Dos años para el fin de la "era Guarido", ¿quién le sucederá?

En la pasada legislatura, la margarita de quién sería el candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Zamora no se deshojó hasta el mes de febrero, después de unas navidades en las que Guarido se hizo de rogar pero finalmente, presionado por sus compañeros de partido, accedió a aspirar a un tercer mandato como máximo responsable municipal. Ahora, al llegar al ecuador de legislatura y cumplirse este mes los diez años de aquel vuelco electoral que permitió al histórico edil de IU alcanzarse un mes después con la Alcaldía de Zamora, vuelve a plantearse el futuro sobre quién le sucederá como número uno de IU en las elecciones municipales de dentro de dos años.

El dilema no es baladí, ya que el "efecto Guarido" es indudable y en su formación política también son conscientes de que la figura del actual alcalde arrastra votos más allá de las siglas políticas a las que representa. Ello pese a que, paradójicamente, la coalición de IU de Zamora ha sido una de las pocas de España que ha defendido a capa y espada el mantenimiento de las siglas de Izquierda Unida por encima de las confluencias con otras formaciones de izquierdas como Unidas Podemos o Sumar.

Sin embargo, en Zamora la cosecha de votos de IU en las municipales tiene poco que ver con las siglas, como avala el hecho de que en las elecciones autonómicas, las nacionales o incluso las europeas, las confluencias en las que va IU no sumen ni una quinta parte de los votos que logra la candidatura de Guarido en las locales. Ni llega ahora a ese porcentaje ni lo hizo incluso cuando las siglas de IU figuraban a la cabeza, como en las elecciones autonómicas de 2019.

En el partido de Francisco Guarido también reconocen esa circunstancia. El coordinador provincial de IU de Zamora y concejal del Ayuntamiento, Miguel Ángel Viñas, apunta que "el efecto Guarido ha tenido sus votos y tiene sus votos" y lo explica porque fueron muchos años de trabajo en la política municipal en la Casa de las Panaderas "en los que consiguió hacerse, no voy a decir un nombre, pero sí un perfil político de seriedad, de honradez, de ética, que al final lo llevó, por unas circunstancias a la Alcaldía", apunta Viñas. Por ello, admite sin ambages que "el efecto Guarido está ahí, los resultados son obvios, los votos de Izquierda Unida en la capital son votos muy heterogéneos, nos vota gente que en las nacionales puede votar al PP y en el Ayuntamiento a Guarido", reconoce el líder provincial de Izquierda Unida, que refuerza esa idea al asegurar que "eso es así; si no, no nos salen las cuentas". De esta forma, en la coalición de izquierdas "entendemos que pueda restar" votos el hecho de que Guarido no sea el candidato, pero "las decisiones personales son las que son".

En cualquier caso, Viñas pone de relieve que Guarido no ha estado solo y el compañero o compañera que lo sustituya va a "seguir la misma línea de ética política, de manera de hacer las cosas, de seriedad", por lo que en IU de Zamora esperan que "eso lo sepan valorar los votantes".

Sobre la posibilidad de que Guarido finalmente recule y decida presentarse a un cuarto mandato municipal, el coordinador provincial de IU lo ve poco probable porque el alcalde ya ha tomado una decisión que ha hecho pública de dejarlo cuando concluya el actual mandato y en IU "se respetan las decisiones personales". Ahora bien, hace dos años tampoco quería repetir y "entre todos fuimos capaces de convencerlo de que era buen que siguiera cuatro años más".

Ahora la situación es distinta, ya que Guarido ya está en edad de jubilación y cuando concluya el actual mandato sumará 29 años de concejal en la Casa de las Panaderas. "La decisión que él tome, bien tomada estará y será totalmente respetable, no se le puede pedir más, ya no como alcalde, sino con los años que lleva en primera línea de la política".

Respecto al perfil del futuro candidato de IU a la Alcaldía que dé el relevo de Guarido, Miguel Ángel Viñas expone que "por lógica" tiene que ser alguien más joven. Igualmente debe ser una persona "que esté dispuesta y que tenga ganas" además de que cuente con "una cierta experiencia" municipal, "por lo menos para saber cómo funciona la institución, que tampoco es fácil". Para el coordinador de IU, "lo normal" sería que saliera del actual equipo de IU en el Ayuntamiento pero, sea quien sea, tendrá "el apoyo de toda la organización porque, afortunadamente" en Zamora IU es un grupo cohesionado y "mantenemos todos la misma linea, no tenemos conflictos internos", concluye. La otra pregunta del millón es cuándo se conocerá oficialmente el sustituto de Guarido como candidato a la Alcaldía, para el que ahora suena como primer nombre en las quinielas el del concejal Pablo Novo.

Sobre los plazos de designación del candidato, Miguel Ángel Viñas asegura que faltan aún dos años para las elecciones y el trabajo de IU en el Ayuntamiento está centrado en el día a día. "Creo que todavía es pronto para decirlo, puedo entender que la gente tenga expectativa, pero todavía falta mucho, cuando falte un añito o así ya se pondrá más nerviosa la gente". Por el momento, Viñas sostiene que en las reuniones de IU que mantienen todos los lunes no ha salido el debate de la sucesión de Guarido y, a su juicio, es pronto para ponerlo sobre la mesa, aunque "yo tengo mi candidato ideal, que me lo voy a reservar". El coordinador de IU en Zamora subraya además otra circunstancia, la de que en la colación no hay una ambición del cargo y por ello "casi nos pegamos más por no ir que por ir". Una pelea simbólica que se zanjará en un año.

Suscríbete para seguir leyendo