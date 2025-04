Una madre de Zamora demanda al INSS por exigirle el IMV pagado hace tres años

Los 3.678,34 euros que una madre monoparental zamorana recibió al concedérsele el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para poder llegar a fin de mes la colocan ahora en un aprieto económico al reclamarle el INSS la devolución de esa cantidad. Se trata de la diferencia entre la cantidad que se le vino abonando entre mayo y diciembre de 2021 y a la que tenía derecho: 920 euros. Es decir, la mujer debió recibir solo estos 920 euros según la revisión de la Dirección Provincial del INSS en Zamora.

El recálculo de la cantidad coloca a la mujer, madre de un niño autista, en una situación difícil, al carecer de suficientes recursos económicos para llevar a cabo esa devolución, por lo que ha decidido acudir al Juzgado para que decida sobre la legalidad de esa decisión del INSS. "Si hubo un error fue de la Administración", no fue porque esta ciudadana quisiera beneficiarse de forma fraudulenta, declara su abogado.

Ese argumento apunta a que los funcionarios de la Dirección Provincial del INSS que resolvieron su expediente no habrían estudiado su caso de forma adecuada. Y no se trata de un hecho aislado, no es la única persona a la que este letrado defiende por hallarse en esas mismas circunstancias que desequilibra aún más la precaria economía familiar o personal. De hecho, existe jurisprudencia de tribunales autonómicos que exoneran a los beneficiarios del IMV de reintegrar al INSS ese dinero cuando se demuestra que la documentación entregada con la petición para obtener esta documentación se ajusta a los ingresos reales del solicitante.

Esta mujer recibía una ayuda de 367,05 euros por tener un menor a su cargo que la Administración considera que le corresponde legalmente, pero ha desestimado su recurso contra la reclamación de casi el total del montante recibido hace casi tres años. Es decir, casi dos años después de haberle concedido el derecho al Ingreso Mínimo Vital, el INSS le hace llegar la reclamación, un montante que se le ingresó de mayo a diciembre de 2022. En total, percibió 4.965,39 euros, cuando debió obtener un IMV cuatro veces inferior.

El fallo administrativo es el principal argumento del abogado para que la mujer no tenga que devolver esos 3.678,34 euros que el INSS considera una deuda contraído con la Seguridad Social por parte de la beneficiaria. De conseguir que el Juzgado admita ese argumento, la sentencia zamorana sería pionera en esta materia.

Sentencias que castigan el error administrativo

El haber actuado de buena fe, es decir, haber entregado toda la documentación relacionada con los ingresos que percibe el solicitante del Ingreso Mínimo Vital es uno de los argumentos de peso a favor de la zamorana que ha recurrido la decisión de la Dirección del INSS en Zamora.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja ha abierto ese camino al considerar que el fallo de la Administración a la hora de conceder esa prestación no puede recaer sobre la persona que ha sido beneficiaria, en este caso un ciudadano que cobró durante dos años 4.513,86 euros. Este Tribunal exoneró a un ciudadano de devolver ese dinero al Estado, primer ciudadano español en lograrlo.

La Seguridad Social no solo le quitó el IMV porque superaba el umbral de ingresos, sino que le exigió la devolución de lo percibido hasta entonces, ante lo que demando al INSS y el Tribunal Superior aplicó la "doctrina Cakarevic" que tiene su b ase en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que indica que si el error es de la Administración y no hubo mala fe del beneficiario, el beneficiario de esa ayuda no tiene por qué reintegrar el dinero al Estado. El hombre había entregado todos los datos de la renta, por lo que no hubo ningún intento de engaño para obtener un beneficio que no le correspondía.

