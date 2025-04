Las palomas aterrorizan con sus excrementos a los conductores que aparcan en Tres Cruces: "Se ha quedado a gusto"

La avenida de las Tres Cruces es una de las principales arterias comerciales de Zamora. Cientos de personas la recorren cada día, estacionando sus vehículos para realizar compras en los numerosos comercios y establecimientos que se concentran en la zona. A lo largo de la avenida, una hilera de frondosos árboles aporta sombra y frescura, especialmente en los meses más calurosos. Sin embargo, su crecimiento descontrolado ha favorecido la proliferación de palomas, que se han convertido en una auténtica pesadilla para los conductores que aparcan allí.

Un usuario ha compartido en Facebook una imagen ilustrativa del problema: un coche cubierto por una veintena de manchas. Lo que podría parecer una simple anécdota se transforma en una molestia seria si se considera el efecto corrosivo que los excrementos pueden tener sobre la pintura de los vehículos. Además del deterioro estético, la acumulación de heces afecta a la salubridad y proyecta una imagen descuidada de una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Estado del vehículo "atacado" por las palomas / Cedida

Una usuaria se ha solidarizado con el autor de la foto comentando: "A mí me pasó lo mismo. Qué vergüenza cómo me dejó el coche. Vete corriendo a lavarlo porque se quita muy mal", le aconseja. "Da asco el descontrol de palomas. Todos los árboles están llenos y luego se meten en los balcones, tejados, etc., y aparcar o ponerte debajo de cualquier árbol ya es cosa aparte", responde otra mujer. Un usario puntualiza que las aves, sobre todo las hembras, defecan con más frecuencia y volumen en esta época del año a causa del estado de celo.

Consejos para eliminar excrementos en la carrocería del coche

Los expertos recomiendan actuar rápido contra las heces de pájaro en la carrocería del coche. Cuanto antes, mejor. Se puede limpiar la mancha con agua tibia y un paño suave, para no rayar la pintura del coche. Si ya está seca, mejor humedecerla antes de eliminarla. En todo caso, lo más importante es no dejar pasar el tiempo. Puedes acudir a un túnel de lavado o usar un compresor de agua para garantizar los mejores resultados.