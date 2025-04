"Me gusta llevar al escenario la cotidianeidad que se ignora"

La polifacética Toni Acosta vuelve a la ciudad con una comedia en la que se ha implicado mucho. La idea partió de ella, es productora y el proyecto representa su primer monólogo. La función "Una madre de película" podrá disfrutarse el domingo 27 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Ramos Carrión.

Regresa a Zamora con una obra de teatro con un título singular "Una madre de película".

Este trabajo es mi proyecto más personal hasta el momento. Lo primero porque es un monólogo y es la primera vez que me atrevo yo a subirme sola a un escenario. La idea original partió de mí. Surgió de pensar cómo nos quedamos las madres y los padres cuando dejamos de cuidar de nuestros hijos, cuando ellos empiezan a volar y me hace mucha ilusión porque la gente lo ha acogido de una manera maravillosa. También es muy personal porque cuando llamé a Juan Carlos Rubio (el autor y director) y le propuse hablar de esto, utilizamos incluso mis diarios personales. No es autobiográfico, ya que hemos estirado la cuerda para que esta mujer, que es madre de un hijo único, todavía esté más sola de lo que está. Al ser una vivencia tan cercana a mí, creo que es mi proyecto más personal.

De sus palabras se desprende que también es productora.

También soy productora. Para hacer posible esta función de teatro nos hemos juntado Pentación, con Jesús Cimarro; la Alegría Producciones, que es Juan Carlos Rubio dirigiendo y escribiendo el monólogo, y yo con mini productora, La leona madre.

¿Y qué le hizo llamar a Juan Carlos Rubio, quien la ha dirigido con anterioridad, para que diera forma a aquello que tenía en su cabeza?

Muy sencillo porque lo adoro. Lo adoro como amigo, pero también me encanta su manera de trabajar, su disciplina, su talento a la hora de escribir y darle la vuelta a los textos. Juan Carlos nunca se queda satisfecho a la primera. Le da muchas vueltas al texto, hasta que considera que está como queremos que llegue al público. Cuando una ya lleva mucho teatro a sus espaldas, yo empiezo a tener una trayectoria larga (risas) quiere trabajar con gente que entiende el trabajo como yo, que es muy exigente, que me exige a mí también y me lleva a lugares desconocidos como director.

"Me siento muy realizada como actriz haciendo un monólogo y me he especializado en el ahora"

¿Cuesta todavía que ciertas cosas que nos pasan en nuestro día a suban al escenario?

Yo estoy encantada de subir al escenario la cotidianeidad de la que no se habla. Creo que asumimos cosas que si las verbalizamos parecen quejas y en realidad hablas de las cosas no es una queja como que estoy triste porque mis hijos se han ido a estudiar fuera. Me gusta mucho compartir y sentir empatía con otras personas que están viviendo lo mismo. Además, casi siempre tiene que ver con cosas de las mujeres , como la menopausa o la depresión postparto. Si los hombres tuvieran que hacerse cada año la mamografía, hubiesen inventado algo a distancia para que no tuvieran que aplastarse los testículos y nosotras vamos allí, aguantamos con unas jabatas año tras año. A la mujer se la escucha menos.

Y esta visibilización la adereza con humor.

Es una comedia. A mí sí me gusta mucho lanzar el mensaje envuelto en humor. El envoltorio es humor y luego el bombón igual trae un mensajito. Hay mucho humor, la gente se lo va a pasar muy bien. Eso sí, luego a la hora de cenar igual hay conversaciones serias, pero se lo van a pasar muy bien.

La actriz durante una representación. / Javier Naval

Está usted sola en el escenario ¿cómo lo lleva?

Me siento más sola girando con el monólogo. Estar en el escenario es un gran ejercicio, un gran gimnasio y estoy muy contenta. Me siento muy realizada como actriz haciendo un monólogo. Unas veces sale mejor y otras veces sale peor, eso es la magia del teatro, pero ser capaz de cargarte a tus espaldas el montaje entero me hace sentir muy plena, muy realizada como actriz.

¿Se encuentra en su mejor momento profesional?

Pues yo te diría que sí. Siempre creo que hay cosas buenas por venir, pero yo soy muy buena disfrutando el ahora. Me he especializado mucho en el ahora y realmente estoy disfrutando mucho todo el trabajo de la función de teatro y un libro que he publicado y que va poquito a poco llegando al público.

"Mi primera novela habla de tres generaciones de mujeres y de cómo cada una fue educada"

¿Es su debut en la escritura?.

Sí. Llevo 20 años siendo actriz y abrir esa ventanita de la escritura, a solas, ha sido absolutamente maravilloso, pero ahora compartirlo con el público y ver qué pasa con los lectores. Es una novela que pretende contar un pequeño problema que tiene una niña de 11 años en el colegio y que eso te hace ver cómo fuimos educadas tres generaciones. La niña de 11 años, la madre que tiene 44 años y la abuela. Me ha salido una novela que habla de tres generaciones de mujeres y de cómo cada una fue educada.

¿Y cómo llegó esto a la escritura de esta novela?

A mí me encanta escribir y he escrito siempre incluso llegué a tener una columna en una revista en InStyle durante tres años, pero no me sentía capaz de escribir un relato largo. La idea la tenía desde hace años porque viendo el panorama actual del bullying en los colegios y los atados de manos que estamos los padres, pensé que era interesante escribir un relato desde el punto de vista de la madre. De alguna manera las madres y los padres podemos hacer muy poco cuando ya nuestros hijos se van al colegio. Ellos tienen ese mundo interior que no te cuentan todo y que cuando aparece un problema, hay que estar muy atentos. A mí me gusta mucho la literatura adolescente leí a "Wonder", "Invisible", otro libro que me fascinó fue "George". La adolescencia es una etapa dura y nunca se habla de los padres de ahí "Un caracol en mi armario", porque luego hago una metáfora con los caracoles. Un caracol cuando se asusta se mete en su concha y como sin darnos cuenta nosotros nos podemos meter en nuestros armarios y pensar que ahí se vive bien, tú te metes en un armario, te proteges y ya está.

Usted una caja de sorpresas...

Soy una curiosa de la vida (risas) y, sobre todo, me gusta aprender. El libro era un paso que a mí me tocaba dar. Me parecía un paso súper lógico en mi vida, en mi trayectoria y en mi manera de entender la vida.

Y ¿cuál será el siguiente reto?

No lo tengo claro (pausa). Quiero seguir produciendo teatro y me gustaría ver nacer una película. Participar en todo el proceso creativo de una película. Tengo algo en mente que tiene que ver con mi tierra canaria y estamos viendo cómo enfocarlo.

Suscríbete para seguir leyendo