecnológicas —desde la imprenta hasta Internet—al principio se intentan combatir como enemigos de lo establecido. La Inteligencia Artificial también está pasando por ese proceso y de ello habló en la Semana Internacional de la Facultad de Ciencias de Educación de Zamora el profesor Alfonso Gutiérrez, del departamento de Pedagogía de la facultad de Segovia, encargado de clausurar estas jornadas con su ponencia "IA y educación: de generar información a generar conocimiento".

"No podemos estar de espaldas a la Inteligencia Artificial, está tan presente en nuestros días que, desde el mundo de la educación, no prestarle atención sería un auténtico suicidio, aparte de una grave irresponsabilidad", sentencia el profesor, quien apuesta por aprovechar esa IA generativa no para elaborar información —ya sea escrita, verbal o audiovisual— sino para crear conocimiento. "Esa tiene que ser la labor del profesorado, porque generar conocimiento es mucho más que generar información. Es conseguir que el alumno procese esa información, la entienda críticamente y la convierta en suya", diferencia.

Contra los apocalípticos

Gutiérrez es, por tanto, contrario a las posturas negacionistas alrededor de la IA. "Creo que la actitud de los denominados apocalípticos, aquellos que ante cualquier tecnología prefieren resistirse a integrarse, es una posición muy negativa", considera. "La tecnología, en principio, hay que asumirla como lo que es e, incluso si se considera algo negativo o peligroso para los fines y objetivos de la educación, hay que aplicar el dicho de que es mejor conocer a tu enemigo", argumenta.

Recuerda en este sentido la última gran revolución que se vivió hace apenas unas décadas, con Internet como protagonista. "En ese momento, no se tuvo en cuenta la importancia que iba a tener en la vida de la infancia y la adolescencia y después ha llegado todo el problema de las redes sociales. Si se hubiera tenido antes en cuenta, dando una adecuada incorporación a los sistemas educativos, donde se abordasen con criterio e integrasen adecuadamente, quizá se podrían haber evitado muchos de los problemas actuales que, encima, se están intentando solucionar con un corte brusco, como la prohibición de los teléfonos móviles", asegura.

Abrir los ojos a la universidad

Por otro lado, agradece a la Inteligencia Artificial "que nos haya ayudado a darnos cuenta que en la universidad llevamos tiempo sin usar la inteligencia natural", bromea. Y es que, si ahora los alumnos aprovechan la IA para realizar sus trabajos de clase, "antes se los podía hacer un primo suyo con retazos de páginas de Internet, así que tampoco se conseguía que ellos generaran un trabajo propio. Ahora lo tienen incluso más fácil, porque ni siquiera tienen que estructurar el trabajo, ChatGPT se lo da todo hecho", explica.

Todo esto tiene que provocar "que la universidad cambie sus sistemas de evaluación y quizá potenciar más esos cinco minutos de explicación oral de un trabajo", sugiere. "La clave está en valorar los procesos de aprendizaje y no valorar simplemente los resultados", añade. Todo un reto para la universidad, que debe centrarse ahora "en modificar la enseñanza y presentar la IA como algo útil para sus alumnos".

