"La inteligencia artificial va a provocar una masacre laboral"

El socio colaborador más joven del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA), David Tejedor, señala a la sociedad de Zamora las consecuencias de una tecnología que «ha venido para quedarse y cada vez va a ser mejor».

-¿Cómo funciona la inteligencia artificial (IA) exactamente?

-Es importante diferenciar que estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Es decir, IA que coge una información que tiene, que yo siempre digo que es como un popurrí, y básicamente te da una conclusión. No estamos hablando de plagio. No estamos hablando de que a mi ChatGPT me copie una cosa que ha leído en una página web y me la esté trasladando. No, ChatGPT está entendiendo lo que está viendo en todo Internet, tanto que ya se le ha acabado Internet y se está retroalimentando con información que genera de sí mismo. Yo hablo de ChatGPT, pero no hay que olvidarse de que hay muchísimas otras inteligencias artificiales generativas.

-¿Cómo está transformando la inteligencia artificial la manera en la que interactuamos como sociedad?

Entre las personas, de momento no demasiado, pero lo que sobre todo está cambiando es el sector laboral, radicalmente. Llevamos pocos años con ella, pero vamos a ver una auténtica revolución y vamos a ver mucho desplazamiento del empleo y mucha transformación. Personalmente, creo que estamos ante una revolución mucho más importante que la que fue Internet porque lo que hemos conseguido es replicar el pensamiento humano.

-¿En qué sectores va a tener un mayor impacto la implementación de la inteligencia artificial?

-Casi cualquier sector en el que se emplee la creatividad. Por ejemplo, en el sector jurídico, nos vamos a encontrar con que donde antes hacían falta cinco profesionales, ahora hace falta uno porque la capacidad de trabajo, la productividad se multiplica. La inteligencia artificial te proporciona una base sobre la que trabajar, entonces, ahora va a quedar la persona que revise lo que le está dando la inteligencia artificial y eso va a suponer mucho desplazamiento del empleo. Donde más se van a salvar es en el sector servicios. De momento, no vamos a ver a un robot camarero salvo cuando llegue la robótica y nos encontremos con la implementación de la IA en la robótica.

El zamorano es profesor colaborador del Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona. | J. L. F.

-¿La inteligencia artificial va a contribuir a una sociedad más inclusiva o ampliará las brechas existentes?

-En cuanto al acceso a la tecnología, efectivamente mejor, pero en cuanto a que va a haber más desempleo, peor. Es inevitable el desplazamiento del empleo. Mucha gente se va a quedar en el paro, con la IA nos vamos a encontrar con una masacre laboral. Además, muchos profesionales van a ser sustituidos por aquellos que sí sepan usar la IA y, por eso, es obligatorio saber inteligencia artificial, porque esto no es una moda, ha venido para quedarse y cada vez va a ser mejor.

-¿No se crearán otros puestos?

-Sí, va a haber nuevas oportunidades profesionales, pero no va a compensar tanto porque donde antes había diez profesionales, ahora va a hacer falta uno. Por eso es importante alfabetizar a la gente en el uso de la IA para que por lo menos las personas que la usen, pues tengan ese plus, esa capacidad para que la puedan incorporar y mejorar la competitividad. En las grandes empresas, la IA ya es el plato de cada día. Por ejemplo, en los grandes despachos ya están trabajando sobre una base de inteligencia artificial. Es decir, te pido algo, dámelo, y ya me quedo yo revisando que lo que me has dado esté bien, pero lo que voy a usar es lo que me has dado tú.

-¿Y nos podemos fiar de lo que nos dé? ¿Es veraz?

-Ahora mismo, sin duda, hay que contrastar la información, aunque yo creo que sí llegaremos a ver en algún momento que ya no será necesario esto. Hay una palabra que es alucinaciones, eso son, como la propia palabra dice, cosas que la IA se inventa porque la IA nunca te va a decir que no sabe algo. El "no sé" no es una respuesta. Esto en el momento actual, pero no tardaremos en ver una IA prácticamente perfecta. Además, las empresas están creando sus propias inteligencias artificiales que se alimentan de toda su base de datos, entonces esa IA solo te da un resultado basado en sus entradas, no te va a dar alucinaciones porque todo se va a fundamentar en la información de la que se ha estado alimentando.

-En ciudades pequeñas como puede ser Zamora ¿qué beneficios puede aportar la IA?

-Se va a acercar mucho la formación a la gente porque vamos a tener en nuestro móvil, una IA, el ChatGPT, para hablar con ella en inglés y practicar con ella, por ejemplo. La IA está aquí y no se puede luchar contra ella. No tiene vuelta atrás, entonces lo que urge, por ejemplo, desde la educación, es empezar a implementar en los currículos universitarios habilidades para preparar a los estudiantes a que tengan un futuro en el que la IA está. Saber inglés es importante, pero es que no tardando, no saber usar la IA con destreza técnica va a ser un impedimento total.

Formación en la Cámara de la Propiedad Urbana de Zamora sobre Inteligencia Artificial / José Luis Fernández / LZA

-¿Cuándo hay que iniciarse en la formación de IA?

-Soy un fiel defensor de que la IA no hay que meterla en los colegios ni en los institutos porque hay que desarrollar las capacidades sin IA, es decir, las capacidades cognitivas de creatividad y de memorización sin IA, porque eso sí que podría ser un problema. Es cierto que el método tradicional educativo se puede mejorar mucho con escenarios más útiles, pero no creo que meter la IA sea una buena decisión en estas etapas. Al final, no hay que olvidarse de que el cerebro es un músculo.

-¿A nivel universitario debería ser entonces algo necesario?

-Sí y hay universidades públicas que se están negando a implementar las herramientas de inteligencia artificial generativa porque se ve la IA desde el punto de vista de los profesores como plagio cuando en realidad nada tiene que ver con esto, porque la IA no es que me esté dando algo que ha leído, no, la IA está dándome algo nuevo, algo que ha creado para mí. Entonces, lo están haciendo mal porque se está negando a enseñarte las nuevas tecnologías.

Hay que innovar desde la regulación

-¿Cuáles son los principales desafíos legales que plantea el uso de la IA?

-Hay un reglamento de IA europeo que se está empezando a implementar. De hecho, en Europa somos pioneros en lo que es la regulación, que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Hay que innovar desde la regulación y eso plantea muchos desafíos como la anonimización de documentación. Nos estamos encontrando con muchísimos profesionales que meten sus documentos privados de sus clientes en IA, que al final no hay que olvidarse que una IA es un servidor y si mañana hay una filtración de datos, yo soy el responsable de esa información. Entonces, esto es una de las cosas que se está tratando de mitigar desde Europa. También hay prácticas prohibidas como por ejemplo, el "social scoring", un sistema de evaluación que utiliza datos personales y comportamentales para asignar una puntuación a los individuos, lo que supone que hay cámaras siguiéndote y si cruzas en rojo te bajan puntuación, por ejemplo.

-¿Se puede garantizar que estas herramientas de inteligencia artificial se usen de manera ética y responsable?

-Esto es muy amplio porque una inteligencia artificial puede usarla desde un chaval hasta una persona en una empresa y las consecuencias son totalmente diferentes si no hay una cierta ética y responsabilidad. También pasa otra cosa y es que cada día que pasa salen nuevos modelos y mejoran a la anterior, pero es que la anterior, nos decían que era la mejor del mundo mundial y que era súper innovadora, o sea, que va a una velocidad increíble. Esto es un tsunami y lo que tenemos que hacer es subirnos a la ola y que nos lleven y así no nos caeremos porque si no te subes a la ola te lleva por delante.

-¿Las empresas locales están siendo conscientes de esta revolución?

-Yo lo que estoy viendo es que hay una corriente un poco reacia a esta nueva innovación porque se detecta como un plagio, pero usar la IA no está mal, lo malo es no saber de lo que estás hablando y no darle el barniz humano y de revisión. Usar la IA es que es obligatorio porque se trata de multiplicar la productividad. Por eso, es importante a aprender a usarla y tener destreza con ella porque eso es lo que les va a diferenciar a nivel profesional y va a ser obligatorio ponerte con ello y aprender, aunque no te guste, si no quieres que te desplace.

