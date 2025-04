Raquel Rodríguez, arquitecta de Zamora: "El problema de la vivienda está empezando a ser insoportable"

Raquel regresó a Zamora con su pareja tras más de quince años fuera. Asegura que más zamoranos volverían si conseguir una casa y abrir un negocio fuese más fácil.

¿Por qué decidieron volver su pareja y usted a Zamora después de tantos años viviendo fuera?

Llegó un momento en que estábamos cansados de Madrid. En mi caso fue fácil porque mi padre tenía un estudio de arquitectura. Era el momento de la crisis inmobiliaria y en Zamora tenía trabajo. Mi pareja y yo habíamos estado por todo el mundo, porque él se dedica al mundo de la música, pero llegó un momento en el ambos creíamos que era necesario parar un poco y Zamora era ese lugar. Queríamos asentarnos y montar un negocio. Hay un momento en la vida, sobre todo en nuestra generación, en la que lo que quieres es una vida más sencilla. Aquí todo es más fácil si tienes un trabajo o si lo que quieres es formar una familia.

Usted trabaja en un estudio de arquitectura. ¿Cuesta mucho sacar adelante un negocio en Zamora?

Depende del negocio. Hay muchas ideas que pueden funcionar, pero para eso hay que tener un área de negocio muy claro y saber a quién te diriges. En Zamora hay mucho por hacer, un mercado muy amplio por explorar. Lo importante es saber buscar lo diferente.

¿Cuáles son los principales retos a los que se tiene que enfrentar alguien que abre una nueva empresa en la ciudad?

El mayor problema son las licencias. Ahora mismo tengo cuatro o cinco clientes a la espera de encontrar una casa para venirse aquí. Son personas que viven en Madrid y que no pueden regresar porque no hay casas disponibles. Las licencias en Zamora se retrasan muchísimo. Pueden tardar hasta dos años . Si tienes que comprar una casa, meterte en una reforma y a la vez vivir en Madrid durante un par de años, económicamente es inviable.

¿La falta de oferta de pisos está frenando entonces que muchos puedan regresar?

En Madrid el problema de la vivienda es insoportable, pero en Zamora está empezando a serlo. Hay pocas casas en alquiler y el precio está subiendo de forma exponencial.

¿Qué ofrece Zamora para que cada vez más gente quiera volver?

A mí me encanta Madrid, me gustan las grandes ciudades y vamos habitualmente, pero aquí la vida es más sencilla y también más amable. De hecho, hemos tenido un hijo. A lo mejor, si me hubiera quedado en Madrid no lo hubiera tenido.