La Diputación pide que las nuevas concesiones de presas generen riqueza en Zamora

La Diputación de Zamora ha aprobado por unanimidad de todos los grupos, una moción para reclamar medidas de "compensación económica y social" para los municipios afectados por las infraestructuras hidroeléctricas, que trata de lograr que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico obligue a las empresas que se hagan con las nuevas concesiones de los embalses dejen más beneficios en las localidades afectadas.

Los 24 diputados presentes en el Pleno de la corporación (estaba aún ausente el diputado de Vox, David García, aún convaleciente), dieron el visto bueno a una resolución que trata de incidir en las condiciones de las nuevas concesiones que se deben producir en cascada en los próximos años, empezando porVillalcampo, ya que fue a partir de 1949 cuando empezó la construcción de unas presas que anegaron 33.500 hectáreas de la provincia, inundando pueblos y haciendo que muchas personas perdieran sus tierras.

La Diputación exige "que las nuevas empresas adjudicatarias de las concesiones hidroeléctricas promuevan proyectos tractores, que generen riqueza y empleo en las zonas afectadas por las infraestructuras hidroeléctricas. Estos proyectos deberán estar orientados a la creación de empleo local, a la mejora de la calidad de vida de los habitantes y a la sostenibilidad económica y medioambiental de los municipios afectados".

Solicita asimismo un canon por megavatio instalado y actualizar las tarifas del IAE que gravan las centrales hidroeléctricas en potencia instalada, ya que "en treinta años no se ha actualizado este impuesto, quedando totalmente obsoleto", señaló el presidente provincial, Javier Faúndez.

Minuto de silencio por la última víctima de violencia de género. / José Luis Fernández / LZA

La unanimidad que presidió toda la sesión se plasmó en otra de las mociones aprobadas en contra de que se supriman las paradas en la provincia y en Castilla y León en los trenes de alta velocidad que unen Galicia con Madrid, propuesta que se enviará a Renfe y el Ministerio de Transportes al que piden además que atienda las demandas salidas de la primera mesa de trabajo para la mejora de los servicios ferroviarios en Zamora.

Prórroga para el Conservatorio

Fue, por lo demás, un Pleno de guante blanco en el que se aprobó, siempre por unanimidad, la modificación de estatutos de la mancomunidad "Tierra de Campos- Pan -Lampreana" o la prórroga por cuatro años del convenio con la Junta para la cesión de una parte del Colegio del Tránsito para el Conservatorio, debido a que las obras del nuevo edificio no están concluidas.

Laura Rivera, de IU, propuso que cuando quede vacía ese ala del inmueble se dedique a centro de recuperación de pacientes del medio rural que tras recibir el alta hospitalaria lo necesiten. Le respondió el portavoz del equipo de Gobierno, Víctor López de la Parte, en el sentido de que va a tratar de buscar el consenso para encontrar una alternativa de uso al inmueble, para el que ya hay varias propuestas.

Se aprobó el convenio tipo entre la Diputación Provincial de Zamora y los ayuntamientos para la conservación y mantenimiento del camino rural incluido en el proyecto de adaptación para la vía verde del ferrocarril Plasencia - Astorga a su paso por la provincia de Zamora, y se desistió el procedimiento de adjudicación para los servicios postales.

La actualización del Inventario de Bienes de la Diputación a fecha 31 de diciembre de 2024 arroja que la institución dispone de un patrimonio valorado en 230 millones de euros, que seguramente a valor de mercado es aún superior.

Se aceptó la modificación de gestión tributaria del Ayuntamiento de Bretó de la Ribera y se aprobó la modificación de una de las bases de ejecución del presupuesto de 2025, con el fin de que la subvención de la Junta de 75.000 euros para el apoyo al comercio en los pueblos sea gestionado por Azeco para una nueva edición de los "rascas", un sistema de premio inmediato mediante boletos para los clientes.

Plan Extraordinario

Hubo algo más de debate en torno al plan extraordinario de 27,2 millones de euros, que supone la asignación de más recursos para, por ejemplo, adelantar el plan de obras y servicios municipales de 2027 o el arreglo de caminos rurales. Para Sandra Veleda, portavoz socialista, no se trata de ningún plan extraordinario, sino dinero que se debería haber gastado con una mejor planificación y que sirve para gastos que no son nada extraordinarios. Constató la decepción de los ediles en el Consejo de Alcaldes cuando conocieron el reparto de este plan, que no atiende necesidades extraordinarias. Laura Rivera, de IU, se felicitó porque el dinero esté en circulación en lugar de en el banco y en un ruego posterior propuso que los caminos rurales asfaltados que sean utilizados por los vecinos para comunicar pueblos y el transporte público se conviertan en carreteras.

El presidente Faúndez, rechazó las críticas a la improvisación y señaló que precisamente este plan se ha hecho con mucho trabajo previo de realización de proyectos y conversaciones con los alcaldes. Destacó que sí se trata de obras urgentes o extraordinarias y pidió a Rivera que el Ayuntamiento arregle su parte del camino entre Muelas y Almendra que conecta con San Pedro de la Nave.

Bomberos de Toro y Castillo de Castrotorafe

La Diputación aprobó la cesión de la parcela del Ayuntamiento de Toro para construir el nuevo parque de bomberos, acuerdo que deberá ratificar el consistorio toresano. La idea es construir el último parque de bomberos de la provincia y prestar el servicio con profesionales. El diputado socialista Carlos Rodríguez agradeció el trabajo de los voluntarios que han prestado el servicio durante muchos años y el presidente Javier Faúndez propuso que se les haga un homenaje en cuanto sean relevados por los bomberos profesionales.

Entre las preguntas, la socialista Nieves García se interesó por el robo de ordenadores y las cuentas de Ifeza del anterior mandato, asunto que, dijo, el presidente, está en fase de investigación policial tras ratificarse la denuncia y sobre los proyectos para Castrotorafe, después de que la Diputación devolviera los 114.000 euros de una subvención de la Junta.

Faúndez dijo que el dinero se devolvió porque al empezar el mandato se encontraron con que solo faltaba un mes para justificar la inversión y no había nada hecho y dijo que se está trabajando con la Junta para intentar recuperarla. Reiteró su compromiso con el patrimonio de la provincia y nombró la gran cantidad de actuaciones que se están llevando a cabo en este sentido, con una inversión de 3,3 millones, entre las que no mencionó a Castrotorafe.

