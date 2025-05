La reventa de 95 terneros sanabreses y gallegos reportaron 50.000 euros a los estafadores

Los 95 terneros adquiridos a ganaderos de Sanabria y Orense reportaron 50.000 euros a los tres imputados en un delito de estafa, de receptación y de falsificación de crotales para simular que las reses pertenecían al principal imputado, el zamorano de iniciales A.C.B., de acuerdo con el testimonio de los otros dos acusados, a los que puso en contacto con los industriales engañados en 2020.

Uno de sus cómplices fue el ganadero segoviano R.Y.P. y el transportista A.V.C., ambos condenados esta semana por la Audiencia de Zamora a tres años y seis meses de prisión, respectivamente. Ambos tendrán que afrontar el pago de los 50.000 euros de forma solidaria, tras admitir que participaron de un entramado en el que la voz cantante afirman que la llevaba A.C.B., quien facilitó al segoviano los teléfonos de los dueños del centenar de teneros y perjudicados para perpetrar el engaño.

La Fiscalía de Zamora exige para este imputado, el único que se enfrentó al juicio celebrado en la Audiencia, seis años de cárcel y la acusación particular diez años por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial relativo a los crotales y de documentos que simulaban las transferencias por la compra de las reses.

"Me pagaban seis euros por ternero"

Este ganadero de Cuéllar, que justificó su intervención en la estafa porque se encontraba en situación prácticamente de quiebra cuando A.V.C. le presentó al tratante zamorano, manifestó que A.C.B. "me decía cómo actuar, me proporcionaba el teléfono y la localidad" de los industriales que nunca verían un euro por los terneros entregados. "Yo ganaba entre 6 y 10 euros por cada ternero" que el zamorano simulaba comprar, "a mí me pagaba, pero no sé si lo hacía con los dueños de los terneros", precisó a preguntas de la Fiscalía.

El principal acusado dice que las reses jóvenes eran suyas, paridas en el monte por sus vacas, y niega la falsificación de crotales

El tratante y el ganadero de Segovia falsificaban los documentos en los que se reflejaba la transferencia bancaria que, en realidad, A.C.B. nunca llegaba a realizar, según considera probado la Fiscalía y apuntó el encausado R.Y.P., quien trabajaba en ese entonces para una empresa de al que era accionista el comerciante de ganado y "necesitaba dinero porque tengo una hija con una enfermedad ultra rara". Se trasladó de Cuéllar, donde vivía, para formalizar los acuerdos con personas a las que visitó en Zamora pero que no conocía de nada, "nunca había pisado Puebla de Sanabria" hasta entonces. Del traslado de las reses se ocupaba el otro acusado, A.V.C., quien nunca llegó a manipular los crotales ni los documentos relacionados con la falsificación de transferencias.

El intermediario segoviano afirmó que el tratante le indicaba el número de cabezas de ganado de las que tenía que simular la comprar, "al cerrar el trato, yo no les daba justificante de la transferencia, se aportaba el día de la carga de los animales, el documento dejaba en un hostal de Puebla de Sanabria" para que lo recogiera el otro procesado, A.V.B., quien transportaba al ganado.

Los 60 crotales Esas reses terminaron en explotaciones ganaderas de Segovia, Burgos y Valladolid, entre otras, se indicó en el juicio. Este acusado está condenado solo por receptación a seis meses de cárcel. Una vez el ganado estaba en poder de los acusados, se les cambiaban los crotales de sus ganaderías de procedencia para colocarles los que tenía A.C.B. concedidos por la Unidad Veterinaria de la Junta de Castilla y León para su cabaña ganadera. La Guardia Civil identificó 60 crotales de este imputado, un número que el Ministerio Público y la acusación particular consideran que está por encima de los que le habría correspondido para esa temporada de acuerdo con el número de cabezas de ganado que tenía y con la previsión de partos en ese invierno de 2020. El acusado, insistió en que los animales localizados eran suyos y que tardó en registrarlos en sus libros y ponerles los crotales porque esperó a bajarles de la montaña y que era frecuente que se tardar meses en hacer. Sin embargo, el veterinario de la Junta y los testigos contradijeron ese argumento al especificar que el pendiente de plástico que identifica al animal debe colocarse en el plazo inferior al mes y que, como mucho, cuando existe un retraso se lleva a cabo esa operación en un mes y medio y siempre por causas justificadas que no impiden que la Administración autonómica abra un expediente y se impongan una sanción al propietario de esas reses.

La localización de los animales enfermos y desnutridos

La Guardia Civil de Zamora consiguió localizar las reses que reclamaban una decena de ganaderas, una cantidad elevada de perjudicados, así como de los importes defraudados que llevó a la acusación particular de varios ganaderos a exigir una condena a esos ocho años de cárcel, explicó la letrada del bufete de Marín-Anero.

La abogada remarcó el mal estado de salud de los terneros rescatados, desnutridos y enfermos, lo que ha redundado en un coste adicional en gastos veterinarios y de alimentación que deben incrementar la indemnización a entregar a los industriales estafados. Por lo que respecta a la ganadera que representa legalmente, agrega el gasto que supuso poner sus instalaciones a disposición del resto de perjudicados para que pudieran depositar las reses rescatadas por la Guardia Civil.

Otra de las circunstancias que debe agravar la condena del único procesado que se confesó inocente "son los errores e irregularidades de los libros de registro de ventas de su explotación", lo que indica que "los terneros que A.C.B. dice que vendió a otro de los acusados no se corresponde con la verdad, puesto que no consta en sus libros".

La letrada de la acusación particular reiteró que los agentes de la Guardia Civil que testificaron en el juicio manifestaron que "el nacimiento de terneros de su ganadería no se correspondía con el número de crotales y de ventas que tenía anotados".

El abogado de la defensa de A.C.B. defendió que esas cabezas de ganado habían nacido en el monte y que no las había colocado los crotales antes porque se hace cuando se las reúne al fin de cada temporada, mientras cifraba la cabaña ganadera de su defendido en 300 en la temporada de 2020, lo que explicaría el elevado número de pendientes de identificación utilizados. En cuanto al gran número de crotales sin usar, expuso que no siempre las perspectivas de supervivencia de las crías que nacen en el monte no siempre se cumplen cada temporada, por lo que el ganadero puede acumular esas placas.

