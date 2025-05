"No podemos dejar pasar el tren si el biometano conlleva más beneficios"

El biogás y el biometano planean aterrizar con fuerza en la provincia. ¿Cómo recibieron inicialmente estos proyectos aún en estudio y cuál es la posición de ASAJA?

Desde el respeto y la prudencia ya que somos conscientes de la sensibilidad hacia todo lo referido con los residuos agroganaderos. Desde ASAJA Zamora hemos valorado todas las variantes y las hemos enmarcado desde nuestra obligación como organización profesional agraria de apoyar a los titulares de las explotaciones, en base a la información que tenemos a día de hoy sobre dichos proyectos y en relación al contexto actual que está sufriendo el sector en términos de poco o nula rentabilidad. En este sentido, si la implantación de estas plantas puede aportar beneficios económicos al tiempo que se contribuye con el medio ambiente no podemos negarnos. Somos conscientes de las dudas, pero no podemos decir a todo que no: hay que saber sopesar y si trae más beneficios que perjuicios no dejar "pasar el tren". Asimismo, hemos analizado que se estas plantas tienen un buen funcionamiento y futuro. Además, se podrían explotar en los terrenos otros cultivos que sirvan para producir esa energía como otra alternativa a los cultivos tradicionales.

¿Cuál es la percepción entre los agricultores y ganaderos de la provincia?

La percepción que tenemos desde ASAJA Zamora es que no disponen de suficiente información de lo que estas plantas puede aportar a sus explotaciones. Eso sí, cuando se le explica al socio lo que le puede suponer, por regla general lo acepta, aunque también los hay que están en contra.

El Pacto Verde Europeo impone una serie de objetivos para alcanzar en 2050 la neutralidad climática. ¿Qué implica para el sector?

El Pacto Verde Europeo conlleva aplicar una normativa más exigente a nuestras explotaciones en materia de descarbonización. De ahí sale la estrategia "De la granja a la mesa" que afecta a toda la cadena alimentaria y, en especial, al sector agrario. Esto incluye la reducción de plaguicidas, fertilizantes sintéticos en más de un 20%, así como un aumento de la agricultura ecológica y el fomento de la economía circular. Ello unido a la promoción de prácticas agrícolas que mejoran la biodiversidad y el suelo. En resumen, todo un reto por delante y que resulta costoso para el sector.

En este contexto, ¿qué papel pueden jugar estas energías?

El papel que pueden jugar estas nuevas tecnologías es muy importante, ya que para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo se debe llegar a una agricultura sostenible que contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero, mejora del suelo, biodiversidad, y reducción en la contaminación del agua y del aire. Es decir, se reduciría su impacto ambiental y garantizaría la seguridad alimentaria a largo plazo.

¿Qué supone para el ganadero la contratación de la recogida de residuos orgánicos ahora y en el futuro a tenor de las exigencias europeas?

Actualmente el ganadero tiene que cumplir con una serie de exigencias para el tratado de sus residuos y poder echarlos en sus fincas. No olvidemos que, más allá de la rentabilidad económica que pueda recibir, está la parte legislativa que cada día es mayor como es el caso tanto de la Ley de Restauración de la Naturaleza como la anteriormente mencionada "De la granja a la mesa", que son muy exigentes con los estiércoles y purines. Así, la recogida de estos residuos agroganaderos les va a reportar una compensación recibiendo parte del digestato que salga de esas plantas para emplearlo en sus tierras.

¿Y en el caso del agricultor?

Más de lo mismo, ya que está prohibido quemar restos de cosecha, algo que se contempla aplicar también a los restos de poda (viñedos, frutales…). Teniendo en cuenta que estas plantas también requieren de esta parte sólida, si se recogen, los costes derivados serán menores.

Al buscar las líneas de gaseoductos, su transporte es menos problemático frente a la eólica y fotovoltaica

Zamora cuenta con zonas vulnerables a contaminación por nitratos, ¿cómo pueden contribuir estas instalaciones?

A los titulares se nos va a exigir mejorar el contenido orgánico de los suelos y la reducción del uso de fertilizantes químicos. En este sentido estas plantas proyectan la producción de un digestato de origen orgánico capaz de aumentar la capacidad de retención de agua y aireación del suelo en un 20%, según apuntan los estudios.

Energías como la fotovoltaica y la eólica generan tensiones entre los titulares por la pérdida de suelo, ¿consideran que la producción de biometano es compatible con el futuro del sector?

Las plantas de biometano ocupan menos terreno, y aunque algunas van parejas a las placas fotovoltaicas, van buscando la proximidad a las líneas de gaseoductos existentes, por lo cual el transporte de dicho biometano causa menos problemática frente a la evacuación de la corriente producida por la eólica y la fotovoltaica. No olvidemos que estas requieren de líneas de alta tensión que, en muchos casos, no están y se deben de construir con los consiguientes perjuicios para los propietarios por donde pasan, ya que son declarados de utilidad pública y se producen expropiaciones.

La implantación de estas plantas promete dinamizar el medio rural…

Resulta interesante su apuesta por crear una economía circular ya que, aparte de los puestos de trabajo que se puedan crear, se benefician otros desde transportistas a negocios de la zona. Pero quizá lo más importante desde mi punto de vista es que si el regidor de turno sabe gestionar los impuestos derivados de estas plantas invirtiendo en su municipio generará riqueza a la zona evitando el despoblamiento rural.

¿Se echa en falta un marco regulador?

Sí, porque es necesario que ese marco sea acorde a una realidad en la que estas nuevas energías evolucionan rápidamente. Unas leyes bien aplicadas no solo velarían por el medio ambiente, sino que vendría a solventar parte de las tensiones. En ese sentido es labor de los políticos "mojarse" y sacar adelante una ley que dé respuesta a todas las partes implicadas.

¿Qué se le debe exigir a estos proyectos de producción de metano a partir de la valorización de residuos?

El cumplimiento de sus proyectos, siempre sometidos a la normativa existente. Ahí reside la clave del apoyo a esta energía y, por lo tanto, de su futuro.