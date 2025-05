Los lugares en Zamora donde puedes encontrar hojas de morera para alimentar tus gusanos

No hace falta gran cosa para tener en casa tus propios gusanos de seda: un recipiente con agujeros para que respiren, papel para no tener que cambiar de caja cada día y poco más. Eso sí, las hojas de morera son obligatorias porque no comen otra cosa.

Muchos adultos descubrieron el fenómeno de la metamorfosis durante su infancia gracias a ellos y hoy en día muchos niños siguen criando gusanos fascinados por su evolución. Con la llegada de la primavera, muchos hogares vuelven a tener en un rinconcito los gusanos, que necesitan muy pocos recursos y cuidados para sacarlos adelante.

Eso sí, lo más fundamental es su único alimento: las hojas de morera. No pruebes a darle ninguna otra hoja o vegetal porque morirán e incluso pueden llegar a cambiar de color hasta explotar, por ejemplo, con la lechuga.

Gusanos de seda en una caja. / T. S.

¿Dónde encontrar morera en Zamora?

Si tienes gusanos de seda, tendrás que hacer una pequeña excursión por algunas zonas verdes de Zamora para conseguir unas cuantas hojas frescas con las que alimentar a las pequeñas "mascotas". Seguro que si eres aficionado a los gusanos -hay personas que tienen un máster- conocerás más rincones. Aunque todavía no hay en todos estos lugares, es cuestión de tiempo que empiecen a aparecer:

Aquí van unos cuantos sitios donde podrás encontrarlas sin mucho esfuerzo: Primer merendero del paseo de los Tres Árboles

Carretera de La Hiniesta

Pradera del cristo de Valderrey

La vega de Villaralbo

Vista Alegre, tras el centro comercial

Curiosidades sobre las hojas de morera

Las hojas de morera pertenecen al árbol del género denominado Morus. Es caducifolio y producen la única fuente de alimento de los gusanos de seda durante su fase de larva. Son muy nutritivas y básicas para la producción de seda. Los gusanos consumen grandes cantidades de estas hojas para nutrirse con sus proteínas.

Hojas de morera para alimentar a gusanos. / T. S.

Las etapas del gusano de seda

Estas son las etapas del ciclo de vida del gusano de seda: