Barriada de Rabiche: del chabolismo al gueto

«Aquí no entra nadie, ni los barrenderos, ni los basureros. La gente de Zamora cree que nos comemos a la gente, que quien entra, no sale». Quien habla es Leopoldo García, uno de los residentes de la barriada de Rabiche más veteranos, uno de los mayores, cuya sentencia comparten el resto de personas que están en la calle esta mañana soleada, más de verano que de primavera. Aprovechan que el foco informativo se ha girado hacia Rabiche para denunciar las malas condiciones de esas veinte casas y de la barriada, «llevamos 40 años abandonados», apuntan.

Uno de los más jóvenes no se resiste a proclamar que «nos han convertido en un gueto» a lo que otro agrega «y nos han cerrado la puerta». Justo lo contrario de lo que pretendió el alcalde del PSOE de Zamora, Andrés Luis Calvo, que promovió este proyecto de integración, quien consiguió firmar un convenio con la Junta de Castilla y León en 1986 para levantar esta pequeña urbanización y erradicar el chabolismo. La entrega de esas casas unifamiliares llegó el 14 de noviembre de 1989, de manos de Antolín Martín, quien era alcalde por el PP.

Vecinos y vecinas conversan en la calle. / Alba Prieto

El pasado 30 de marzo los descendientes de aquellos beneficiarios temieron por sus vidas, «las casas nos temblaron, escuchamos un boom y salimos corriendo, había una polvareda tremenda». El muro de contención del talud de tierra se desplomó sobre la parte trasera de una de esas diez viviendas y abrió boquetes en la pared de la cocina y de los dos dormitorios que cada vivienda tiene en esa zona trasera. «No podíamos entrar, las puertas se quedaron bloqueadas con los escombros», detallan. El desplome solo ha respetado la casa más próxima a la calle que bordea Rabiche y transcurre próxima a las bodegas, en alguna otra no ha llegado a entrar. Bajo el hormigón quedaron algunas construcciones aledañas que los residentes han ido levantando por su cuenta en la parte habilitada como patio por el Ayuntamiento cuando ejecutó el proyecto.

Era la una de la madrugada y muchos dormían ya. La fortuna quiso favorecer a estas familias de recursos económicos escasos, la mayoría dedicadas a la venta ambulante, otros con trabajos temporales. Nadie sufrió un solo rasguño. Todos ellos son descendientes de los primeros moradores de Rabiche, de aquellas gentes que levantaron sus chabolas en plena cañada real.

Zamora. Rabiche / Alba Prieto

El terreno es una pequeña vaguada situada a la salida del barrio de San Frontis, junto a un arroyo que les permitía mantener al ganado con el que pastoreaban, como el abuelo de Leopoldo, recuerda. Otras familias se dedicaban ya a la venta ambulante.

La precaria construcción del muro, «sin estructura metálica ni zapatas», explicaban los vecinos con argumentos que los propios técnicos municipales les dieron, terminó por ceder tras años de filtraciones de agua del talud, un terreno con mucha vegetación pero sin ningún mecanismo que frenara el deterioro al que se ha visto sometido desde 1989.

«Nadie ha vuelto a venir por aquí», se quejaban estas personas que hace una semana temieron por sus vidas, espantadas por el rugir de la tierra que empujaba los 300.000 kilos de hormigón contra sus patios traseros. «Brotaba agua por ahí, nosotros sabíamos que podía venirse abajo», pero no consta ningún escrito en el Ayuntamiento de Zamora que comunicara esta situación. «Una vecina más mayor, que conoce toda la zona y lleva toda la vida aquí viviendo, me ha dicho que por aquí había un manantial antes de que construyeran» las viviendas, cuenta Sara, nacida en 1986 y que siempre vivió en Rabiche.

Parte alta de la barrieada, sin asfaltar / Alba Prieto

Se sienten olvidados. «Mira la calle, llena de baches, y nadie viene a arreglarlo, es como si no existiéramos». Juan señala hacia la mitad de la vía pública, a un badén que solicitaron para protegerse de los conductores que le dan al acelarador, pero «ahí está roto por la mitad, lleva tiempo, lo hemos dicho y así sigue», comenta el joven Juan entre reivindicativo y resignado, «somos personas, no somos animales», agrega otro mayor.

Mantenimiento "inexistente"

La vida en esta barriada se hace en la calle, los niños y las niñas juegan en esta mañana soleada por las aceras. Se acercan a las visitantes. «¿A que han sido los alienígenas?», espeta una niña que, de la mano de su padre, se ha unido a la pequeña comitiva que acompaña a las reporteras para mostrar cada una de las deficiencias que denuncian.

Vecinos de Rabiche. / Alba Prieto

Al fondo, se abren laderas con mucha vegetación, «es que esto era una vaguada, una cañada real», comentan los hijos y nietos de aquellos primeros gitanos en llegar a San Frontis. Eso explica que haya un regato canalizado por el lateral izquierdo desde la entrada a la calle de Rabiche, pero el cemento no logra contener el torrente de agua cuando llueve con abundancia, como ha ocurrido este otoño y este invierno. «La acequia se desborda y el agua rebosa porque lo que era el canal está medio tapado , se lleva la maleza y echa fuera el agua, que se mete por la calle» hacia San Frontis, expone Ángel. «Ahí arriba no hay cemento y con las lluvias todo el barrio baja para abajo, esto es...», añade otra vecina.

El mantenimiento ha sido inexistente en estos 36 años, apuntan, aunque algunos reconocen que tampoco ayuda el tener amontonadas chatarras, objetos que tienen recogidos en las afueras para vender a la chatarra o para utilizar. «Es verdad que la gente lo tiene muy abandonado y si estuviera un poquito más controlado, a lo mejor no había tanto desorden», expone otro vecino.

Imagen de Rabiche en los años 70 / Fototeca Benito Pellitero, Santiago Ruiz Pérez

El 7 de abril de 1986 el pleno municipal aprobaba la construcción de «20 viviendas de promoción pública y protección social» en la cañada real de Rabiche. La inversión fue de 74.300.000 pesetas y las obras culminaron con la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Dos años y medio después de aprobado el proyecto, el 14 de noviembre de 1989, el alcalde del PP, Antolín Martín, entregaba las llaves de las casas.

Las casas tampoco están bien conservadas. «Hemos echado no sé cuántos escritos porque hay goteras en el tejado y no nos ha contestado nadie», situación de la que el Ayuntamiento parece no tener constancia. Las humedades afectan a algunas de las casas, indican. Aquí se plantea el problema de la titularidad, pero ¿quién le pone el cascabel al gato?, hay documentos de aquellas cesiones, pero habría que actualizarlos. Las familias lo saben y, tal vez, esta desgracia sirva para comenzar un nuevo camino. «Hoy en día estamos muy integrados, con nuestros trabajos».

Suscríbete para seguir leyendo