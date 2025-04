Zamora: Los conductores de ambulancia quieren ser paramédicos

Los técnicos de emergencias sanitarias reclaman una titulación de formación profesional de grado superior con el fin de poder prestar una mejor atención al paciente, al igual que se hace en otras partes de Europa y el mundo con este tipo de profesionales y los paramédicos. Es una reivindicación que de momento el Ministerio de Sanidad respeta, pero no comparte, ya que considera que con la nueva ley de FP los técnicos pueden especializarse sin necesidad de pasar a un grado de formación profesional de grado superior.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha presentado su Jornada Nacional de SEMES para Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES). Un encuentro que ha reunido en la ciudad de Zamora a unos 400 TES bajo el lema “El desarrollo del TES en un grado superior sanitario”.

Fernando López Mesa, vicepresidente cuarto de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y vocal nacional de técnicos y organizador de la Jornada explicó que "vamos a formarnos para seguir mejorando. Tenemos que seguir trabajando, abrir vías de comunicación, hacer entender cuál es nuestra situación y que necesitamos no tanto por la profesión, sino por los pacientes".

Y es que, señaló "el 85% de las actuaciones de urgencias y emergencias la estamos cubriendo en ambulancias asistenciales los técnicos de emergencias sanitarias, somos el primer y muchas veces único acceso que tienen las víctimas de un accidente de tráfico, una caída en su domicilio o un ictus que la ambulancia más rápida en llegar es un soporte vital básico con dos técnicos. Cuanto mejor estemos formados mejor será la atención que podemos dar a nuestros pacientes".

Piden "competencias de nivel superior que es un trabajo autónomo. Conseguiríamos poder actuar ante emergencias tiempo dependientes, dando una segunda oportunidad de vida ante por ejemplo paradas cardiorrespiratoria y códigos de activación como puede ser un ictus o un infarto".

Pone un ejemplo claro: "Nosotros ahora mismo no podemos aplicar ninguna medicación. Lo que queremos es que igual que un familiar de un paciente puede poner una adrenalina ante una reacción anafiláctica (alérgica) o un glucagón ante una hipoglucemia, la medicación que revierte estas patologías y que la primera ambulancia en llegar sea la que pueda actuar. Actualmente, no se nos permite aplicar ninguna solución con medicamentos y, sin embargo, el familiar sí puede aplicarlos".

En muchas situaciones la solución al problema de salud no se hace in situ, si no se hace a nivel hospitalario. Si tienes un traumatismo y necesita una prueba de imagen eso tiene que hacerse en el hospital. El técnico está preparado para coger constantes vitales, poder evaluar el miembro afectado y poder trasladar al paciente hasta el hospital de referencia".

La solución es, a juicio de López Mesa, "una FP de grado superior con la que podamos tener más competencias y a través de protocolos y coordinados por la dirección médica del 112 que podamos actuar igual que se hace con el resto de países del mundo con paramédicos que es lo que están funcionando. Lo que se hace a nivel europeo es tener técnicos de diferente nivel o paramédicos para poder actuar en casos más complejos".

Sin embargo, el director general de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Juan Julián García Gómez, no parece estar por la labor de elevar el grado de FP para los técnicos sanitarios. La nueva ley de Formación Profesional "facilita que pueda haber especialización en este caso de los técnicos de emergencias. Ellos son un grado medio dentro de la FP y la propia ley permite un grado de especialización con lo que no sería necesario alcanzar ese otro grado superior de FP que pretenden. Son reivindicaciones profesionales perfectamente lícitas, pero nosotros entendemos que existe un marco con la nueva ley se permite esa especialización"

La Jornada cuenta con 5 cursos precongresuales y 20 talleres donde estos profesionales sanitarios ponen de manifiesto los nuevos avances científicos para Técnicos en Emergencias Sanitarias.

Durante la presentación los expertos han expuesto algunos de los temas más relevantes que se tratarán durante el encuentro tales como: soporte vital Inmediato, montaje de estructuras sanitarias y descontaminación, técnicas de extricación vehicular, emergencias tiempo-dependientes, equipos de protección o técnicas de hemostasia.

Los Técnicos de Emergencias Sanitarias realizan en todas las comunidades autónomas alrededor del 85% de las urgencias y emergencias de forma autónoma y su figura se encuentra presente en todos los dispositivos de asistencia y traslado extrahospitalario. En este sentido, Fernando López Mesa, vicepresidente cuarto y vocal de Técnicos de SEMES Nacional, ha comentado que la formación continuada de los TES, los más numerosos en la asistencia extrahospitalaria, redunda muy favorablemente en la calidad de la atención de los pacientes: “los TES somos profesionales que formamos parte de los equipos asistenciales de los Sistemas de Emergencias Médicas, de forma autónoma o junto a las compañeras enfermeras y de medicina. Y es por eso, que desde la sección de Técnicos de SEMES hemos invertido todo nuestro esfuerzo en la organización de esta Jornada”.

Los Técnicos de Emergencias Sanitarias son una parte importantísima e imprescindible dentro de los equipos de emergencia: “somos la columna vertebral de la urgencia y emergencia extrahospitalaria”, ha añadido.

Durante el encuentro, los técnicos han estado acompañados de Juan Julián García Gómez, subdirector General Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud en Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Manuel Alesander Alonso Escribano, concejal de Deportes del Ayto. de Zamora, Flor de Castro Rodríguez, directora Gerente de Emergencias de Castilla y León y Carmen Camacho Leis, vicepresidenta segunda de SEMES.

El papel fundamental de los TES

En el caso de SAMUR-Protección Civil, la mayoría de las atenciones las atienden las unidades de Soporte Vital Básico, compuestas por dos técnicos. “Además, los técnicos de emergencias están incluidos dentro de todas las unidades asistenciales que tiene SAMUR-Protección Civil, como es el caso de unidades de Soporte Vital Avanzo, Soporte Psiquiátrico o unidades de Soporte de Intervención Psicológica. Por otro lado, el centro de coordinación o central de comunicaciones está compuesta en exclusiva por técnicos”, ha comentado la Dra. Carmen Camacho, que también es la subdirectora General en SAMUR-Protección Civil.

Por su parte, Manuel Alesander Alonso Escribano, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, ha incidido en la importancia del trabajo del TES: “vital y, por desgracia, muchas veces infravalorado. Cada día enfrentáis desafíos que requieren no solo habilidades técnicas, sino también empatía y resiliencia. En un mundo donde la rapidez y la eficacia son esenciales, vuestra capacitación y dedicación marcan la diferencia en momentos de crisis”.

En este sentido, Flor de Castro Rodríguez ha puesto en el valor de los TES en Castilla y León: “Están presentes en las 190 unidades asistenciales terrestres que gestiona la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León. 143 de estas unidades son unidades de soporte vital básico, compuestas por dos TES que durante el año 2024 han atendido el 76% de las urgencias y emergencias que se han producido en el medio extrahospitalario en Castilla y León”.

Por último, Juan Julián García Gómez, subdirector General Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud en Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, ha reafirmado el papel fundamental que los TES juegan en la atención al paciente y la importancia de este tipo de Jornadas y de la formación continuada.

