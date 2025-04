El quiosco Felipe busca nuevo dueño

En unos de los escaparates del quiosco Felipe se puede leer, desde el miércoles, en un cuadro el siguiente texto: "Espacio repleto de pasión y esfuerzo. Testigo de grandes momentos que espera ideas renovadas y proyectos con alma. Lo ponemos en venta o alquiler para que su futuro sea tuyo y le des la oportunidad de brillar".

Felipe y Rosi. / José Luis Fernández / LZA

Y es sobre el negocio, sin duda, uno de los establecimientos que dinamiza el casco, planea el cierre. Tanto ese cuadro como otros situado a su vera presentan una decoración con telas de vinculadas a los fundadores del establecimiento porque "cuidamos todos los detalles".

Corría el año 1974 cuando Felipe Gutiérrez y Consuelo Pastor abrieron Frutos secos Mari en la rúa de los Francos 6. Luego, con sus hijos, pasó al número 10 y han acabado en el 8 de la misma calle desde 1999.

"Al principio era un quiosco pequeñito, luego se jubiló un vecino y le cogimos el traspaso de la prensa y de las quinielas. Al caerse un edificio tomamos el relevo de un despacho de pan. Poco a poco fuimos haciéndonos cargo de cosas que se han ido cerrando por el barrio" testimonia Rosi. "Le hemos echado muchas horas, pero siempre con muchas ganas. No me arrepiento" subraya Felipe.

Felipe y Rosi en el exterior del quiosco. / J. L. FERNÁNDEZ

Su hermana indica que actualmente cubren "las primeras necesidades en todo lo que son ultramarinos y damos un servicio a los vecinos, muchos de ellos mayores".

Para esta mujer, que siempre tiene una sonrisa, una de las mayores alegrías la representa que "vengan ahora aquellos que tú conociste de niños con sus hijos y te los presenten o les riñan como hacían sus padres con ellos" y añade que "tenemos muy presentes a muchos que ya no están".

El quiosco Felipe representa una parada más que obligada para niños y adultos en los paseos hacia la Catedral y para los vecinos de la zona para comprar desde prensa hasta un litro de leche. Felipe y Rosi siempre atienden con una sonrisa.

"Los clientes no son de entrar y salir, siempre se habla un poco...porque son más que clientes, son amigos" dice ella que tiene que operarse en un par de meses.

Rosi atiende a un cliente. / José Luis Fernández / LZA

Dura decisión

La decisión de plantear el cierre "resulta muy dura", pero "mi hermano y yo tenemos una edad y lo hacemos por salud" dice Rosi al tiempo que Felipe indica que "me da pena porque llevo 40 años y queremos que siga abierto que no sea un negocio más cerrado". Ella reconoce que "me da pena no atender yo a la gente, pero tiene que venir otra gente con otras ideas distintas".

Suscríbete para seguir leyendo