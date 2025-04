Pasos por la inclusión de las personas con autismo

"Todavía se nos mira con extrañeza cuando nuestros niños salen, van a bares o a museos, nos cuesta mucho". Esta es la realidad que viven diariamente muchas familias de menores afectados de autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno generalizado del desarrollo (TGD). Situación que luchan diariamente por cambiar desde la asociación Azadahi y que hoy han visibilizado con un evento solidario que se iniciaba con una marcha desde la Plaza de la Marina de Zamora.

Acompañados por la Asociación Cultural Amigos de los Cabezudos de Corrales, los participantes han iniciado su recorrido hasta la Plaza Mayor donde la fiesta solidaria ha continuado con un cuentacuentos a cargo de Charo Jaular, un espectáculo de sevillanas de Alegría Flamenca y las coreografías de la escuela de baile Escena.

Zamora. Marcha AZADAHI día del autismo / Alba Prieto / LZA

La asociación está compuesta actualmente por 82 familias que reclaman principalmente apoyos a nivel institucional y social. "Tenemos una necesidad exagerada de inclusión y de que inviertan en los apoyos necesarios", indica la presidenta de Azadahi, Cynthia Garrote. "La ley de inclusión está muy bien, porque todos los niños tienen derecho a estar con sus iguales y estar en la sociedad, pero no nos ponen los apoyos que necesitamos en el colegio. En los centros, te dicen que no hay medios, que no hay dinero para que tu hijo se desarrolle correctamente, que es que no estamos pidiendo", añade.

Esa es su mayor reivindicación, que se cumpla la ley. "No queremos que implanten algo porque eso ya está implantado, sino que se lleve a cabo y sea real. No pueden hacer una ley con los derechos de los niños y vulnerarlos todo el rato", lamenta Garrote. Por ello, espera que desde las instituciones "se den cuenta de que cuanto antes le den los apoyos a los niños, menos dinero va a costar a la sociedad, porque el niño va a desarrollarse mejor".

Zamora. Marcha AZADAHI día del autismo / Alba Prieto / LZA

Actuar desde pequeños para evitar situaciones que pueden derivar incluso en suicidios, alerta la presidenta de Azadahi. "Psicológicamente, hay muchos suicidios, por la incomprensión, porque no se adaptan, porque no están preparados, no han tenido los apoyos que estamos pidiendo para nuestros pequeños y ahora están en un mundo que no los acepta", expone.

Aceptación de la sociedad

La visibilidad del colectivo es uno de los objetivos de la marcha solidaria. "La gente tiene que entender que tiene que tener mucha paciencia con estos niños. El ver que hay personas que te miran mal en el supermercado, por ejemplo, porque tu hijo se pone a aletear, a cantar o a gritar, duele. Ver cómo te miran con rechazo, como diciendo, una torta le daba yo y se le quitaba la tontería, esas frases demoledoras, duelen mucho y entonces queremos que todo eso se normalice", dice Garrote.

Zamora. Marcha AZADAHI día del autismo / Alba Prieto / LZA

Situaciones que hacen que se retraigan en ir a muchos lugares con sus hijos e hijas por "el qué dirán, por qué nos van a mirar mal... es una pelea que es muy larga", reflexiona. Pelea que luchan paso a paso y cada día desde su asociación en la que han encontrado una red de apoyo en la que se promueven charlas y talleres. "Por ejemplo, hacemos como una ludoteca para los niños en una sala y los papás estamos en otra, desahogándonos, ayudándonos y dándonos consejo" comenta la responsable de la organización.

Sostén "muy gratificante" para que sientan que no están solos, sobre todo, tras el primer diagnóstico. "Les ayudas es a ver que no está sola, que tienen apoyo, que les vas a guiar porque mucha gente está perdida", afirma la presidenta de Azadahi.

Zamora. Marcha AZADAHI / Alba Prieto / LZA

Situaciones que buscan visibilizar, además de conseguir mayor divulgación sobre el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno generalizado del desarrollo (TGD) con jornadas como la de hoy en el centro de Zamora en la que agradecen el apoyo de los colaboradores que han participado de manera altruista.