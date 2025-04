Una ruidosa procesión secular: policías y bomberos protestan en las calles de Zamora

Unos ochenta policías municipales y bomberos del Ayuntamiento de Zamora han protagonizado este lunes una particular y ruidosa procesión secular en la que no ha faltado ni una cruz como señal de su sufrimiento ante la ausencia de respuesta a sus reivindicaciones. Bomberos y policías se han manifestado entre la plaza de la Marina y la Plaza Mayor, para luego acceder al interior de la Casa Consistorial una representación de ambos colectivos.

Su objetivo era que el alcalde, Francisco Guarido, les recibiera y que la Concejalía de Personal les diera fecha para continuar la negociación que mantienen por diversas cuestiones laborales, como el cuadrante de turnos y la necesidad de acudir a un servicio incluso cuando se lo comunican con un día de antelación o la necesidad de actualizar los complementos salariales por conceptos como la peligrosidad o la nocturnidad, al entender que están mal calculados.

Los dos colectivos de funcionarios municipales, que agrupan a cerca de un centenar de policías y medio centenar de bomberos, están dispuestos incluso a acudir a la vía judicial, al entender que los decretos que les obligan a trabajar sin darles apenas margen de aviso previo pueden ser incluso ilegales, ya que acuerdos similares en otras administraciones han sido tumbados luego por los tribunales.

Los manifestantes han hecho alusión al caso de algún agente municipal al que el Viernes de Dolores le comunicaron que el sábado por la tarde debía trabajar con el fin de cubrir los servicios que requería la procesión de Jesús de Luz y Vida. Eso les impide conciliar vida familiar y laboral y no les da tiempo a planificar, por ejemplo, con quién dejar los niños. Casos similares han sufrido, según han expuesto, en eventos como pruebas deportivas que están programadas con semanas e incluso meses de antelación, pero que no avisan a los policías municipales que deben reforzar la plantilla de esos días para cubrir los eventos apenas con uno o dos días de antelación.

Policías y bomberos se han manifestado con pitos, un muñeco vestido de agente municipal y otro de bombero, ambos con la soga al cuello; una pancarta de cabecera "No hay solución, sin negociación" y carteles alusivos a su protesta con leyendas a modo de "mandamientos", como "el patrón regulará tu cuadrante según le convenga", "el patrón decretará para que en las fiestas no puedas descansar" o "no tomarás el decreto en vano bajo pena de expediente".