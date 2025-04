Enseñanza universitaria, desde casa y sin "numerus clausus" en Zamora

Unos doscientos estudiantes de diferentes institutos de la ciudad y personas interesadas en retomar los estudios con la ventaja de hacerlo a distancia y en títulos de grado sin "numerus clausus" se han pasado por el "Open Day UNED Zamora".

La posibilidad de asistir a clase desde casa y la ausencia de "numerus clausus" figuran entre las ventajas de estudiar en ese centro universitario zamorano.

La jornada de puertas abiertas se ha desarrollado este viernes en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión, donde se ha habitado un área de visita libre con mesas informativas de las diferentes facultades, una zona de juego e información personalizada y una sala en la que se han desarrollado exposiciones de quince minutos para presentar los diferentes estudios universitarios que se pueden cursar en el centro de la UNED de Zamora.

Alumnos de Bachillerato en una de las exposiciones sobre los estudios de la UNED. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

En la actualidad, a través de las dependencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Colegio Universitario es posible cursar 23 de los 30 grados que oferta la UNED en toda España e igualmente se ofertan estudios de postgrado y preparación para el examen de acceso a la universidad para mayores. En esa oferta educativa este curso están matriculados en la UNED de Zamora unos 1.700 alumnos y a ellos hay que sumar los de los cursos de extensión universitaria, o los del programa senior que cuenta con otros 400 matriculados.

Entre las ventajas de la UNED como universidad pública están la posibilidad de seguir las clases a distancia, incluso desde casa. Además, a diferencia de una universidad online, el alumnado dispone de tutorías presenciales.

A ello se suma la ventaja de no contar con "numerus clausus", por lo que no hay que preocuparse de notas de corte para acceder a ese centro universitario. Por ello, para muchos estudiantes que concluyen el Bachillerato, supone siempre un "plan B" por si no son admitidos en otra universidad. Para otros es simplemente el "plan A", por la ventaja que supone estudiar en la universidad sin tener que salir de su pueblo.

El perfil de alumnos que concluyen segundo de Bachillerato es uno de los dos grandes grupos de estudiantes que predominan en la UNED de Zamora. El otro es el de personas que compatibilizan su trabajo con los estudios o que deciden volver a estudiar tras un tiempo trabajando por la ventaja en flexibilidad que representa estudiar en la UNED.

Vicedecanos de la UNED, en la jornada de puertas abiertas. / José Luis Fernández

Entre los grados con mayor demanda en Zamora figuran Psicología, Derecho, Geografía, Historia del Arte o Educación Infantil.

Entre los integrantes del profesorado presentes en las jornadas de puertas abiertas han figurado los vicedecanos de las facultades de Filología, Irene Diego, y de Geografía e Historia, Julio Fernández, que han precisado que la UNED también tiene una parte presencial y dispone siempre de personas físicas que, en su calidad de profesores-tutores, van a recibir el alumnado cuando lo necesite. Fernández subraya además que entre sus alumnos ha tenido desde estudiantes de 18 años a otros de 90.

A las instalaciones del Colegio Universitario, la UNED suma aulas en Benavente, Béjar y Ciudad Rodrigo, lo que hace que el alumnado sea tanto de toda la provincia de Zamora como del sur de León y de la provincia de Salamanca. Son las ventajas de la "teleuniversidad" zamorana.

