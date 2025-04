Pregón de la Semana Santa en Valladolid, a cargo de Juanma Bragado

Valladolid no faltó a la cita pregonera de la Semana Santa zamorana y celebró por todo lo alto la proclama de Juan Manuel Bragado, un conocido semanasantero que este año era el encargado de glosar la Pasión de la capital.

Acompañado por el presidente de la Cofradía de la Vera Cruz, Teo Hernando, el vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, el concejal del Ayuntamiento, David Gago y la presidenta de la Casa de Zamora en Valladolid, Tránsito Herrero, Juanma Bragado hizo un recorrido por las procesiones de la capital a pocos días ya de que arranque la Pasión.

Desde la izquierda, Teo Hernando, Victor López, Juanma Bragado, Tránsito Herrero y David Gago. / Casa de Zamora en Valladolid

Juanma Bragado es, sobre todo, un apasionado de la Semana Santa. Es miembro de once cofradías de la capital, además de presidir la hermandad de Jesús Triunfante de Villaralbo y dirigir la Banda de Cornetas y Tambores.

Y evocó sus vivencias semanasanteras desde la más tierna infancia: con menos de un año salió en Jesús Nazareno, una de las cofradías preferidas, las que "llevo en el alma", junto con la Borriquita y la Buena Muerte. Precisamente una foto del Juanma niño con la túnica de la Congregación presidió el escenario del pregón. Bragado repasó día a día, cofradía a cofradía, la Semana Santa Zamorana, desde el jueves del Traslado al Domingo de Resurrección "a través de mis vivencias y mis experiencias".

"El Cristo de la Buena Muerte ha sido el culpable de que haya llegado a ser el cofrade que soy, de que haya llegado a ser pregonero" de la Semana Santa de Zamora.

Las pasiones olvidadas

Y terminado el periplo por la capital, "evidentemente soy de Villaralbo, presidente de la Cofradía de la Borriquita (Jesús Triunfante) de Villaralbo" por lo que pregonó también "esas otras pasiones de la provincia" y sus sentimientos "como cofrade, como creyente y como persona que vive la Semana Santa no solo de Zamora sino la de mi pueblo".

"Somos un poco las semanas santas olvidadas. Porque Zamora también es provincia y la provincia también es Pasión. En una Semana Santa como Villaralbo sobrevivir al paso de los años con una Semana Santa tan cercana como la de Zamora evidentemente no es fácil. Ser cofrade en Zamora es fácil. Serlo en Villaralbo, no tanto".

Recordó pasiones como las de Toro, Bercianos, Benavente o Fuentesaúco, además de esas otras pasiones "pueblerinas, permítaseme la expresión, que no solo merecen la pena perdurar y no desaparecer, sino que tienen ritos, tradiciones, sentimientos, fe, religiosidad popular que merecen el más alto de nuestros reconocimientos".

"Yo nací así, siendo cofrade. Y así se lo he contado y he transmitido mi pasión por Zamora, por Villaralbo. Y también por la música, pues músico soy desde que tengo uso de razón y jugaba a las procesiones. Porque la Semana Santa para mí no son diez días al año, sino 365".

