"Es raro que alguien no haya pensado en suicidarse"

¿Cuáles son los principales problemas de salud mental que se ha encontrado en su consulta a lo largo de estos años?

En el caso de las personas adultas, suelen estar vinculados con los trastornos de ansiedad y depresivos. En lo que se refiere a los menores, a temas de desarrollo, de alimentación, a problemas de timidez y de agresividad. En el caso de los adolescentes, por el contrario, suelen estar relacionados con la autonomía, la independencia y el cumplimiento de normas. También con el consumo de sustancias.

¿Se puede decir entonces que muchas veces el problema es que no sabemos gestionar las emociones?

Cuando la gente viene a terapia, la problemática que trae no es tal en sí misma, sino consecuencia de las experiencias que ha tenido en la vida. A los pacientes les cuesta entender que no hay que enfocarse solo en lo que pasa, sino en entender cómo se ha llegado hasta ahí y cómo se puede cambiar. Cuando nuestro sistema funciona bien, es capaz de vivir en el presente sin ninguna dificultad. Sin embargo, cuando la mente está atascada con experiencias del pasado o del futuro, el sistema no permite fluir. Las terapias centradas en el trauma, en el apego, la coherencia cardíaca, en el "mindfulness" o en las terapias somáticas son útiles porque permiten que la persona empiece a tener la sensación de saber cómo gestionar sus emociones.

Según señala el informe "Salud Mental. Estrategia de asistencia en Castilla y León", en la comunidad han aumentado los casos de depresión. ¿A qué de debe?

España ha ido cayendo poco a poco en el listado de países donde se es más feliz. Ahora ocupa el puesto 38 del mundo. No podemos escapar del contexto cultural en el que vivimos y, a día de hoy, ese contexto tiene que ver con dedicar muchas horas al trabajo, con la presión y el estrés, incluso en ciudades pequeñas como Zamora. Criar hijos es una tarea cada vez más complicada porque ya no hay ese apoyo social que existía antes. Eso, unido a las redes sociales, donde se pueden ver otros modelos irreales, crea una gran insatisfacción. De hecho, la depresión se asocia con la insatisfacción, con el hecho de que no tener lo que se debería tener o lo que esperaría tener. También con el culto al cuerpo, que crea muchos complejos. Es importante enseñar a la gente y entrenarnos a nosotros mismos para poder mantener una conciencia libre de todas esas etiquetas.

¿Se puede aprender entonces a manejar las emociones?

Claro que se puede, pero hay que saber entrenarlo. No se aprende solo en una charla o leyendo un libro... Una de las cosas que más ayuda es la práctica del yoga o la meditación. Está demostrado que es la terapia que en menos tiempo más ayuda a las personas con la ansiedad.

¿Está la felicidad demasiado sobrevalorada en la sociedad?

Creo que el problema con la felicidad es que está mal entendida. Hay emociones desagradables que son necesarias. Por ejemplo, cuando se produce un fallecimiento, esa tristeza ayuda a procesar la situación. La gente confunde además la alegría con la felicidad. La alegría está vinculada a la euforia, al éxtasis, a la diversión y al júbilo, a un estado de activación del cuerpo. La felicidad, en cambio, lo está con la serenidad, con la plenitud y el bienestar. Es muy diferente. Parece que siempre intentamos huir de las emociones más negativas, que la calma se nos hace aburrida. Por eso intentamos siempre realizar otra actividad más, vivir otra aventura, conocer más gente, leer otro libro, ver otra película, tener otra experiencia... Nuestro sistema nervioso no está preparado para todo esto, sino para vivir fundamentalmente en un estado de serenidad, de calma, de plenitud y de tranquilidad.

Según este mismo informe de la Junta, el 2% de la población de la comunidad había pensado en suicidarse...

Este dato me parece escaso. Yo diría que es raro encontrarse con alguien que a lo largo de toda su vida no haya pensado en quitarse la vida. Es una reacción completamente normal dentro de los estados de estrés. El cuerpo y la mente no quieren sufrir, así que cuando uno vive situaciones de estrés muy agudo, la salida más fácil es dejar de sufrir físicamente. Es una reacción asociada al sentimiento de querer desaparecer, de no estar donde uno está. Incluso niños muy pequeños que sufren acoso en el colegio lo pueden llegar a pensar. El 90% de las investigaciones realizadas asegura que las personas que se quieren suicidar avisan antes, aunque puede que ese aviso no sea tan claro. Lo importante es que si uno ve a una persona que está muy quemada, con un nivel de estrés muy alto, con dificultades para conciliar el sueño o de alimentación, que no sigue las rutinas que antes llevaba a caso, ese el momento de hablar abiertamente del tema y actuar.

