Los zamoranos donaron el doble de órganos de los que recibieron en 2024

Los zamoranos donaron más órganos de los que recibieron el pasado año, prácticamente el doble. Una situación que se ha dado pocas veces en la historia y se debe a que en 2024 se alcanzaron ocho trasplantes en el Complejo Asistencial de Zamora, una cifra muy alta para un hospital de segundo nivel y que no suele registrar tantos candidatos a trasplante, sobre todo pacientes con muerte cerebral.

La Memoria de Donación y Trasplante de 2024 publicada por la Consejería de Sanidad indica que las ocho extracciones realizadas en Zamora a otros tantos fallecidos generaron un total de 27 órganos: 16 riñones, cinco hígados y seis pulmones. Esto significa que gracias a la generosidad de estas ocho personas y sus familias otros 27 ciudadanos de cualquier punto del país han podido tener una segunda oportunidad en la vida.

Porque la asignación de los órganos donados sigue un protocolo nacional, de tal forma que va a parar al paciente más indicado, el más idóneo, sea porque corra riesgo vital o porque cumpla mejor con los requisitos clínicos.

A cambio un paciente de Zamora puede recibir un órgano procedente de cualquier parte de España. De hecho 14 personas siguen viviendo en Zamora gracias a los órganos recibidos con once trasplantes renales, dos hepáticos (de hígado) y uno de corazón. No hubo ningún zamorano trasplantado de páncreas y no figura en la Memoria el dato de los que pudieron recibir un pulmón.

Extracción de órganos para la donación por complejos asistenciales y hospitales / J.N.

Además en el Complejo Asistencial de Zamora se extrajeron catorce córneas a siete donantes, que fueron a parar a pacientes que los han necesitado en otras provincias.

Solo una negativa familiar

Una de las razones de la alta tasa de trasplantes del pasado año en Zamora es que las negativas familiares fueron muy pocas, concretamente se dieron en un caso de los nueve candidatos posibles. El porcentaje de negativas, del 10% se sitúa en la mitad de lo ocurrido en Castilla y León y en el conjunto del país.

En el trasplante renal, a pesar de que se han producido once trasplantes a pacientes zamoranos, sigue habiendo otros seis en lista de espera. Se trata normalmente de pacientes en diálisis que necesitan un riñón para poder llevar una vida normalizada, con menos complicaciones que la terapia renal sustitutiva.

Médula ósea y cordón umbilical

La Coordinación Autonómica de Trasplantes de Castilla y León es la responsable del Registro de Donantes Voluntarios de Médula Ósea (Redmo) en la comunidad y participa en la Comisión de Progenitores Hematopoyéticos de la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial de Salud.

Es también la encargada de canalizar las solicitudes de potenciales donantes de médula, gestión de las muestras y envío de los datos al Registro y de la gestión de las solicitudes al Redmo para inicio de búsqueda de donante no emparentado.

En Castilla y León durante el año 2024 se ha solicitado el inicio de 85 búsquedas y se han realizado 49 trasplantes de donante no emparentado, lo que supone un 57,65% de pacientes trasplantados tras inicio de búsqueda y un 23,8 % del total de los TPH.

Las solicitudes de potenciales donantes de médula ósea han sido 36 en Zamora durante el pasado año y llegan a 1.445 las acumuladas desde el año 90 sólo en la provincia.

Lo que no acaba de funcionar es la donación de sangre de cordón umbilical, ya que no hubo ni una sola en Zamora, y muy pocas en el resto de las áreas de salud. Sólo en El Bierzo y Soria se registró una cantidad apreciable, con 12 y 8 donaciones de este tipo.

Tarjeta de donante

Solo 74 zamoranos solicitaron la tarjeta de donante, la cifra más baja de la región, salvo Soria y Ávila, que son inferiores. Son un total de 1.855 los zamoranos que disponen ya de la tarjeta. Se tata de un documento muy sencillo en el que sólo es necesario rellenar los datos básicos (nombre, DNI, domicilio y teléfono) y firmar el texto que reza "Hago donación de mis órganos para que después de mi fallecimiento puedan ser utilizados en la curación de otras personas".

El documento se remite a la Coordinación Autonómica de Trasplantes. Aunque según la ley todos los españoles somos donantes de órganos en potencia, lo cierto es que se respeta la voluntad del fallecido, expresada con el carnet de donante o el testamento vital (registro de instrucciones previas). De no existir prevalece el parecer de la familia a la hora de autorizar la extracción de órganos.

Suscríbete para seguir leyendo