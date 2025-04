Alberto San Edmundo, director de un centro deportivo: "La burocracia para abrir un negocio debería ser más sencilla"

Su idea siempre había sido regresar a Zamora y poner en marcha un negocio. Tras mucho esfuerzo, logró su objetivo: abrir un gimnasio.

¿Cuándo y por qué decidió irse a Madrid?

Me fui porque en aquel momento lo que quería era formarme, aprender, conocer nuevos conceptos de entrenamiento que en Zamora no existían en aquel momento. Me marché para aprender más y me acabé quedando durante bastantes años porque me gustaba la ciudad.

Y en un momento dado decidió volver a Zamora...

Era una idea que siempre había tenido en la cabeza. Regresar a vivir a la ciudad de la que eres. La pandemia fue un antes y un después. Ya había empezado antes a entrenar a gente de Zamora y también a darle vueltas a la idea de poner en marcha un concepto de centro como el que tengo ahora, un lugar donde los clientes pudiesen mejorar su salud y sus hábitos de vida. Creo que entonces era el momento oportuno porque no había nada parecido.

¿La clave es entonces buscar un nicho de negocio distinto que no exista en Zamora, algo nuevo para que triunfe?

En Zamora hay pocas opciones, o eres funcionario o trabajas en Madrid y vives aquí o pones en marcha un negocio. Sin embargo, creo que la ciudad ofrece muchas oportunidades por explorar, tan solo hay que saber qué quieres poner en marcha.

¿Fue fácil sacarlos adelante? ¿Recibió ayuda de las administraciones?

Nos costó muchísimo esfuerzo y eso que teníamos muy claro qué tipo de negocio queríamos montar. Desde que empezamos hasta que logramos abrir pasó más de un año. Un año en el que vivía en Madrid y tenía que pagar la casa de allí y el local de Zamora, además de las obras. Y todo es por la burocracia. Creo que estos procesos deberían acelerarse mucho más para que fuese un poco más sencillo abrir un negocio. En Zamora no hay muchas posibilidades de trabajo si no se emprende, por eso la administración debería dar más facilidades porque el final es así como se crean puestos de trabajo.

¿Reciben los zamoranos que quieren emprender suficientes ayudas de las administraciones?

Creo que el Ayuntamiento, y el resto de administraciones, deberían poner en marcha más ayudas para incentivar que los zamoranos de fuera regresen. Hay subvenciones, pero no son accesibles para todos.