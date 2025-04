Caja Rural de Zamora, galardonada con el Premio Solidario Grupo Social ONCE

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE han reconocido a Caja Rural de Zamora con el galardón en la categoría de empresas por su compromiso revirtiendo en la sociedad una parte importante de los beneficios de su gestión, impulsando y apoyando actividades sociales, culturales, solidarias e integradoras de la sociedad, para construir un futuro mejor, más próspero y humanitario para todos.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

Además, han sido premiados el Centro de recuperación de personas con discapacidad física (CRMF) – IMSERSO de Salamanca (premio al estamento de la administración pública), Fundación Secretariado Gitano de CyL (premio a la institución, organización, entidad, ONG), Radio Lumbre (premios proyecto de comunicación) y Enrique Cabero Morán (premio a la persona física).

El jurado de los premios solidarios Grupo Social ONCE 2025 en Castilla y León estuvo formado por Araceli de las Heras González, Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León (Presidenta del jurado); Ismael Pérez Blanco, Delegado de la ONCE en Castilla y León (Secretario del jurado); actuando como vocales Ana Díaz Alonso, Consejera General de la ONCE, Eduardo García Brea, Director General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y atención a la Dependencia de la Junta de Castilla y León; Begoña Grijalvo Rebollo, Directora Territorial de Inserta, Juan Carlos Barbado Sanz, Gerente Nacional Adjunto Servicios Industriales ILUNION; Francisco Sardón Peláez, Presidente CERMI Castilla y León; Raúl Vara Guijo, Tesorero EAPN Castilla y León; Rosa Urbón Izquierdo, Presidenta Cruz Roja Castilla y León; Guenther Eduardo Boelhoff Carbajo, Presidente de Cáritas Autonómica CyL, Florencio Carrera Castro, Director Radio Televisión de Castilla y León La 8 y Ramiro Martín Vega, Director Cadena Ser de Castilla y León.

La entrega de los galardones del grupo social ONCE se llevará a cabo en un acto que tendrá lugar el próximo día 29 de mayo de 2025 en el Teatro Liceo, de Salamanca.