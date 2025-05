"Trato de que, a través de un rostro, el espectador vea un lugar"

El fotógrafo comparte una parte de su trabajo vital sobre la tradición en la exposición «Paisajes humanos» que puede contemplarse en el Teatro Ramos Carrión dentro del V Festival Internacional de Indumentaria Tradicional «Galanura».

¿Cómo comenzó su relación con la fotografía?

Estudié Ciencias de la Imagen en la Complutense y desde pequeño me interesaba fotografía. Desde los 11 años, que me dio mi padre una cámara, he estado haciendo fotos y siempre me han interesado los retratos de la gente. Mi niñez la pasé en Soria, por lo que a mi alrededor había un montón de fiestas y tradiciones. Siempre me ha gustado meterme en las fiestas, hablar con la gente y empatizar. De ahí nació me interés por lo etnográfico.

Empezó por retratar las costumbres y mascaradas que tenía más próximas, pero ¿cómo nace esta serie que le acompaña?

Es un proyecto vital porque cada vez encuentro nuevas y cada vez mi afición hacia lo etnográfico se incrementa. Tras vivir en Soria y Madrid, he viajado por muchas zonas de España y ahora resido en León. Siempre donde he vivido y lugares que he visitado siempre he buscado la tradición. Tuve una oportunidad laboral me fui a vivir cinco años a América, e internacionalicé este proyecto.

El día de la apertura de la muestra dijo que era su primera exposición en solitario, ¿qué le hace dar el paso?

Soy bastante tímido y me parecía muy presuntuoso el hacer una exposición individual, pero creo que a estas alturas merecía mostrar el proyecto. No obstante, he participado en muestras colectivas, tanto aquí en España como fuera, y necesitaba ese empujón. Me llamó Francisco (Iglesias), el director de La Morana, y me propuso participar en el festival. La profesionalidad que tienen, cómo lo montan y su mínimo, me enamoró y... me decidí.

¿De qué manera ha seleccionado las imágenes que se exhiben en el Teatro Ramos Carrión?

Me ha costado porque tengo más de un millar. Yo suelo trabajar con blanco y negro, pero tengo fotos que son en color porque hay determinadas fotos que tienen que ser en color. Opté por que todas fueran en blanco y negro, pues rompía con todo lo que se había hecho antes en el festival. El primer filtro fue el blanco y negro, luego necesitábamos darle una cohesión a todas las fotos que se mostrara. Opté por las etapas de mi vida, seleccioné y luego lo reduje a tres series que son más amplias y que tienen relación con los paisajes humanos.

¿Cuáles?

La primera es "Orígenes", vinculado con Soria, que muestra una imagen del Zarrón de San Pascual Bailón. Llevo mucho tiempo viviendo León y tengo una serie que se llama "Memoria", en la que trabajo, sobre todo, con el mundo de las tradiciones y el folklore, que venía muy a cuento con esta exposición. Como el festival es internacional, metí algo de mi trabajo efectuado fuera. Elegí Perú porque hay muchísima relación con España. Así una niña con llamas y una señora hilando guarda relación con las hilanderas de León y las hemos incluido también para hacer ver que hay un vínculo, a pesar de los miles de kilómetros de distancia, tanto los trajes como la indumentaria.

¿Por qué trabaja en monocromático?

Mi afición por la fotografía surge por fotógrafos que trabajan en blanco y negro. A mí el blanco y negro me enamora y creo que me expreso muchísimo mejor en blanco y negro. Dejo un poquito al espectador a que él imagine cómo eran los colores. El blanco y negro, me parece mucho más expresivo y más artístico.

Usted se centra en la persona, pero ¿realiza esos retratos dentro de cada fiesta?

Yo me documento y luego trato de empatizar y hablar con la gente. Ese contacto hace que encuentre a la persona que me transmite el lugar, por eso llamo a la exposición "Paisajes humanos". Trato de que a través de un rostro o de una figura humana el espectador vea un lugar, y que no necesitemos que en el fondo se vea nítidamente el lugar o la fiesta, que a través del rostro de la persona se transmitan muchas cosas. De hecho, cuando estas fotos las ve la gente de los lugares se emociona y dicen que he conseguido de algún modo captar esa identidad del pueblo.

Sus imágenes tienen una gran fuerza.

Me gusta esa apreciación porque es lo que pretendo. Quiero impactar, que nadie quede indiferente ante la foto. Trato de tomar puntos de vista diferentes. No hago el retrato típico en el que posa la gente. Aunque he hablado con la gente previamente, le "robo" la foto y prefiero utilizar esa foto robada en la que la persona no posa que es más natural.

Actualmente todos hacemos fotografías con los móviles. ¿Dificulta su trabajo?

Yo lo llamo democratización de la foto. Todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo tiene derecho a ser fotógrafo. Gracias a eso vemos en las redes un montón de fiestas, se ha popularizado un montón de tradiciones y yo creo que le han dado un empuje a todo el tema de la antropología, de la etnografía y creo que resulta muy importante. No obstante, los fotógrafos profesionales tenemos dificultades para sacar adelante nuestro trabajo. Yo pretendo que sean atemporales, que no se vea nada de lo contemporáneo, ni unas gafas, ni tan siquiera un reloj, ni un carrito de bebé en el fondo o unos coches. Esa atemporalidad, que a veces es difícil de lograr, hace que las fotos sean únicas y que no sepas si se han tomado hace 10 minutos o hace 50 años.

El jueves, día 8 de mayo, efectuará una visita a la muestra. Explíquenos en qué consistirá.

Será a las 19.30 horas para aficionados a la fotografía y profesionales. En ella voy a intentar explicar cómo hago las fotos de una manera técnica. El día 9, en la inauguración del festival, presentaré un audiovisual con unas 100 fotos por lo que será una oportunidad también de ver más ampliamente mi trabajo. Además, yo también me dedico a hacer documentales. Soy cineasta y hago documentales y en la presentación he incluido imágenes de cuatro de ellos, que también son sobre tradiciones.

