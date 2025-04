El PP de Zamora subraya que la Junta ofrece un "marco estable" para exportar frente a los aranceles

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha participado en un acto sectorial del PP de Zamora en el que ha señalado que el Gobierno autonómico ofrece "un marco estable" ante la política arancelaria, con el paquete de medidas de impulso a la internacionalización de las empresas exportadoras de la Comunidad aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Con ello, el Gobierno autonómico pretende "transmitir esa seguridad y confianza en nuestro sector productivo, que sepan que este Gobierno funciona, tiene una hora de ruta clara de trabajo de aquí al final de la legislatura", ha declarado Leticia García a los periodistas.

En el acto también ha estado el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, que ha evitado pronunciarse sobre un hipotético apoyo al relevo de la zamorana Ana Sánchez como vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León y del también socialista Diego Moreno como integrante de la Mesa de las Cortes.

Preguntado por ello, ha evitado desvelar su posición al asegurar que valorarán el asunto cuando se presente el escrito y "hasta entonces no tenemos nada que decir". Vázquez ha señalado que son "enredos propios de otros partidos", al ser preguntado por la polémica que se ha generado en torno a la renuncia de Ana Sánchez a la vicepresidencia que luego no se ha materializado al no contar el PSOE con el respaldo del PP para que fuera sustituida en ese cargo por otro procurador socialista.