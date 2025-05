El primer capellán oficial de la Maestranza de Sevilla "sale" de Zamora

La presente Feria de Abril de Sevilla, que se está celebrando estos días, es la primera en la que la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería cuenta con un capellán nombrado oficialmente por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. Lo que supone un "hecho histórico" porque, aunque ha habido sacerdotes que han ejercido como tal, nunca hubo capellán con nombramiento desde el Arzobispado.

El mismo se ha hecho a raíz del I Encuentro Internacional de Capellanes y Sacerdotes Taurinos que se celebró en Zamora en abril de 2024 y, ahora, un año después, ha recaído en el padre Juan Luis García García, que participó en dicho encuentro en la provincia.

El padre Juan Luis explica que, en Sevilla, hay dos capellanías: la de la Real Maestranza (de los maestrantes) y la de la plaza de toros, en la que él ya venía ejerciendo, aunque sin nombramiento oficial.

"Cuando vine de Zamora, un día, hablando con los maestrantes, les planteé lo que se había hablado, que era el reconocimiento oficial de capellán la plaza de toros". García asegura que, a los caballeros maestrantes, les gustó el tema y, en una ocasión posterior en la que el arzobispo acudió a una eucaristía en la Maestranza, se lo presentaron y a él "le pareció estupendamente". "Se empezaron a hacer los trámites correspondientes y me llamaron de la Maestranza, que habían presidido el nombramiento oficial de la plaza de toros", relata el ya oficialmente capellán tanto de la Maestranza como del coso taurino, donde dice que antes había capellanes, "pero nunca tenían nombramiento; normalmente, era la empresa" la que los designaba oficiosamente.

Ahora, sin embargo, el camino ha sido el inverso: el documento de su nombramiento por el Arzobispado es el que se le ha transmitido a la empresa Pagés, que gestiona actualmente la plaza de toros de Sevilla. "Además, es la primera vez que el mismo sacerdote ostenta los nombramientos de capellán de la Real Maestranza y de la plaza de toros", indica el religioso.

"Ahora sí es un tema oficial" y su idea, de cara al año que viene, es "empezar a moverme y hacerme presente" en las escuelas taurinas que hay alrededor de Sevilla, relata el padre Juan Luis García sobre lo que, para él, supone haber "dado un paso hacia delante, al conseguir el nombramiento por parte del Arzobispado del título de capellán de la plaza de toros de la Maestranza". "Con este nombramiento, hemos conseguido que el primer encuentro de capellanes haya dado sus frutos", asegura.

"A ver si esto sirve para que otras plazas de toros se animen y seamos más los sacerdotes que tengamos el nombramiento oficial de nuestros arzobispados y obispados del título de capellanes de plaza de toros", expresa como deseo.

Morante se queda en la capilla hasta el último momento, no sale hasta dos o tres minutos antes

Sobre su labor, el capellán explica que sigue "haciendo lo mismo que hacía antes: estar en la capilla cuando llegan los toreros, bendecirlos antes de que salgan, pasarme por la enfermería para saludar a los médicos y, cuando ha habido una cogida, yo me iba a la enfermería y estaba allí si hacían falta mis servicios y, si no, estaba hablando con la familia y la cuadrilla; después, visitarlos en el hospital hasta que les daban el alta. Esa era la misión que hacía antes, no reconocida oficialmente, pero, ahora sí, con reconocimiento oficial", expresa.

García siente que tiene el "privilegio de poder estar en esos momentos tan importantes" y compartirlos con los toreros porque "la capilla es realmente donde él se da cuenta. y donde se ve la humanidad del hombre, es donde aparece el miedo, el momento en que ellos se enfrentan entre la vida y la muerte y donde surgen del hombre esos sentimientos que le han sido inculcados desde niños", dice de unos momentos que son "muy íntimos, solamente lo vive la cuadrilla y el maestro y el cura, yo estoy en una esquinita, puesto siempre para lo que ellos necesiten".

Además, cuenta como anécdotas la manera distinta de cada matador de despedirse de la capilla tras orar. "Cada torero es distinto". De Morante de la Puebla, que torea hoy, jueves, en el coso sevillano, cuenta, por ejemplo, que "se queda en la capilla hasta el último momento, no sale hasta dos o tres minutos antes al patio de cuadrillas". Es una "experiencia" para la que "no hay palabras a no ser que lo vivas en persona y aseguro que será un recuerdo imborrable", dice el capellán.

