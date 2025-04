Javier Santos, mánager de Recursos Humanos: "El tren madrugador debería llegar a Madrid a las ocho de la mañana"

Regresó tras la pandemia y, aunque no entraba en sus planes, decidió quedarse. Desde entonces teletrabaja y viaja a la capital varios días por semana.

¿Por qué decidió regresar a Zamora?

Volví a Zamora durante la época de la pandemia. Mi empresa me ofrecía entonces la posibilidad de teletrabajar y aunque a medida que el coronavirus se fue terminando, la compañía fue reduciendo los días de teletrabajo, se mantuvo lo suficiente para que solo tuviese que desplazarme a Madrid unos días a la semana Lo cierto es que mudarme a Zamora no fue algo planeado, fueron más bien las circunstancias del momento. El teletrabajo, un mejor servicio de trenes... Eso me hizo retrasar la vuelta a Madrid, y al final lo fui retrasado tanto que me quedé a vivir. Que las empresas ofrezcan esta posibilidad es fundamental para que muchos zamoranos puedan regresar.

¿Una mejor conexión por tren con Madrid resolvería entonces en parte el problema de la pérdida de población en Zamora?

El AVE ha permitido que la gente pueda volver. De otra forma sería imposible. Sin embargo, hay muchas personas que quieren regresar y que no pueden porque el servicio que ofrece Renfe sigue siendo todavía muy limitado. Una de las principales quejas que tenemos los que vamos a la capital a trabajar es que el horario del AVE madrugador, que no es tal, porque llega a Chamartín a las nueve menos cuarto de la mañana. Demasiado tarde. Debería estar en Madrid a las ocho. Además, han suprimido un servicio fundamental en horario de tarde para los zamoranos que vuelven cada día de Madrid y que debería recuperarse. Si queremos que Zamora gane población, una de las primeras medidas que cualquier político zamorano debería perseguir es la exigir más servicios de tren.

¿Qué papel ha jugado el teletrabajo para que mucho s zamoranos puedan regresar?

El teletrabajo ha sido y es fundamental. Sin embargo, las empresas están reduciendo el número de días que se puede trabajar desde casa y eso puede obligar a muchos a tener que volver a la oficina.

¿Hay suficientes ayudas para los zamoranos que quieren volver?

El abono del tren ha sido clave, pero además de las ayudas que tenemos del Gobierno central y de la Junta, el Ayuntamiento debería ofrecer algún tipo de incentivo para que los trabajadores regresen. Una oficina municipal para fomentar el alquiler sería primordial porque en Zamora los precios se han disparado por la falta de oferta, cuando la realidad es que hay muchísimos pisos vacíos.

