Francis Espada León, camionera y profesora: "Los compañeros me ayudaron, nunca me han hecho de menos"

La llegada de sus mellizas hace once años cambió el rumbo profesional de esta maestra zamorana enamorada de sus clases de Educación Física, su especialidad. Tras el desafío de cambiar las aulas por el volante en camiones de gran tonelaje está su marido, Andrés Rodríguez, quien la animó a sacar el carné para integrarse en la empresa familiar.

Ahora está ya capacitada para llevar un trailer de 40 toneladas como transportista. "Mi suegro se jubilaba, llevábamos lechones a Lérida y a mi marido no le llegaba con una sola tarjeta par cubrir el trayecto de ida y vuelta". Francis, a pesar de que estaba familiarizada con estos vehículos como copiloto de su propio padre y de Andrés cuando eran novios, pasó miedo al principio, "yo le decía a mi marido, ‘‘tú, aquí, conmigo’’. Me mandaron a Salamanca al matadero municipal, a San Miguel del Pino, a buscar los lechones, pasé por un puente y pensé ‘‘ay, madre mía, como controle mal, me caigo al río’’.

"Cada vez hay más mujeres en el sector porque somos muy competentes, es sacrificada, pero como tantas profesiones si eres madre"

Al principio pasaba nervios, pero enseguida me hice con el camión, tienes que controlarlo aunque es automático", recuerda entre risas esta mujer alegre, muy activa y positiva, a la que el trabajo nunca le asustó, ni cuando salía de casa a las nueve de la mañana para dar clases y regresaba a las once de la noche, siendo ya madre de su primera hija que hoy tiene 14 años. "Conducía sola por la carretera, de noche y mi marido se preocupaba. Cuando estaba esperando a las mellizas, ya valoramos otras opciones".

El giro de 180 grados: de profesora a camionera

En concreto, la alternativa fue trabajar para la empresa heredada del bisabuelo de Andrés, "en lugar de contratar a un conductor de camiones, mi marido me animó a sacar el carné "C". Me costó dejar mi trabajo como profesora porque me encantaba, había estudiado para eso con todo el sacrificio que costó a mis padres, que nos dieron estudios a las cuatro hijas".

Pero la nostalgia no duró mucho, "¡me encanta lo que hago!". Y agrega "no lo cambiaría". Hace solo cuatro años sacó el permiso "C + E" y el CAP para conducir tráileres de 40 toneladas. Muestra orgullosa su Scania azul, la cabeza del camión grande en el que es una más para cargar y descargar lechazos, para coger sacos de serrín para cambiar las camas de los animales, enfundada en su mono rosa y haciendo gala de que la fuerza es lo suyo.

Se confiesa "mujer de carácter, no me amilano, no me da miedo, para trabajar en este sector hay que ser así", admite, para que nadie les tome el pelo. "Cada vez hay más mujeres en el sector, es que somos muy competentes y esta es otra profesión", reflexiona para concluir que "a mí me parece que está bien pagada, aunque entiendo que tienes que dormir fuera de casa", y se detiener para indicar "¡pero cuántas mujeres que trabajan fuera de sus hogares tienen hacerlo hoy en día!", y resta importancia a esa circunstancia.

Francis Espada, junto a su Scania. / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

"Me gusta ser empresaria porque siempre lo he vivido en mi casa y en la de mis suegros, es arriesgado en este mundo que vivimos, pero es muy aventurero, tienes que ir sorteando dificultades"

A su faceta de transportista se añade la de empresaria, "me gusta ser empresaria porque siempre lo he vivido en mi casa y en la de mis suegros, es arriesgado en este mundo que vivimos, pero es muy aventurero, tienes que ir sorteando dificultades, estoy contenta". Durante 13 años trabajó para distintas administraciones como profesora, para la Junta de Castilla y León y para la Diputación de Zamora dando cursos extraescolares y para personas mayores, "lo bueno era que el viernes te olvidabas, tenías un horario, era un trabajo más cómodo, aquí te lleva la empresa en la cabeza".

La responsabilidad al volante es mucha, "el riesgo de un accidente, que te puede arruinar si pierdes la carga que llevas, es mucho dinero". Afortunadamente, no ha tenido ningún siniestro en carretera, "hay que ser muy prudente, ir con los cinco sentidos porque no eres solo tú, están los coches que te adelantan y vas pensando en posibles imprevistos, una rueda que se les puede reventar, una maniobra arriesgada...".

"Es un trabajo sacrificado, tienes que dormir fuera de casa, pero como tantas mujeres que tienen otras profesiones"

La mecanización de los vehículos de alto tonelaje ha facilitado el trabajo, la fuerza ya no lo es todo. El machismo también se ha reducido, "siempre te encuentras con el típico, pero no es mi caso. A mí los compañeros me han ayudado siempre, nunca me han hecho de menos, no solo los camioneros, también en los mataderos, en las granjas, son amables".

Como anécdota, en uno de sus primeros viajes, todavía con radio en la cabina, iba en doble tripulación con su marido, "Andrés preguntó por la radio un lugar para comer y no le contestaba nadie. Le dije, ‘‘espera, que pregunto yo’’, y me contestaron enseguida, muy amables", ríe.

"No estamos empoderadas del todo", señala, aunque considera que "se están dando las mimas oportunidades, antes la mujer aguantaba mucho, ahora ya tenemos nuestros derechos y objetivos, si quiero sacarme el carné para conducir el camión, tengo las mismas facilidades, después ya depende del tu trabajo y cualidades, si te gusta".

El hogar y el trabajo

Anima a otras mujeres a optar por este oficio y no duda en decir que "me gustaría que mis hijas se sacaran el carné para conducir camiones, una de ellas, al menos tiene que hacerlo". Llevar casa recae en un 90% sobre ella, no porque su marido no comparta la responsabilidad y las tareas del hogar, sino "porque no me gusta cómo lo hace y prefiero hacerlo yo, que es una equivocación, pero soy así".

De modo que, organizar la casa y el trabajo "es sacrificado, pero si quieres, lo consigues, es ser casi como dios, estar en todos los lados", insiste en que "mi marido se implica, a veces me ayuda en el trabajo para que yo tenga tiempo para mí".

Aunque le gustaría que alguna de sus hijas continuara con el negocio familiar, lo único que desea es "que sean felices, que se formen, que estudien". Y, si optan por continuar la saga familiar de ganaderos, "serían la cuarta generación, me gustaría que mantengan el negocio y que lo amplíen".

Francis, echa mano de los sacos de serrín para cargar el camión, feliz con su vida y su profesión. Cuando se sube a la cabina del camión y coge el volante, ¿qué se siente?: "te sientes poderosa, la carretera es mía".

Suscríbete para seguir leyendo