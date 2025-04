"El pontificado de Francisco ha sido un quiero y no puedo"

Tiene una nueva "criatura", un nuevo libro que representa la continuidad de la primera parte de "Mil ojos esconde la noche".

Es la segunda entrega. Hay gente que se piensa que es una continuación o una secuela. La novela la escribí íntegra, pero la editorial decidió publicarla en dos entregas. Yo por, una parte, hubiera querido que se hubiera publicado entera, pero hubieran sido, como mínimo y con letra pequeña, unas 1300 páginas. Han sido dos volúmenes distintos y consecutivos en el tiempo. La experiencia con la primera ha sido muy buena. Con la segunda todavía es muy pronto para decir. Sacar una novela así tiene un inconveniente y es que los lectores de la segunda parte solamente los puedes pescar entre los que compraron la primera y solamente entre quienes les gustó la primera (risas).

Zamora. presentación de la última novela de Juan Manuel de Prada. / Alba Prieto

¿Qué tiene esta época, la Francia ocupada, para que le haya dedicado a este proyecto tan titánico?

A mí siempre me han interesado mucho las falsificaciones en todos los órdenes, desde las falsificaciones artísticas hasta las falsificaciones humanas. Las personas que aparentan ser lo que no son y también las falsificaciones históricas, es decir, los intentos de transformar la realidad histórica. Y el más impresionante, el más llamativo y el más interesante es la Francia de la Segunda Guerra Mundial. Francia termina siendo una de las potencias vencedoras de la guerra. Se la reconoce como a Rusia o como a Estados Unidos o como a Inglaterra, cuando la realidad es que Francia su aportación fue mínima y consigue pasar a la historia como el país de la resistencia frente a los alemanes. Esto a mí me parece muy atractivo desde el punto de vista novelesco. El periodo de la ocupación alemana de Francia me gusta mucho. Le dediqué ya una novela, "El séptimo velo". Ahora confluyen este interés mío por las falsificaciones de la historia con el interés por la cultura española, por los malditos, por los olvidados de la cultura española. Se me presenta la oportunidad de escribir una novela sobre los artistas y escritores españoles en París durante la ocupación.

Un episodio surrealista

Habla de falsificaciones histórica y en el volumen hay unas páginas en las que algunos personajes falsifican obras de arte, un episodio hasta un poco surrealista.

Sí, surrealista, pero bastante cierto. Las cosas ocurrían así. Me baso en documentación. Óscar Domínguez falsificó cuadros de Picasso y éste le dio el visto bueno y sabía que estaba vendiendo cuadros suyos falsificados, esto es cierto. Yo luego me tomo la licencia de que Óscar Domínguez hace falsificaciones donde mezcla a Picasso con Chirico. Óscar Domínguez era un superdotado de la falsificación y algunas están en algún museo incluso, son falsificaciones verdaderamente virtuosas. Además, está documentado que en París se hizo una exposición con cuadros falsificados de Chirico y que también que César Ruano organizó esa muestra. Estos artistas exiliados tenían que vivir y comer. Unos se dedicaban a la falsificación, otros al mercado negro, otros colaboraban en la prensa de la época o en la prensa antisemita de la época para sobrevivir.

Salvando las distancias, es como si actualmente vas contra el sistema, el propio sistema te hunde.

Desgraciadamente sí. Fíjate, si nosotros vivimos en unas condiciones relativamente cómodas y tenemos nuestras claudicaciones, imagínate la gente que vivía en aquellos momentos.

Siempre he tratado de obrar con una relativa prudencia y he procurado nunca venderme. No obstante, la independencia tiene un coste duro

A Juan Manuel de Prada, ¿le ha tocado claudicar mucho?

He procurado que no, lo que pasa es que también te dejas muchos pelos en la gatera. Siempre he tratado de obrar con una relativa prudencia y he procurado nunca venderme. No obstante, la independencia tiene un coste duro, no hay que engañarse. Inevitablemente, vas ganándote enemigos y vas cerrándote puertas. Hay momentos en los que tienes que elegir entre cerrarte una puerta o no cerrártela. En líneas generales, he procurado actuar con prudencia, pero siempre con libertad. Además, las cosas cada vez se van poniendo peores. Yo creo que la situación cada vez resulta más dura.

¿Por la polarización?

No solo por la polarización, sino que creo que el porcentaje de la población que todavía es clarividente es cada vez menor. Yo creo que lo que hicieron, por ejemplo, durante el coronavirus ha marcado un antes y un después. Hicieron con la gente lo que les dio la gana y todavía hoy hay mucha gente que no quiere reconocer que nos pastorearon como si fuéramos borregos porque nos metieron el miedo en el cuerpo. Y desde entonces yo creo que las cosas han ido siempre a peor.

Los poderosos tienen los pies de barro, hay cambios constantemente y pienso que la gente no se va a dejar llevar

¿Y tendrá un freno?

Espero que sí, yo espero que sí. Yo espero que a la gente se le abran los ojos y la gente alce la voz. En la época de la novela también ocurría lo mismo. Los franceses callaban, aceptaban las circunstancias, colaboraban con los alemanes y llega un momento en que el trampantojo se hunde, se derrumba. Y, sobre todo, a partir del año 1943, empiezan a rebelarse porque descubren síntomas de debilidad. Yo también creo que los poderosos tienen los pies de barro, hay cambios constantemente y pienso que la gente no se va a dejar llevar hasta el matadero. Pero es verdad que "los malos" tienen mayor capacidad. La actual tecnología ha aumentado la capacidad para pastorear a la gente.

Personaje central

El personaje central de su novela es Fernando Navales un hombre malo. En su opinión, ¿el ser humano es malo por naturaleza?

Navales era un malo sobreactuado, es un malo teatral. Ya en la primera parte se veían sus debilidades por Ana María Sagi o por María Casares. Ahora sí es verdad que sus debilidades aumentan. Los alemanes al principio cuando llegan a Francia humillan a los políticos franceses y disfruta. A partir del año 1943 se impone la cruz en la ropa para distinguir a los judíos y empiezan las deportaciones y a Navales algo se le remueve. Está en una lucha constante entre el intento de redimirse y la atracción por el mal. Otra cosa es que tengas mala índole. Yo no creo que nadie sea malo por naturaleza. Nuestra naturaleza está entreverada y tenemos un instrumento que es la libertad, el libre albedrío, para elegir el bien. Cualquier persona, por inclinada hacia el mal que esté, tiene una capacidad de discernimiento y tiene libertad para elegir el bien. Yo creo que una persona mala, malo en el sentido pleno de la palabra por naturaleza, no hay nadie. Ni Hitler ni Stalin que en medio de las maldades monstruosas que hicieron, seguro hicieron algo bueno por alguien cercano. La clave está en si ejercemos siempre este discernimiento, este libre albedrío, lo encaminamos hacia el bien. Esa es la clave realmente.

Zamora. presentación de la última novela de Juan Manuel de Prada. / Alba Prieto

A Navales ¿lo va a situar en la España franquista?

Sí, me gustaría escribir todavía dos novelas protagonizadas por Navales. Una durante la Guerra Civil, otra a su vuelta a España en el año 1944. Estas dos novelas me encantaría escribirlas antes de morirme. La primera me gustaría en los próximos 5 ó 6 años. La otra en los próximos 10 ó 15. Yo siempre mi carrera literaria me la he planteado como mucho hasta los 75 años porque sé que hay un momento en que un escritor empieza a flojear. Me quedan, como mucho, 20 años a pleno rendimiento.

Nuevos proyectos

En cartera ¿qué proyectos tiene a un corto plazo?

Ahora me gustaría escribir una novela más sencilla. Todavía la tengo en un estado muy embrionario. Este verano espero delinearla y empezar a escribir. Luego me gustaría meterme otra vez con Navales.

¿No le da miedo escribir sobre la Guerra Civil y la postguerra?

Sobre la Guerra Civil, hoy por hoy, se está imponiendo una versión unilateral que a mí me parece un disparate. En estos momentos, esta novela sería difícil, pero voy a esperar unos años. Además, una novela sobre la Guerra Civil vista desde la perspectiva de Navales va a ser una novela realmente muy fuerte. Navales es un personaje bastante corrosivo y sería una novela corrosiva para todo el mundo con lo cual, sí es una novela peligrosa.

Visión del papa

Usted es un escritor católico ¿cómo definiría el papado de Francisco?

Para mí sería un quiero y no puedo. Yo creo que Francisco quería hacer cosas o, al menos, mostraba intención de hacerlas, pero la realidad es que no las ha hecho. Yo creo que, en líneas generales, es un papado frustrado. Más frustrado si tenemos en cuenta que es un papado largo.

Juan Manuel de Prada, durante la Feria del Libro de Zamora del pasado año. / Miguel Ángel Lorenzo

Un quiero y no puedo ¿por la propia estructura vaticana o por qué?

En algunas cosas por la estructura vaticana. En otras, porque yo creo que a él le gustaba mucho amagar, pero no dar. Yo creo que era un hombre un poco prisionero de su proyección mediática. Ha sido un papado que no ha hecho grandes aportaciones. Para mí no ha hecho grandes aportaciones. No obstante, tuvo cosas interesantes. Francisco a mí me pareció que hubo un momento en el que verdaderamente ampliaba la mirada católica sobre la realidad y esto me pareció muy positivo. Luego yo creo que le ha perdido un poco su afán de caer bien y de complacer al mundo. Con el problema de la inmigración, Francisco, creo que ha sido una voz importante, pero a la hora de la verdad, eso no se ha plasmado en nada.

El nuevo papa no será marcadamente ni progresista ni conservador y hará una labor en continuidad con sus predecesores, pero sin continuidad con Francisco

Pero la mujer ha comenzado a asumir cargos y a tener más visibilidad dentro de la Iglesia y se implicó con la pederastia, escuchando personalmente a las víctimas, practicó la tolerancia cero con los abusos.

Sí, y muchas veces ha sido también un poco pinturero porque él abrió casos que luego se ha demostrado que eran falsos. En él ha habido siempre un componente de querer quedar bien ante la galería. Yo creo que han malogrado muchos de sus impulsos que podían ser buenos. Y luego creo que le ha faltado seguridad para hacer cosas que podrían haber sido fuertes, pero que verdaderamente hubieran propiciado un cambio.

Su pronóstico para el cónclave

Desde su punto de vista ¿qué va a deparar el cónclave?

La gente dice que como Francisco tiene una mayoría de cardenales que han sido nombrados por él, a su imagen y semejanza, va a haber una continuidad. Sin embargo, las personas, ¡es una de las grandes bendiciones divinas!, somos todas distintas. El gobierno de la Iglesia es un gobierno muy personalista porque, al final, es una monarquía absoluta en el sentido en que el que manda es uno, por mucho que haya sinodalidad. La Iglesia tiene una cabeza, que está en Roma, ya que, al final, la Iglesia es una estructura jerárquica en cuya cúspide hay una única persona que va a ser distinta a todos los que lo han precedido. Va a haber la continuidad natural de lo que es la Iglesia. Esa continuidad siempre se cumple, pero el papado va a ser un papado distinto. Yo creo que el nuevo papa será una persona que aúne muchos votos, por lo tanto será una persona que no será muy marcadamente ni progresista ni conservadora y será una persona que desarrollará una labor en continuidad con sus predecesores, pero sin continuidad con Francisco.

En las quinielas se hablan de un cardenal africano e incluso de un vietnamita.

En general los cardenales africanos son más conservadores, en los asiáticos hay de todo un poco. Pero también hay otra posibilidad, que la gente se olvida que es un papa italiano porque los papas normalmente fueron italianos y ahora hace mucho tiempo que no hay un pontífice italiano.

