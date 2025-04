Kikillo, el creador de contenido español atrapado en la estación de Zamora por el apagón eléctrico

El apagón sufrido este lunes ha dado para mucho. Algunos lo han aprovechado para crear contenido con una experiencia que a muchos les parecía surrealista vivir en pleno siglo XXI. Es el caso de Francisco García, conocido por todos en Instagram como "Kikillo", un creador de contenido español conocido por su actividad en redes sociales, en especial, en Instagram, donde comparte su vida. Y uno de los capítulos de su día a día digno de contar ha sido, precisamente, el apagón. ¿Y dónde le pilló a Kikillo? Recién llegado del Camino de Santiago y en la estación de trenes de Zamora.

Así ha sido su vivencia:

El autor del libro "50 consejos para independizarse y no morir en el intento" ha ido narrando hora a hora cómo han vivido en la estación de trenes zamorana este episodio bajo el título: "Mi primera vez sobreviviendo a un apagón".

"Ni hoteles ni autobuses"

Kikillo ha hablado en su vídeo de "desinformación", horas perdidas y "un grupo de asiáticos flipando por esta situación". Además de contar que "no hay hoteles ni autobuses", ha explicado también en su perfil de Instagram que "nosotros somos unos pringados, acabamos de venir de Camino de Santiago y no hay un lugar donde dormir, porque nadie nos dice nada", así que ni corto ni perezoso "voy a adecuar la zona de las maletas para echar una cabezada".

Junto con algunos amigos, Kikillo se introduce en el tren de Renfe "para coger agua, patatas, zumo de naranja, leche... aquí no hay control de nada", narra. "Aquí no hay vigilancia, no robamos porque somos buena gente".

Eso sí, también dio debida cuenta de la involucración de Cruz Roja Zamora y de la presencia policial, que "cada poco nos despierta por si queremos sandwiches, aguas o mantas". Y así, entre maletas y codazos, amaneció en Zamora.