Zamora vive con preocupación pero sin incedencias graves el corte de electricidad

El apagón eléctrico se instaló ayer en la capital y la provincia de Zamora junto a ciertas dosis de pánico. Las calles recordaban a las horas preliminares al confinamiento por el COVID, la gente acudió a los supermercados para adquirir provisiones, mientras no dejaba de especular sobre el origen del apagón, con explicaciones que iban desde la llegada de la guerra de Ucrania a España a los ciberataques. Los servicios mínimos estuvieron cubiertos y la seguridad ciudadana se ha reforzado con la incorporación de efectivos, según se informó en la reunión espontánea del Cecopi de Zamora. A última hora de la noche de ayer, Red Eléctrica no había logrado reponer el suministro en toda la provincia y el alumbrado público de la capital permanecía en algunas calles apagado.

Seguridad garantizada

El alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, garantizaba la seguridad ciudadana, blindada por la Policía Municipal porque "los agentes que no estaban de servicio han ido presentándose voluntariamente" para incorporarse, aunque se les indicó que volvieran a sus horas de descanso "como previsión por lo que pueda pasar y dado que no se sabe y hay que dosificar esfuerzos". La Policía Nacional y la Guardia Civil han reforzado sus plantillas para mantener la seguridad.

Francisco Guarido, no descartó ayer posibles cortes de luz, "no sabemos qué ocurrirá en los próximos días", indicó. De hecho, en la noche ayer el alumbrado público estaba fuera de servicio a las 22.00 horas en la avenida de El Mengue. El presidente del PP en la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, anunciaba que la electricidad se había repuesto en parte del alfoz de Zamora, en la comarca de Benavente y Los Valles, en Aliste, en Sayago, a primera hora de la tarde.

Agua potable, garantizada

Javier Faúndez garantizó el suministro de agua potable en los municipios de la provincia porque "la Diputación puede facilitar generadores externos" para que funcionen las potabilizadores. El presidente de la Diputación aludió a la intervención en la residencia de ancianos de Toro, "era una preocupación importante", con la instalación de uno de esos generadores.

Uso racional de móviles

Francisco Guarido tranquilizaba a la población de la capital porque el depósito de la potabilizadora es suficientemente grande para poder atender la demanda durante muchas horas. Además, al volver a funcionar el tendido eléctrico pudo recuperar volumen, pero el alcalde pidió "uso racional del agua", al igual que de los teléfonos móviles para disponer de batería suficiente ante imprevistos.

Ayuda a domicilio y teleasistencia

El Ayuntamiento de Zamora y la Diputación garantizan el funcionamiento de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia. Por su parte, la Guardia Civil prestará en los municipios de la provincia la atención que precisen las personas mayores que viven solas, para lo que el subdelegado del Gobierno, el socialista Ángel Blanco, apuntaba que "se han redoblado efectivos para cubrir ese trabajo humanitario".

Atención a alcaldes

La Diputación mantiene un contacto permanente con los alcaldes, explicó Javier Faúndez, quien reconocía que hay dificultades para contactar con todos los ayuntamientos por la falta de suministro en algunas zonas de la provincia como Sanabria o La Carballeda. El presidente de la institución provincial se ponía a disposición de las corporaciones locales para atender sus demandas.

Sin comedor escolar

Las incidencias se han dejado notar también en los centros escolares ya que en la mayor parte de ellos los comedores no han funcionado, aunque los profesores y monitores han permanecido con los niños a los que los padres no fueron a buscar al finalizar las clases, bien porque no podían o porque no les pudo comunicar esa incidencia.

Centros de salud

En los centros de salud hubo consultas en las que los médicos no pudieron expedir recetas. En la capital, el centro de salud que menos sufrió las incidencias fue el Parada del Molino, al disponer de generadores eléctricos que dieron autonomía. Incluso, llegó a plantearse trasladar las urgencias del centro de salud Santa Elena al Parada del Molino, medida descartada al recuperarse el suministro eléctrico. Hubo pacientes a los que no se pudo citar para algunas pruebas y se les emplazó para otro día.

Pérdidas en hostelería

Los restaurantes no pudieron ofrecer los menús que elaboraban hasta las 12.30 horas, cuando se fue la luz. Las tapas y los platos fríos, más veraniegos, llenaron las mesas, con el consiguiente perjuicio económico que supondrá al perder el género que tenían ya elaborado.

Gasolineras

El corte del suministro eléctrico afectó a todas las gasolineras de la ciudad, aunque hubo una, la del Centro de Transportes, que recuperó mucho antes que el resto el suministro, lo que generó largas colas que llegaban hasta la rotonda del Hotel Rey Don Sancho y obligó a intervenir a la Policía Municipal. El empleado de esa estación de servicio, Julio Iglesias, explicó que solo les funcionaba un ordenador y un datáfono y aún así atendió a todo el que llegaba, agradeciéndolo algunos y otros metiendo prisas. A las 19.00 horas, este trabajador permanecía en la gasolinera de refuerzo, aunque su turno de mañana había. Reconocía que nunca se había visto en una situación igual.

Testimonios de viajeros

Entre los 486 viajeros del AVE que se quedaron parados en Valdefinjas se encontraba la zamorana Ana Vicente, que reconoció que no había pasado muchos nervios y detalló que para sofocar la sed porque hacía calor y no tenían aire acondicionado "al principio, lo típico, fuimos todos al bar, y cuando se ha acabado la Guardia Civil nos ha traído agua, al final las condiciones han sido aceptables".

Alberto Ferreras

Sillas de camping en el andén

Otro de los trenes Madrid-Vigo, el que llegaba de Galicia, se quedó parado en la estación de Zamora y allí esperaron pacientes muchos de los viajeros. Algunos recurrieron incluso a desplegar las sillas de camping en el andén para mitigar las seis horas de espera que llevaban, sin noticias aún de cuándo podrían reanudar el camino hacia Madrid.

Seis incidentes sanitarios

Entre los viajeros del tren, hubo que atender a cuatro personas por diversas circunstancias en la estación de Zamora y dos en Valdefinjas por mareos, golpes de calor o pequeñas lipotimias, salvo un caso que fue necesario movilizar la medicación especial que requería un paciente, según informaron los voluntarios de Protección Civil de Zamora que estuvieron atendiendo a los viajeros.

Velas y pan de molde

Algunas pequeñas tiendas de alimentación en las que los clientes habitualmente llegan a cuenta gotas en esta ocasión tenían cola en caja, debido a que algunos supermercados habían tenido que cerrar al no contar con generadores de electricidad. Uno de los productos más demandados era el pan de molde, agotadas como estaban las barras. En los bazares, el producto estrella fueron las velas y las linternas, por si no se reestablecía el suministro antes de la noche.

Semáforos apagados

En la ciudad, hubo momentos de un pequeño caos circulatorio porque los semáforos se apagaron por completo. En esas situaciones más de uno se felicitó por la nueva configuración de rotondas en vez de semáforos por las que se ha optado en las travesías con las obras de humanización.n