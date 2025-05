Unanimidad en el pleno para modificar las bases de la subvención de planteamiento urbanístico

Dar mayores facilidades a los ayuntamientos es el fin que persigue la aprobación de las nuevas bases reguladoras de la subvención del planteamiento urbanístico municipal. Tema que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la Diputación Provincial de Zamora.

La convocatoria se dirige a municipios de la provincia de Zamora de menos de cinco mil habitantes para la elaboración y la aprobación del planeamiento urbanístico municipal. "Son muchos los ayuntamientos que lo solicitan y están interesados en la elaboración de sus propias normas urbanísticas, pero en la práctica podemos contar con los dedos de las manos los que en los últimos años han conseguido llegar al final y obtenerlas", detalló la Diputada de Asistencia Técnica a Municipios, Arquitectura y Urbanismo, Natalia Ucero.

Dificultades que tratan de subsanar en una "convocatoria complicada, ya que intervienen varias administraciones" con las variaciones que hoy se han aprobado y que se centran por ejemplo en la reducción de 5 a 4 años el plazo para poder solicitar una nueva subvención tras haber sido beneficiarios por el mismo motivo, siempre y cuando no siga en vigor la ayuda. También, se aumenta la cuantía para cada beneficiario, pasando de 37.500 a 47.500 euros y el número máximo de beneficiarios será dos, como venía siendo hasta ahora, pero, excepcionalmente, la Diputación de Zamora podrá ampliar a cuatro ayuntamientos el número de beneficiarios en función del número de solicitudes recibidas.

Pleno Diputación de Zamora / José Luis Fernández / LZA

Por último, se amplían los plazos de aprobación de los instrumentos de planeamiento. La fase de avance pasa de 10 meses a 16 meses; la aprobación inicial, de 20 a 24 meses; la provisional, de 30 a 36 meses; y la definitiva, de 38 a 48 meses.

En definitiva, se acerca y facilita el acceso a todos los municipios que quieran para tener sus propias normas y reflejar en ellos la versatilidad de cada rincón de su pueblo, algo que no recogen las normas provinciales porque son generales para todos. "No olvidemos que el urbanismo de cada pueblo es lo que protege el bien común y muchos municipios de nuestra provincia viven de ello. Por ello, debemos protegerlo", detalló Ucero.

"Las cosas cuando no funcionan, hay que cambiarlas", indicó el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. "Este grupo de gobierno va a hacer los cambios que estimo oportunos cuando veamos que esos cambios implican más facilidad y coherencia para los ayuntamientos de la provincia. Cada vez que un ayuntamiento de la provincia tramitaba unas normas urbanísticas, y me incluyo porque mi ayuntamiento también las ha tramitado en su día, teníamos unos plazos donde no se llegaba", argumentó el dirigente.

Pleno Diputación de Zamora / José Luis Fernández / LZA

Más de un millón de euros a la depuración de aguas residuales

El Pleno de la Diputación de Zamora ha dado luz verde este viernes el convenio tipo para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de menos de 500 habitantes equivalentes destinadas a la depuración de aguas residuales al que la Institución Provincial destinará 1,2 millones de euros para el periodo 2025-2027: 415.000 euros en 2025, 400.000 euros en 2026, y 384.997 euros en 2027. Los ayuntamientos pueden adherirse a este convenio voluntariamente.

La Diputación aporta el 40% de la financiación de estas actuaciones, otro 40% la Junta de Castilla y León, y el 20% restante los ayuntamientos firmantes, para alcanzar una inversión total de 3 millones de euros en este periodo de tiempo, "frente a los cero euros que aporta el Gobierno de España que exclusivamente se dedica a imponer sanciones a través de la Confederación Hidrográfica del Duero", ha apuntado el presidente de la Institución Provincial, Javier Faúndez Domínguez.

Pleno Diputación de Zamora / José Luis Fernández / LZA

El acuerdo es ampliable a más municipios e inicialmente contempla actuaciones en El Pego, Malva, Micereces de Tera, Villanueva de Azoague, Gallegos del Río, Pobladura del Valle, Santibáñez de Tera, Madridanos y Valdescorriel.

Actualmente, con una inversión total de 3.525.000 euros, de los cuales la Diputación aporta 1.410.000 euros, se encuentran en distintas fases de ejecución 16 depuradoras en la provincia de Zamora en Aspariegos, Cañizo, Pobladura de Aliste, Mayalde, Moraleja de Sayago, Santa Clara de Avedillo, Villalobos, Brime de Uz, dos en Trefacio, Riego del Camino, Pozoantiguo, San Cebrián de Castro, Algodre, Madridanos, Entrala y El Cubo de Tierra del Vino.

Javier Faúndez ha destacado que, en 2027, a la conclusión de los seis años en los que se ejecutará este convenio, se habrán destinado más de 6,5 millones de euros a la depuración de aguas residuales en poblaciones de menos de 500 habitantes equivalentes gracias a la colaboración institucional entre la Diputación, la Junta de Castilla y los ayuntamientos de la provincia adheridos.