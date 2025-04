Una zamorana forma a dentistas indios en odontología láser

La doctora María Jesús Pérez Rodríguez, presidenta de la Sociedad Científica Española de Láser y Fototerapia y referente internacional en odontología láser, ha dirigido una destacada jornada formativa en Nueva Delhi dirigida a profesionales odontólogos, centrada en el uso clínico del láser y la técnica de fotobiomodulación.

Durante la formación, la doctora Pérez Rodríguez abordó las múltiples aplicaciones del láser en odontología moderna, subrayando sus ventajas en procedimientos mínimamente invasivos, así como en la mejora del confort y recuperación del paciente.

En particular, profundizó en la técnica de fotobiomodulación, una herramienta terapéutica no invasiva que utiliza luz láser de baja intensidad para estimular la regeneración celular, reducir la inflamación y aliviar el dolor en tratamientos dentales.

La luz emitida por los dispositivos de fotobiomodulación tiene propiedades únicas que permiten penetrar en los tejidos gingivales y dentales, lo que estimula la producción de adenosín trifosfato (ATP) en las células. Esta energía adicional proporcionada por el mencionado ATP promueve la regeneración celular y acelera el proceso de curación, señala la literatura científica.

La benaventana, durante el curso en La India / Cedida

Además, la fotobiomodulación también tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios, lo que la convierte en una valiosa herramienta en el control del dolor y la reducción de la inflamación asociada con muchos procedimientos dentales.

Tiene la ventaja de que la luz utilizada en la fotobiomodulación no es dañina para los tejidos y no produce efectos secundarios significativos. Es una terapia indolora, no invasiva y segura que puede complementar los tratamientos dentales tradicionales.

Diplomas

Al finalizar la jornada, la doctora Pérez Rodríguez hizo entrega de los títulos acreditativos a los doctores asistentes, certificando su capacitación en el uso del láser y en la aplicación de la fotobiomodulación en odontología. Este reconocimiento refuerza el compromiso de los participantes con la formación continua y la excelencia clínica.

El evento celebrado en la capital de la India, que reunió a profesionales de la odontología de diversas nacionalidades, fue recibido con gran interés y valoración por su alto nivel científico y por la experiencia y claridad didáctica de la ponente, consolidada como una de las mayores expertas en el uso del láser en el ámbito odontológico a nivel internacional.

Pérez, natural de Benavente, estudió Medicina en Salamanca y Odontología en la Universidad Complutense de Madrid.

La Sociedad Española de Láser y Fototerapia en Odontología, Selo, es una asociación de carácter científico, sin ánimo de lucro que agrupa a todos los profesionales que tengan interés o vinculación con la aplicación del láser y otras fuentes de luz.

Desarrolla una labor divulgativa y de enseñanza y contribuye a la mejora científica y formación continuada de sus afiliados.