El Consistorio zamorano renuncia a las ochenta plazas ORA para aparcar en el Seminario

El Ayuntamiento renuncia a ejecutar el aparcamiento en superficie como zona ORA que planteó hace dos años en el patio trasero del Seminario San Atilano.

Entonces, suscribió un convenio con el Obispado para la cesión de ese espacio con ese fin durante ocho años.

Se trataba de una solución provisional que iba a costar unos 200.000 euros a las arcas municipales y que iba a resolver el problema de falta de aparcamiento en el entorno, hasta que se construyera muy cerca de allí, en la parcela de la antigua piscina San Atilano, un parking subterráneo de 280 plazas.

Ahora, dos años después, el Consistorio renuncia a las ochenta plazas del parking provisional del Seminario y lo hace, según el concejal de Movilidad, Pablo Novo, por "una cuestión técnica de accesibilidad". En concreto, Novo ha aludido a la dificultad de la maniobra de acceso al aparcamiento desde la calle Puerta Nueva, en un tramo en el que es muy estrecha, y a la diferencia de cotas, ya que la zona del patio del Seminario que se iba a utilizar está a una mayor altura que la calle Puerta Nueva.

Un campo de fútbol 7

En vez de ello, el Consistorio quiere habilitar en esa parcela cedida mediante convenio durante ocho años un campo de fútbol 7 que luego pasará a manos del Obispado.

Novo ha confiado en que no haya problemas para modificar el convenio con la Diócesis, que precisaba el uso como parking. Por el disfrute de la parcela durante ocho años, el Ayuntamiento no comenzará a pagar hasta que no se licite ese campo de fútbol 7, ha aclarado Novo.

De forma paralela, se ha encargado un estudio de viabilidad previo del futuro aparcamiento subterráneo municipal que habrá en las inmediaciones, con 280 plazas.

El anuncio del cambio de uso del patio del Seminario lo ha efectuado IU tras pedir el PP celeridad en el proyecto del aparcamiento en superficie proyectado inicialmente, para así compensar las treinta plazas para aparcar que se quitarán en San Julián del Mercado.

Suscríbete para seguir leyendo