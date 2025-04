Un lugar para la nostalgia de los que fueron niños en los 70 y 80 y todo un descubrimiento sobre cómo se divertían los mayores para los niños de este siglo XXI. Eso es lo que promete la exposición "Juegos y juguetes del ayer", que se puede visitar en el colegio Corazón de María, con más de un centenar de piezas pertenecientes al profesor Nacho Teruelo, quien ha decidido, por primera vez, compartir todos esos tesoros infantiles que con tanto mimo ha cuidado en las últimas décadas.

Como gran coleccionista, los juguetes que muestra en esta exposición tienen intactas hasta las cajas donde venían resguardados, aunque asegura que ha jugado mucho con ellos. "Yo era bastante cuidadoso desde pequeño y tenía muchos juguetes guardados, pero con el tiempo he ido consiguiendo más para ir completando marcas o juegos que me llamaban la atención", explica sobre la razón por la que tiene una colección de envidia.

Marcas icónicas

Desde Geyper hasta Exin, pasando por Cefa, Tente, Scalextric o Comansi, marcas "que impresionaron a toda una generación" y que se pueden ver en esta muestra, con juegos de mesa como el mítico Monopoly hasta corpulentos Madelman, el cinexin o muñecas como Pin y Pon, Nancy, Nenuco, Barbie o Barriguitas.

La imaginación vence a la pantalla

Dos vitrinas llaman la atención en el recorrido por la infancia de los niños de las últimas décadas del pasado siglo. Una está dedicada única y exclusivamente a aquellos juguetes de quiosco. "Eran de un fabricante de Villaveza del Valverde, que tenía dos marcas: Valver y Mezquita, mucha gente desconoce que en la provincia de Zamora en esa época había una fábrica de juguetes", señala. En sus blísteres originales están esas piezas de plástico con forma de muñecos, biberones o utensilios de cocina, entre otros.

La otra estantería está repleta de montaplex, aquellos soldaditos de plástico "que venían en sobres y se podían montar", explica. Comparten espacio con las barajas infantiles de Fournier tan de moda en los setenta, con Marco, Heidi, la abeja Maya, Mazinger Z o Bugs Bunny como protagonistas.

Nacho Teruelo, en la exposición del Corazón de María. / Cedida

Los preferidos

Con esta inmensa colección, se le hace complicado decidirse por la pieza más valiosa, sentimentalmente hablando, pero confiesa que los clicks de Famobyl fue con lo que más jugó de pequeño. "Podría hacer una exposición única y exclusivamente con ellos", reconoce.

"Tengo desde piratas hasta romanos, pero los que más me gustaban eran los del lejano oeste". Y en la exposición se puede ver un fuerte, aunque atesora hasta once modelos diferentes de este tipo de construcción. "Tengo ferrocarriles, un pueblo completo, ejércitos nordistas y sudistas y hasta poblados indios", pone como ejemplos.

Visita a la exposición de juguetes del colegio Corazón de María. / Cedida

Los alumnos se sorprenden de no ver nada informatizado, aunque en su colección particular tiene hasta una consola Atari, de las primeras que se veían, allá por los años setenta. "Les explico que en esa época no teníamos móviles ni ordenadores en casa y que, si queríamos jugar con pantallas, había que ir a salas de videojuegos. Algunos padres comentan que los niños de ahora ganarían mucho si volvieran a jugar a estos juegos, por los ratos que se disfrutaba con amigos y en familia. Eran otros tiempos, pero hay que adaptarse", considera.

"Juegos y juguetes del ayer" está mayo en el pabellón 17 del colegio Corazón de María, los martes y jueves, de 18.30 a 20.30 horas, y los sábados de 11.30 a 13.30 horas.

