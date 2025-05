El acusado de pegar a su pareja: "Te corto el cuello y quemo el piso"

La joven que denunció a su pareja por violencia de género y amenazas de muerte tras haber recibido una patada en el estómago que le dejó prácticamente sin respiración y le causó vómitos de sangre, según su relato, explicó en el juicio celebrado ayer contra su expareja que "me había pegado antes, pero no le denuncié porque creí en su palabra, pensé que cambiaría como me dijo, pero él nunca cambia". Por eso mismo, no acudió al médico.

Así pasó esa Navidad de 2023, compartiendo domiciliocon su compañero sentimental tras perdonarle una vez más, declaró, conviviendo en el piso que el padre de ella les había dejado, quien declaró ayer que su hija le llamó cuando ocurrió esa agresión, "vi sangre en el suelo, me partió las puertas de cristal", pero "ella no quería denunciarle, ¿qué iba a hacer yo?".

"Os voy a cortar el cuello a los dos"

A primeros de 2024, la denunciante indicó que su exnovio la acusó de robarle tres euros y se puso agresivo, "me llamó puta y ladrona". La agresión volvería a repetirse tan solo un año después, en febrero de 2024, cuando el acusado, de iniciales A.F.A., "nos dijo por mensajes que nos iba a cortar el cuello a mí y a mi padre, que iba a quemar el piso", declaró la mujer ante el juez.

Esta vez, la joven decidió denunciar porque "las amenazas de muerte eran constantes", manifestó en el Juzgado de lo Penal. La Fiscalía exigió cárcel por los delitos de maltrato, vejaciones y amenazas y dos años de alejamiento.

El imputado negó los hechos, aunque manifestó al tomar la última palabra al concluir el juicio su disposición a cumplir una pena de trabajos en beneficio de la comunidad si el juez le condenaba. Esta fue la condena que solicitó su abogado subsidiariamente si el juez le considera culpable y decidía no absolver a su cliente.

