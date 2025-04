Críticas en redes sociales por la acumulación de basura en la Plaza Mayor durante el Domingo de Ramos

En Semana Santa, Zamora recibe miles de visitantes de otras ciudades de España e incluso del extranjero. La ciudad experimenta un crecimiento sobredimensionado de su población durante los días de Pasión y eso se nota en el ambiente de la ciudad; también, en la producción de residuos.

Si encima acompaña el tiempo, como ocurrió en la tarde del Domingo de Ramos, la presencia de visitantes se hace notar mucho más por las calles de la ciudad. La Borriquita pudo salir y realizar su recorrido completo, mientras miles de personas disfrutaban de una tarde soleada en la Plaza Mayor de Zamora.

Sin embargo, y como ocurre con las aglomeraciones, hubo que lamentar un exceso de restos de la fiesta improvisada que se vivió en el kilómetro cero de la capital zamorana. El sol y el jolgorio dieron paso a una alfombra de vasos de plástico y el silencio previo al paso de los servicios de limpieza y las máquinas, que estos días redoblan su actividad.

Imagen del estado en que quedó la Plaza Mayor el Domingo de Ramos / Cedida

"Mi aplauso a los equipos de limpieza"

Las redes sociales no han dejado pasar este suceso y varios usuarios han lamentado el estado que presentó la Plaza Mayor de Zamora en las últimas horas del Domingo de Ramos. "¡No me puedo creer que el domingo de ramos quede así la plaza mayor! No lo entiendo…", escribe la usuaria que adjunta la fotografía que ha dado pie al debate. "La gente es una guarra que no tiene empatía ni respeto por nadie. Fin", añade otro usuario, indignado.

Un hombre no ha podido evitar comparar el estado de la Plaza Mayor con la imagen del parque de San Martín tras el tradicional botellón en la noche del Viernes Santo. "La gente es una cochina. Mi aplauso a los equipos de limpieza que nos tienen todo super limpio", valora una usuaria.

Pero hay quienes han decidido ver la situación desde otra perpectiva y se "alegran" de que la Plaza Mayor quedara cubierta de restos, significando más gente y vida en la ciudad: "Ojalá estuviera así todas las noches del año", responde un usuario. "Creo que tiene más de positivo que de negativo", apunta otro en la misma línea.