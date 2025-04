Los romeros de Bretó en La Pedrera, ajenos al apagón

El apagón eléctrico pasó desapercibido ayer para gran parte de vecinos y oriundos de Bretó de la Ribera que este lunes han celebrado la Romería de La Pedrera. Y es que la jornada dio comienzo en el pueblo con pasacalles a las 10 de la mañana y la procesión de despedida en Bretó sobre las 11 horas. Los vecinos enfilaron entonces un recorrido procesional hasta la dehesa de Quintos, junto al río Esla, donde se encuentra la Ermita de la Pedrera y la venerada imagen.

Actuación del mago, durante la fiesta de la Pedrera. / E. P.

Una vez allí lo habitual es que no haya cobertura. O al menos así lo explican algunos de los participantes en este tradicional encuentro romero. "No supimos lo que estaba pasando hasta las nueve de la noche que volvimos al pueblo", explica una de las vecinas. Tampoco fue necesario utilizar la luz ya que se trata de una jornada romera al aire libre. "Cuando estamos allí ya sabemos que no vamos a tener cobertura. Es algo habitual, vamos a pasar el día al campo". Además, cuando han vuelto al pueblo ya se había resuelto la falta de energía eléctrica. "Había algún problema de cobertura", señalan.

Misa campestre en la zona de la ermita de La Pedrera. / E. P.

Baile vermú con charanga, comida campestre y actuación para todos con el mago Julito Rapado completaron la jornada romera antes de iniciar la procesión de despedida en la ermita. Las actividades han contado con la organización del Ayuntamiento de Bretó, la Asociación Cultural Montes Negros y el Club de Cazadores de La Mota. n