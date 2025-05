"Galanura", 9.000 visitantes avalan el lustro divulgación de las raíces

Al éxito de las exposiciones y los talleres que han conformado "Galanuras", las casi 9.000 visitas obtenidas, se ha sumado el interés despertado por los pases de trajes vestidos por mujeres llegadas de distintos puntos de España para mostrar la variedad y riqueza de sus trajes dentro del V Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, organizado por la Agrupación Belenista La Morana, ataviadas como sus antepasados de los siglos XVIII y XX sobre el escenario del Teatro Ramos Carrión.

Esta labor de difusión que se suma a la que ofrece la treintena de artesanos especializados en la confección tradicional de las distintas piezas que conforman estas vestimentas desde manteos, pañuelos, telas y cintas a orfebrería, relojería o calzado, debería encaminarse a "impulsar la distinción como BIC de este patrimonio inmaterial desde las instituciones", se atreve a indicar el presidente de La Morana, Francisco Iglesias Escudero.

Patrimonio Inmaterial de la Unesco

"Galanura", incide, "da fe de ese interés palpable por la tradición de la indumentaria" que precisaría de una apertura de las actividades para captar a otro tipo de público, con otro tipo de formatos que atraiga a la gente joven y que no esté vinculada al folclore y la tradición. "Hay que hacer ver que esto es un patrimonio material e inmaterial, que se nos va de las manos y somos los responsables". Y conseguir que esas prendas que se heredan de generación en generación no se pierda porque no se sepa qué hacer con ellas, cómo conservarlas, explica Iglesias Escudero. Esa sería la antesala para lograr esas denominaciones, por qué no la de Patrimonio Inmaterial de la Unesco, que permitirían evitar su desaparición.

Susana Arizaga

El responsable de esta cita internacional apremia y alerta sobre ese peligro inminente de que se pierda todo el legado de siglos, "aún hoy es normal ver a las águedas cada mes de febrero, pero dentro de 50 años, dentro de un siglo, ¿quién te va a contar qué se hacía y cómo?, hay que intentar preservarlo y llevarlo a escuela, hacer más actividades didácticas y que los niños conozcan por qué y para qué se vestía así. Es una seña de identidad que nos conecta con nuestros ancestros, así vivían y vestían. Tiene algo de mágico". Aquí es donde las instituciones deben poner su granito de arena.

La buena acogida de las visitas guiadas, las escolares, todos los talleres y las exposiciones convierten al Festival en "referencia es nacional e internacional, tenemos una categoría muy elevada, es un certamen de primera categoría", datos a partir de los que el alma máter de este encuentro apunta al necesario mantenimiento en el tiempo, "vamos a mimarlo y fortalecerlo. Necesitamos ampliar el apoyo para que sea una cita de indumentaria tradicional en la que Zamora sea la protagonista", abunda el alma máter de este encuentro.

El foro artesanal, una acogida satisfactoria El balance de foro artesanal es positivo porque "han tenido buenas ventas", indica Iglesias Escudero, que destaca la satisfacción de los dueños de la treintena de puestos porque este encuentro en Zamora forma parte de la estrategia de mantener ese trabajo manual, "lanzar estos oficios que son indispensables para que esto continúe, necesitamos paño, joyería, calzado, cintas, terciopelos para que estos indumentos populares no se pierdan". El Festival ha logrado superar el hándicap del mal tiempo, de la lluvia intermitente de este sábado 10 de mayo, y ha atraído, de nuevo, a un buen número de personas a la plaza de Viriato para conocer de cerca los tejidos trabajados como hace tres siglos, los bordados o el trabajo de filigranas en las joyas o la creación del calzado de forma manual que hablan de la esencia de esta y otras provincias como León, Burgos o Salamanca, desde donde se han trasladado.

Formación: al rescate de oficios

Precisamente, la artesanía es una de las patas fundamentales de este Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, al que "está íntimamente ligada desde su inicio, con la tradición de estos oficios que se van a perder, se va jubilando la gente y no hay sucesores" si no se impulsan estrategias para evitarlo.

Entre ellos, los tejedores de lino, de paño, "está cada vez más caro el producto, hay que potenciarlo"; la filigrana charra para hacer los botones, y los zapateros. Es complicado desarrollar este trabajo manual, "cada traje tiene un calzado con una estructura y una decoración características" y material diferente que es preciso dominar, ya sean zapatos de piel, bordados o forrados de panilla.

"Son oficios muy vinculados con la tradición familiar", agrega el director de La Morana, "la estructura de estos talleres es muy reducida, está relacionada con una economía muy doméstica y es complicado relanzarlo, pero algo habrá que hacer porque de aquí a unos años no habrá posibilidades de seguir con esta tradición de los indumentos, vamos a tener que tomárnoslo en serio".