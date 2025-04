Caos en Sanabria tras 23 horas sin luz por el apagón

Hasta 22 y 23 horas permanecieron algunos municipios de la comarca de Sanabria sin luz, tras el apagón que afectó a todo el país, pero que castigó especialmente a esta zona productora de electricidad de noroeste de la provincia. El calificativo entre vecinos, comercio, administraciones y servicios ha sido el de "caos".

En Puebla de Sanabria, la algarabía en una de las aulas del Convento de San Francisco, 10:11 de la mañana, anunciaba la llegada del suministro eléctrico, 22 horas a oscuras. La normalidad todavía tardaría en llegar en comercios y servicios, especialmente en el centro de salud de Puebla, donde la caída de los servidores impedía desde coger las citas telefónicas hasta acceder a la información de los pacientes.

Sanabria, castigada hasta 23 horas sin luz

"Es un caos". Así definían la situación en el despacho de loterías de Puebla, donde un puñado de clientes esperaba poder tener mejor suerte que con la luz. "He estado toda la noche nervioso, sin teléfono y sin radio. No he podido hablar con mi hija que está en Oporto". El apagón ibérico afectaba a los dos países, en una comarca mucho más cerca que Madrid y Lisboa, y con tantas conexiones familiares como eléctricas. Incluso fue más fácil tener información por las emisoras F.M portuguesas que las zamoranas.

Radio a pilas y a buscar las emisoras de la A.M nacionales. No sin sorpresas cuando se anunciaba que se había restablecido el 90% del suministro en el país y el 100 % del suministro en Castilla y León, cuando ni Puebla ni El Puente y todos los municipios del entorno seguían "off" sin luz. Al caos se sumaba la "indignación". Neveras, arcones, cámaras llenas de comida, como es lo normal en los pueblos de la zona de montaña, que tienen que hacer acopio por lo que pueda pasar.

En los talleres del polígono industrial, algunos con las puertas aún cerradas, trataban de recuperar la normalidad. "Todo lo que fuera de ordenador de maquinaria eléctrica, nada" aseveraba uno de los afectados que además reconocía "parece mentira todo lo que dependemos de la electricidad". Un cliente de Trefacio que venía a cambiar una rueda criticaba este prolongado apagón "teniendo Moncabril ahí arriba". A Moncabril se suman 11 parques eólicos, una planta solar en ciernes y cinco embalses de energía hidroeléctrica en el Tera.

Otro vecino de Requejo, conductor de trasporte de personas con distintas capacidades, sufría el reventón de una rueda cuando regresaba al centro y se quedaba tirado en Asturianos. Sin teléfono, sin cobertura, se las apañó para que fueran a buscarle y coger su coche particular para regresar y dormir toda la noche junto al trasporte para evitar el robo de ruedas o combustible.

Sanabria, castigada hasta 23 horas sin luz

La inseguridad se palpa entre los propietarios de los establecimientos que no pudieron cerrar bien sus trapas eléctricas. Preocupación también entre los trabajadores de una empresa de productos frescos pendientes de que el generador aguantara toda la noche. Contados comercios pudieron abrir en estas horas críticas gracias a la disponibilidad de placas solares y generadores, aunque la mayoría del comercio tuvo que cerrar y no poder efectuar los cobros con tarjetas o dispositivos móviles. Al igual que los bares y restaurantes de los núcleos más perjudicados.

En El Puente se echaron a la calle, a pasear "¡qué hacemos en casa tantas horas sin luz!". Pues a pasear a encontrarse con los vecinos y a charlar, y algún café, gracias a la energía de un generador. El Puente de Sanabria, Cobreros, Galende, Requejo, Trefacio, San Justo, estuvieron más de 23 horas sin luz, a las 11:40, llegaba el fluido a la gasolinera de El Puente de Sanabria que garantió el suministro para toda la comarca gracias a los generadores que propició "trabajar como locos".

Sanabria, castigada hasta 23 horas sin luz

La Guardia Civil estuvo pendiente de los centros sensibles como el centro de salud y las residencias de mayores, para garantizar en caso necesario el suministro de combustible y atender las posibles emergencias. La frase más significativa de una de las residencias es que "los abuelos cenaron y se fueron a la cama a su hora".

Con la electricidad repuesta hubo algún establecimiento que prefirió"por si acaso" mantener el generador a la puerta. La hostelería y el comercio fueron abriendo progresivamente y todavía hubo algún vecino de Villarino que aprovechó para comprar material eléctrico, concretamente automáticos, para cortar el paso de la corriente. Lo que sí faltó fue el pan, aunque en esos arcones y congeladores siempre hay pan para descongelar.

A río revuelto pocas averías pero mucha demanda de generadores en el sector industrial. Los más afectados preparan las reclamaciones a través de las aseguradoras y el común de los consumidores reclama 23 horas de luz gratis. Watio por watio.

Suscríbete para seguir leyendo