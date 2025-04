Juan Dávila y su banda estrenan mayo en el Ramos Carrión

El nuevo show de Juan Dávila y su banda recala este domingo en el Teatro Ramos Carrión.

El liceo dependiente de la Diputación acogerá los dos pases de “¡Tú, improvisa!”.

Juan Dávila visita Zamora por primera vez con su nuevo show. Tras el arrasador éxito de "La capital del pecado", el cómico presenta ahora un innovador concepto de espectáculo en el que se une a otros cómicos para sacar la verdadera esencia improvisadora que cada espectador lleva dentro. Dos son los pases que están previstos, a las 17.00 y a las 20.00, ambos con el cartel de “entradas agotadas”.

Los otros protagonistas

El resto del porcentaje humorístico de este nuevo mes, lo pondrán el monologuista David Puerto, con Probando bien (viernes, 16) y la comedia Ya me has tocado el cuento (domingo, 25). En el apartado de conciertos, destacan las visitas de Mayalde, con Ronda y boda de Don Alzapón y Doña Guirindola (viernes, 9); David Urones, que presentará un doble trabajo a piano en Anábasis · Tiendas de nostalgia (viernes, 30) y Folk on Crest, que recala en el teatro con su Gira Enmarañando (sábado, 31). También se espera la representación de dos llamativos musicales, Los 80, una movida de musical (sábado, 17) y Si Jesús hubiera tenido Instagram (sábado, 24). El punto llamativo de este mes lo pondrán el fitness y el culturismo, ya que el domingo 18 se llevará a cabo un campeonato regional y nacional de estas disciplinas.

Pases

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas como en el web www.teatroramoscarrionzamora.com.

