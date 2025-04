Zamora, de nuevo en La Revuelta gracias al jurado de MasterChef

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, miembros del jurado de MasterChef, presentaron esta semana la edición 12+1 del concurso culinario en La Revuelta de David Broncano. Los chefs visitaron el programa de Televisión Española para hablar del nuevo casting, de sus momentos más virales, aunque también de la competencia.

Para la ocasión, Samantha Vallejo-Nágera lució un bolso con sello zamorano. El bolso de mano, de color rojo con el logo en blanco de MasterChef, es obra de la firma zamorana Bag&Block que vende vende por todo el mundo los modelos creados en los centros de Ensuma y Salud Mental.

La particularidad de estos accesorios, ideados por Paloma Hernández, reside en su elaboración y sus materiales. Y es que son confeccionados con piezas de bloques de construcción tipo Lego.

La historia de estos originales bolsos se remonta al año 2006 cuando Hernández, que entonces residía en Francia, creó su primer bolso con piezas Lego. "Después me mudé a Shanghái y lo que vi es que gente de todo el mundo me preguntaba por ese bolso, pero ese bolso se rompía y no era flexible. Entonces, en 2012 volví a Zamora y me dediqué a estudiar cómo darle flexibilidad", contaba a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en este reportaje. Para la creación de cada bolso se emplea una media de entre tres y cinco horas y recibe peticiones de todo tipo.

Cabe recordar que no es la primera vez que Zamora se hace un hueco en La Revuelta de David Broncano. Recientemente, la presencia de un zamorano, natural de Bercianos de Aliste llamado Chuchi, alias Anacleto Panceto, dio pie a hablar de Zamora.

Durante el programa, Broncano reconoció que Zamora, ciudad de la "España interior", es "bonita" y Grison apuntó que "no hay zamorano malo". "Yo la verdad que toda la gente que conozco es toda buena gente", reconocía David Broncano. Asimismo, un jugador del Zamora CF, Pito Camacho, fue el invitado de La Revuelta en noviembre después de "caerse" el invitado de esa noche.