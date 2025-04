"Las empresas agroganaderas pueden aprovecharse de la Inteligencia Artificial"

¿Cómo se podría definir qué es la Inteligencia Artificial (IA)?

La IA es "software" que tiene unas ciertas características especiales que intenta hacer lo que hace un hombre, simular aquello que realiza un humano. Cuando hablamos de esta tecnología, solemos pensar en algo como "Terminator" o en los libros de Isaac Asimov porque tenemos una idea preconcebida de lo que es y no lo vemos como un programa, sino como algo mucho más grande cuando en realidad no deja de ser un "software".

¿Cuáles son las principales funciones para las que está creada la Inteligencia Artificial?

La IA no es una tecnología determinista, sino que es probabilística. Este significa que ofreciendo unos mismos datos de entrada, no siempre se tienen los mismos resultados. Si la IA fuese determinista, en el caso, por ejemplo, de los vehículos sin conductor, sería necesario introducir todas las posibles variables en las que el coche puede circular, lo que implicaría que esas reglas serían tan extensas que no había forma de que se moviera. En cambio, si se incluyen ciertos parámetros como la velocidad, la distancia con un objeto o la posibilidad de que se cruce alguien por la calle mientras circula, la IA puede interpretar todas esas variables y dar una respuesta a cada situación.

Entonces, lejos de lo que se puede pensar, ¿la IA no se puede aplicar a todos los campos?

No hay nada que sirva para todo, aunque estamos empezando a usarla de forma masiva y como pasa siempre con cualquier tecnología nueva, estamos aún aprendiendo. Hoy por hoy la mayor parte de la Inteligencia Artificial Generativa que se utiliza repite lo que ha aprendido. Hay mucha gente que dice que no es inteligente porque lo único que hace es, de hecho, repetir. Otros aseguran que tampoco es artificial porque lo que ha aprendido proviene de las personas. Así, si se graba toda la obra de Arturo Pérez Reverte y le pides que escriba algo parecido a este autor, la IA lo logra, pero sin ningún tipo de creatividad. Creemos que es inteligente porque cuando le hacemos una pregunta nos da una respuesta más o menos adecuada, pero le falta ese toque de creatividad que aporta un ser humano.

¿Cuáles son las principales aplicaciones de esta tecnología? ¿Está más presente en nuestro día a día de lo que pensamos?

Hoy por hoy la mayor parte de la Inteligencia Artificial Generativa que se utiliza es una especie de loro estacástico que repite lo que ha aprendido. Utiliza datos grabados de infinidad de fuentes y millones de parámetros, con lo que es capaz de ofrecer una solución adecuándose a las palabras que mayor probabilidad tienen de ajustarse a lo que le hemos preguntado. Es por eso que parece que acierta.

¿Llegará un momento en que sabrá lo que está diciendo, en el que la IA se convierta realmente en inteligente?

Eso está empezando a cambiar. Cuando se hace una pregunta, la IA busca una respuesta entre millones de conexiones, una forma muy poco humana de responder. Si a una persona se le hace una pregunta sencilla, puede responder de forma inmediata. Lo mismo sucede con la IA. Sin embargo, cuando se le cuestiona sobre un tema más complejo, como qué opina sobre la relación de Estados Unidos y Europa con la nueva presidencia de Trump, nuestra respuesta en ese caso sería que necesitamos tiempo para investigar y acceder a diferentes fuentes de información para lograr una solución razonada. La IA ahora mismo no es capaz de hacer esta reflexión, aunque están empezando a desarrollarse modelos razonadores que antes de dar una solución realizan un análisis en profundidad, buscando en diferentes fuentes para obtener una respuesta lo más razonada posible.

Usted asesora a empresas en esta nueva tecnología. ¿Cuáles son las principales dudas y cómo se puede aprovechar esta tecnología para el desarrollo de las compañías?

Muchas empresas están empezando a usar agentes de IA (sistemas inteligentes autónomos que realizan tareas específicas sin intervención humana) que son capaces de orquestar lo que necesitamos que hagan. Le puedes pedir, por ejemplo, un informe sobre el sector cárnico, que haga a la vez una comparación con otras industrias y que analice cómo está ahora mismo el sector en Estados Unidos. También puedes implantar otro agente que sea capaz de supervisar todo lo que está haciendo, incluso eliminando las palabras que no quieres que incluya en el estudio. Se puede añadir otro más que le indique que monetice ese artículo que está escribiendo para saber cómo se podría ganar dinero con él, y que además te lo traduzca a 18 idiomas. En el mundo solo existe una plataforma que haga esto ahora mismo y que es capaz de emplear 150 millones de agentes a la vez. Podemos pensar que esto de la Inteligencia Artificial no va con nosotros, pero la realidad es que está empezando a hacer mucho trabajo repetitivo que no aportaba nada a los seres humanos, así que claro que esta va a cambiar el mundo. ¿Y qué labor les va a quedar a los trabajadores? Pues se van a centrar en lo que somos buenas realmente las personas, en el campo de la creatividad, en generar estrategias y en imaginar nuevos mundos.

En el caso de una provincia como Zamora, ¿cómo podría la IA ayudar al desarrollo de las pymes de la provincia?

El trabajo en las empresas está empezando a estar dividido. Esto quiere decir que hay personas trabajando a la vez que lo hacen distintos agentes de Inteligencia Artificial. El mayor reto ahora mismo es saber cómo gestionarlos porque aún estamos aprendiendo a hacerlo. La Inteligencia Artificial se puede encargar de todos los trabajos repetitivos. En cambio, de lo que necesita más experiencia, de la parte más creativa, en lo que se necesita un valor añadido, ahí entra en juego el ser humano. Ahí es donde muchas empresas pueden encontrar su nicho mercado. Las pymes pueden especializarse en ciertos dominios, donde haya pocas personas y muchos agentes de IA. Y eso es una oportunidad para cualquier compañía, da igual su localización.

¿Es posible aplicar la IA en otros campos como la agricultura o la ganadería?

Las empresas agrícolas o ganaderas de Zamora pueden aprovecharse, y mucho, de esta tecnología, porque puede darle respuestas a muchas preguntas, como, por ejemplo, cómo optimizar sus cultivos, cómo comercializarlos y dónde se encuentran los mercados más atrayentes para su producto. Las preguntas que se hacen son más importantes que las propias respuestas porque esas soluciones ya están en el ordenador.

La soledad se ha convertido en uno de los mayores problemas de las sociedades avanzadas. ¿También esta tecnología puede ser la solución?

La soledad es el mal de nuestro tiempo, con pueblos vacíos y gente cada vez más longeva. Por eso esta tecnología puede ayudar a mitigar esa soledad y es algo fantástico... Ya se está poniendo en práctica en países como Japón, donde la población no para de caer y está cada vez más envejecida. Allí, el Gobierno está impulsando el desarrollo una política sobre la tercera edad donde se apuesta por humanoides que acompañen a las personas. Tengo un hijo que juega "online" a la videoconsola mientras habla con sus amigos. Mi pregunta es... ¿Qué diferencia hay entre que estén cada uno en su casa o que estén en la misma habitación? La tecnología no es mala. Ambas son buenas forma de relacionarse, de aprender, de divertirse. La tecnología nos ayuda a comunicarnos.

¿La llegada de la IA podría aumentar la brecha generacional y tecnológica entre los jóvenes y las personas más mayores a las que les cuesta más adaptarse a las nuevas tecnologías?

No creo que sea así, sino que es más bien una cuestión de actitud personal. Siempre ha habido personas más inquietas y otras menos y da igual la edad. No tiene nada que ver con eso, sino con el deseo de aprender.

Viendo cómo está influyendo ya, e influirá en un futuro esta tecnología ¿Hay que ponerle límites éticos?

Precisamente hace poco asistí a una conferencia que impartía el cirujano Julio Mayor en la que se preguntaba qué estaba pasando con la Inteligencia Artificial en la medicina y se hacía una pregunta muy interesante: Si se usa la IA en medicina y hay un error, una equivocación, ¿de quién sería la culpa?. Hay muchos debates abiertos a los que tenemos que dar aún respuesta y que los tenemos que intentar solucionar, pero no podemos perder la perspectiva. Si en el mundo hay 5.000 millones de personas que no tiene acceso a la medicina y con una máquina se puede solucionar parte de sus problemas aunque haya errores, ¿qué sería más inhumano, usarla o no usarla? La IA no es tan inteligente como podamos pensar y puede tener errores, pero aun así hará que la humanidad sea y viva mucho mejor.

