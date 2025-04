UNED Zamora pone el foco en las fortalezas y retos del profesorado de lenguas en centros rurales

El papel del profesorado de lenguas en el ámbito rural se analizará en profundidad en las segundas Atlas-Ágora que se celebrarán los próximos 9 y 10 de mayo de 2025 en el Centro Asociado de la UNED en Zamora, con la posibilidad de asistencia presencial, online en directo o en diferido de manera gratuita.

El programa busca crear un espacio para la reflexión, el aprendizaje compartido y el diálogo sobre las fortalezas y retos del profesorado en entornos rurales.

Las jornadas son iniciativa del grupo de investigación Atlas (Applying Technology to Languages) en colaboración con el Centro Asociado de la UNED en Zamora. Actualmente, Atlas está trabajando en el proyecto de investigación Ágora, tal y como ha explicado Elena Bárcena, directora de las jornadas.

El objetivo general de Ágora es abordar algunos de los principales retos que tienen los profesores de lenguas en las zonas desfavorecidas de la España rural. Para ello, se están realizando intervenciones, integrando estratégicamente recursos locales y experiencias del profesorado con prácticas y recursos tecnológicos y metodológicos innovadores.

El profesorado de lenguas de gran parte de las zonas rurales está experimentando problemas asociados al reto demográfico, que a menudo tienen que ver con la distancia, no solo física, respecto a los núcleos de control, toma de decisión y reparto de recursos. A este escenario, se unen los retos que plantean los nuevos perfiles sociales, la tecnología digital, etc. Además, las jornadas pondrán el foco en el estigma que existe respecto a la escuela rural que no favorece el arraigo de los alumnos ni de los profesores, acuciando la despoblación.

Todo ello será objeto de reflexión y debate en estas charlas cuya asistencia es gratuita. Asimismo, se pondrán en valor los museos pedagógicos, tal y como ha apuntado el codirector de las jornadas y secretario del centro de la UNED de Zamora, José Delgado.