"El escenario es el lugar más libre para un cómico"

Regresa tras 15 años al mundo del monólogo. ¿Qué le ha llevado a dar el paso?

Volver al stand-up es una cosa que, antes o después, iba a pasar. Me puse a escribir y me empezó a salir esto. Me surgió la necesidad de hablar desde mí, no interpretar un personaje, no hacer un personaje, no darle forma a otra cosa, sino hablar desde Hovik en un escenario con mi propio discurso y con mis propios escritos. No hay una forma, no hay un lugar mejor para hacer eso que el stand-up. Mi vuelta al stand-up con un texto que se ha convertido en un "Grito". Se trata de una opinión mía sobre la absurdez fundamental del ser humano y lo idiotas que somos. "Grito" representa mi forma de entender las cosas. Es básicamente hablar de los bobos que somos.

¿Para usted qué tiene que tener un buen espectáculo de humor?

Lo mío es utilizar la comedia, lo mío es un espectáculo tiene un 50% de humor y un 50% que te puede o no te puede hacer gracia. Para mí el humor está prácticamente en todo, en las cosas duras, en el dolor hay humor, en el llanto hay humor, en las cosas graciosas hay humor... El humor es algo muy personal y algo muy particular. Un espectáculo mío tiene que tener verdad y tiene que tener honestidad para conmigo mismo.

¿Hay cosas que no incluye en un espectáculo por las razones que sea?

No hay un lugar más libre en el mundo que el escenario de un cómico de stand-up comedy. Cada uno es libre de decir en un escenario lo que quiera decir y tiene que estar dispuesto a pagar las consecuencias. Yo en un escenario soy absolutamente honesto con lo que digo, con lo que escribo y con lo que comparto. Yo digo lo que quiero decir, lo digo muy clarito además.

Usted ha trabajado en serie de gran éxito y protagonizado películas y ahora regresa a los escenarios con la comedia ¿Qué registro prefiere?

Cada cosa son deportes distintos, pero estoy a gusto en un set, estoy a gusto en un teatro, estoy a gusto interpretando un personaje encima del escenario de un teatro, estoy a gusto siendo Hovik en un escenario en "Grito". El tema es creer en lo que estás haciendo y estar a gusto donde estás, ni más ni menos. Soy una persona que si no estoy al 100% y no creo en lo que hago, no tengo ningún problema, como he tenido en toda mi vida, como he hecho en toda mi vida, en dejar de hacerlo. Llevo 30 funciones de "Grito" y yo desde la primera que hice que no estaba mucho menos armado, no estaba ni mucho menos donde va a estar en Zamora, pero "Grito" no hace más que crecer y será muy potente. A este espectáculo le queda un recorrido muy grande porque tiene que crecer mucho todavía, tiene que crecer mucho y un monólogo crece haciéndose en el escenario, repitiéndose. Voy modificándolo en cada ocasión, porque todavía no tengo el texto. Estoy cerca, pero no tengo el texto definitivo, ya que está creciendo en cada nueva función.

Deduzco de sus palabras que es un hombre exigente consigo mismo.

Para que haga algo, me tiene que apasionar. Cuando me apasiona le echo horas, porque le echo horas sin darme cuenta. Lo que no me gusta es hacer las cosas a la mitad. En este caso es mi proyecto personal, pero si me contratasen para hacer algo, hay una confianza puesta ahí y a mí no me gusta fallar. Si fallo, que puedo fallar como puede fallar cualquiera, pero, desde luego, no va a ser porque yo no haya hecho todo lo que tenía que hacer al cien por cien. Yo puedo subirme a hacer "Grito" y el espectáculo puede no funcionar. Lo que no puedo hacer es reprocharme yo a mí mismo que no haya hecho todo lo que tenía que hacer. A mí mucha gente al salir del teatro me dice que sale emocionada, tocada, ha reflexionado... incluso el público me ha cogido odio en algún momento, en otro momento me ha querido abrazar, en otro momento ha dicho que dice este puto loco... Entonces cuando yo salgo y digo que le queda mucho al espectáculo y me dicen que está perfecto... Yo sé que no está perfecto, no va a estar nunca porque no va a dejar de crecer, pero no podría estar tranquilo si sé que todavía queda camino y es que queda camino. Soy una persona exigente porque no me gusta ni defraudarme a mí, ni mentirme a mí, ni mentir a los demás. Si tú pagas 30 euros por verme en un teatro, yo no me subo a para hacerme amigo tuyo. No te tiene por qué gustar, con que te revuelva, con que te toque, que me digas que este tipo le he puesto treinta pavos aquí para verle y se ha dejado la vida en el escenario. Insisto, no tiene por qué gustarte, es simplemente que reconozcas que hay un tipo ahí haciendo un curro que se ha dejado el alma. Si eso es ser exigente, sí, soy muy exigente.

En estos momentos ¿combina este proyecto con algún otro trabajo?

No, ahora mismo estoy haciendo solo "Grito", que ya es bastante desgaste. Vengo con una tralla muy importante del audiovisual. Ahora solo tengo "Grito" y voy a poner toda mi energía en el espectáculo. Todavía me quedan actuaciones de la gira de la primera temporada, y luego ya arrancará en octubre la segunda temporada de "Grito" en Madrid.

