La lista infinita de los helados que puedes probar en La Valenciana de Zamora

Hace apenas tres semanas que La Valenciana ya despacha sus deliciosos helados tanto en formato tarrina como con sus deliciosos conos de galleta. Y es que si eres zamorano, sabes muy bien que no hay Semana Santa en Zamora que se precie sin una crema de esta empresa zamorana, a pesar de las colas hasta el infinito que a veces llegan a producirse. Pero ni eso importa ante uno de los mejores helados artesanales de todo el país.

Infinitos sabores

Más de una treintena de sabores te esperan en La Valenciana. Así que si no tienes claro cuál es tu preferido, lo tendrás difícil porque los hay de todo tipo: frescos, empalagosos, dulzones y ligeros. Por supuesto, también sin lactosa, bajo en azúcares y para celíacos, que disponen hasta de galleta especial envasada para evitar cualquier tipo de cruce. Es más, si es eres intolerante o sensible al gluten, puedes estar tranquilo que hasta la tarrina la cogerán de otro dispensador diferente para que no haya peligro alguno.

La lista

SABORES LA VALENCIANA Nata

Fresa

Avellana

Chocolate

Mantecado

Stracciatella

Nata nuez

Crema catalana

Leche merengada

Turrón

Mora

Yogur

Yogur con frutas del bosque

Tutti Frutti

Chocolate fondant

Marcarpone con tocinillo de cielo

Philadelphia con fresas

Café

Tiramisú

Chocolate blanco con filipinos

Nata con oreo

Avellana descarada

Brownie apasionado

Nube presumida [object Object] Limón

Mandarina

Frambuesa

Mango [object Object] Vainilla diet

Chocolate diet

Turrón diet

Leche merengada diet [object Object][object Object]

SABORES LA VALENCIANA SHOCK Nata

Fresa

Avellana

Chocolate

Mantecado

Stracciatella

Nata nuez

Crema catalana

Leche merengada

Turrón

Mora

Yogur

Yogur con frutas del bosque

Tutti Frutti

Chocolate fondant

Marcarpone con tocinillo de cielo

Philadelphia con fresas

Café

Tiramisú

Chocolate blanco

Chocolate blanco con filipinos

Nata con oreo

Bombón de chocolate y avellana

Pink Pastel

Tarta San Marcos

Dulce de leche

Avellana descarada

Brownie apasionado

Chocolate introvertido

Nube presumida [object Object] Chocolate

Vainilla

Mango

Limón

Mandarina

Manzana verde

Frambuesa

Dragon fruit

Melocotón con salsa de maracuyá

Caramelo con salsa de chocolate

Tarta de queso con mango

Vainilla negra con frambuesa [object Object] Vainilla diet

Chocolate diet

Turrón diet

Leche merengada diet [object Object][object Object]

Sus orígenes

La Valenciana es la heladería de referencia de los zamoranos desde hace casi un siglo. Su ubicación actual en La Marina se remonta a 1960. Sin embargo, lo que a lo mejor no sabías es que sus orígenes se están en Italia (Calabria), donde nació Vicente Bravo "El Calabrés". Su primera parada en España fue en Castalla, una pequeña localidad en el interior de Alicante.

La siguiente generación, con Vicente Bravo Mira y su mujer Antonia Durá Monllor, se instala en Zamora en la posguerra. Aquí crean un pequeño obrador en el barrio de San Lázaro en el que fabricaban sus helados artesanos que repartan con sus carros. El éxito del negocio y el crecimiento de la ciudad les lleva a buscar un emplazamiento fijo y en 1960, un Domingo de Ramos, abrió en su ubicación actual.