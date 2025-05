"La sociedad nos divide en clases y la risa nos une a todos"

El actor y humorista Juan Dávila recala este domingo en la ciudad. En el Teatro Ramos Carrión de Zamora ofrecerá dos pases de su último espectáculo «Tú, ¡improvisa!», tras el gran interés suscitado por parte de sus muchos seguidores. En ambos pases ha colgado el no hay entradas.

Para hacerse con entradas para su espectáculo hubo largas colas y mucha gente se quedó sin pases, por lo que se habilitó una nueva sesión.

Me ha escrito mucha gente diciendo que nunca había visto tantos zamoranos y zamoranas juntos haciendo un plan fuera de la Semana Santa (risas). Además, esta semana hemos hecho historia, pues se llenó el Movistar Arena, que son 14.000 entradas, en dos horas para un miércoles en enero.

Ante eso, ¿cómo se le queda el cuerpo a uno?

Yo no sé si hay algún punto de inconsciencia, pero cuando te dicen que eso no lo habían visto en toda la historia de la comedia de España, porque eso de agotar en un día lo han hecho algún cantante como Karol G, los Rolling... Algo está llegando a la sociedad o trascendiendo o alguna historia estás haciendo que la gente quiera venir, repetir y volver.

Este fenómeno no le pilla de nuevas, porque ya en el 2023 con el anterior espectáculo fue el artista que más entradas vendió ese año.

Efectivamente llevamos arriba desde agosto de 2022. Este éxito tiene que ver con un hueco que había en el humor y que el público reclamaba. Tiene que ver con reírse de todo, sin ningún tipo de condescendencia. Hay mucha gente en España con muchos problemas que están saliendo, y como en mi espectáculo nos reímos de la enfermedad, porque no es que yo me ría de esa persona, sino que nos reímos los dos de una enfermedad que ellos bromean con su enfermedad. Yo creo que necesitaban poder bromear de esa manera y, sobre todo, que todo el mundo es tratado igual. La sociedad nos divide en clases sociales y este espectáculo une porque nos reímos todos, ya que sacamos las miserias que tenemos todos y nos reímos todos de ellas.

¿No hay límites para reírse?

No mientras la otra persona esté disfrutando. El límite es que alguien esté sufriendo. En este nuevo espectáculo vamos a escenificar escenas de la vida de las personas y ellos también van a actuar.

En este nuevo espectáculo vamos a escenificar escenas de la vida de las personas y ellos también van a actuar

Usted no está solo en el escenario.

Estamos tres. Comparto escenario con Edu Ferrés y Alicia Ledesma, que son dos compañeros improvisadores y actores que años atrás montamos los tres una compañía que tuvo que cerrar porque no venía gente suficiente a los teatros. Ahora en honor a todo lo que peleamos en aquella época, comparto el éxito con ellos. Hemos recuperado lo que hacíamos antes que es un espectáculo que la gente se va a pasar fenomenal.

¿Qué tiene la improvisación para que regrese a ella?

Después de haber probado el texto, porque he hecho de Shakespeare a Chekhov y también el monólogo para Paramount Comedy, creo que tiene algo de que está vivo continuamente. Tienes que estar al 100% física y mentalmente todos los días. Yo suelo hacer cuatro funciones a la semana y la gente me dice que haga siete, yo le s digo no ya que yo necesito estar bien fresco y no se puede perder la frescura en la improvisación.

Juan Dávila. / Cedida

¿Resulta lo más complejo?

Sí, sobre todo, la frescura y el buscar caminos que no sean conocidos, que es lo que yo intento siempre. Cuando veo un camino parecido al otro, intento girar y con dos compañeros es más fácil. Se juntan tres imaginarios, más el del público con lo cual es bastante sorprendente y hace que todo sea mucho más vivo.

¿Por qué opta por su vertiente más cómica?

Yo quería ser actor; de hecho, estudié en Corazza, que es donde estudió Bardem, y yo quería ser como Bardem o de Lewis y no subía vídeos de comedia por miedo a que me etiquetasen como cómico. Y lo que pasa es que comencé en un teatro y ya me dije que o subía vídeos de comedia, o me echaban. Empecé a subir vídeos de comedia con mi esencia, sin pensar en las consecuencias y fíjate... ha sido algo que me ha dado la vida, no que yo lo haya elegido.

Empecé a subir vídeos de comedia con mi esencia, sin pensar en las consecuencias

¿Qué retos se marca profesionalmente hablando?

Tenemos el estreno del documental que lo estrenamos el 15 de mayo en cines de toda España. En él se habla de los 13 años que hemos estado precisamente con esta compañía que cerró. Se ven vídeos actuando en sitios pequeños, lo que pasaba por mi cabeza, hablando mis padres, hablando amigos, hablando gente del mundillo... para que la gente vea el mucho trabajo que hay detrás de todo esto, que no es una cosa de unos meses.

Su éxito vino tras subir sus vídeos en redes sociales.

Sí, absolutamente, de hecho, en las redes la gente se pregunta de dónde había salido este tío y venían mis vídeos estando en el hospital y es lo único que me hacía reír y yo llevaba ya 13 años actuando y actuando, haciendo improvisación dos días a la semana, lo que pasa es que no había hecho vídeos.

Las redes hicieron que tuviera esa visibilidad, pero luego ¿resulta laborioso mantenerse en lo más alto?

Sí, pero son como los árboles estos, los árboles estos chinos que los está regando durante años y, de repente, sale hacia arriba y tiene la base de muchos años regándolo, pues ha pasado igual. El hecho de tener una fuerte base ha influido en que haya pegado el petardazo y no haya bajado porque llevamos tres años y esto no va menos por la intensa base que yo tenía detrás.

¿Sigue pegado a Tierra?

Totalmente (risas) todo este fenómeno me ha pillado con una edad y sigo haciendo las cosas que hacía antes. De hecho, por ejemplo, lo de viajar en furgoneta, que es algo que sigo haciendo, es para estar cerca de la gente, que es de lo que va el show.

Habla de estar cerca de la gente, pero ¿el público le ha llegado a agobiar?

Por el momento la gente es bastante respetuosa conmigo. Yo no sé si es por el personaje que ven en redes que piensa.. ¡a ver con qué me salta! (risas).

El Juan de andar por casa ¿tiene algo del de los vídeos?

Hay una parte de mí que es como el personaje, que es gamberro, que es como el diablo, pero, al final, es una parte de mí pequeña llevada a un extremo muy grande.

Suscríbete para seguir leyendo