Exigen medidas preventivas en Zamora para volver a casa del trabajo sanos y salvos

Los sindicatos CCOO y UGT se concentraron a las puertas de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Zamora para alertar de la situación de la siniestralidad laboral en la provincia, que se encuentra a la cabeza de Castilla y León, y el incremento especialmente significativo tanto de los accidentes laborales graves como de los mortales.

Del mismo modo, ambas organizaciones han lamentado las enfermedades profesionales que se detectan en Zamora, según han puesto de relieve en una concentración con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral celebrado este lunes.

Al respecto, el secretario provincial de CCOO de Zamora, Jesús Carretero, ha subrayado el compromiso sindical "para que todas las personas trabajadoras tengan el derecho de regresar sanas y salvas a su casa después de la jornada laboral".

Para ello, han reclamado más medidas preventivas para que deje de haber accidentes de trabajo. En la provincia, el pasado año se contabilizaron más de 3.800 accidentes de trabajo y a los sindicatos les preocupa especialmente que los graves aumentaron un 30% y los mortales un 500%. A eso hay que sumar las 68 enfermedades profesionales declaradas en Zamora el pasado año, por lo que han reclamado un protocolo de protección en las empresas.

El secretario provincial de UGT, Juan Escudero, ha explicado que entre las enfermedades profesionales, las más frecuentes son las de carácter musculoesquelético, aunque las psicológicas van en aumento.

Escudero ha expresado la preocupación por el incremento de los accidentes mortales, que es significativo y se produce además en una provincia como Zamora que no está muy industrializada, lo que hace que sea aún más grave. "Hay que poner medios y advertir a los compañeros y compañeras que en el momento que haya maquinaria que no esté en perfectas condiciones, que no la utilicen", ha pedido el líder provincial de UGT.

